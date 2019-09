V Rusku vládne Mercedes. Hamilton využil rozmíšku u Ferrari a odstaveného Vettela

Lewis Hamilton ukončil vítěznou sérii Ferrari a vítězstvím ve Velké ceně Ruska si pojistil vedení ve světovém šampionátu formule 1.

Stříbrné šípy tak potvrdily, že od premiérového roku 2014 v Soči vládnou a vždy triumfují. Druhý skončil týmový parťák lídra seriálu Valtteri Bottas, třetí byl držitel pole position Charles Leclerc ve Ferrari.

"Je to fantastický výsledek, protože byli (Ferrari) od startu velmi rychlí. Už jen držet s nimi krok bylo velmi náročné," řekl Hamilton. "Tohle na závodech všichni milují - můžete vyhrát, i když nemáte nejlepší auto. Viděli jsme, že na ně nemáme, doufali jsme v safety car a ono se to stalo," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff.

Ferrari přitom mělo závod výborně rozjeté. Po startu ze třetího místa se do čela dostal Sebastian Vettel před Leclerca a Hamiltona.

Monacký pilot se pak marně dožadoval toho, aby se podle potvrzené předzávodní dohody vrátil do čela za to, že v prvních stovkách metrů nabídl svému týmovému kolegovi nabídl tak zvaný aerodynamický pytel, díky němuž se Němec na dlouho startovní rovince mohl dostat na první příčku.

Rychlý Vettel se ale až do zastávek v boxech držel v čele, po nich se propadl za Leclerca. "Měli jsme dohodu, že po startu ho (Vettela) pomůžu ve větrném pytli vytáhnout dopředu, abychom na konci rovinky měli první dvě místa," řekl monacký mladík. "Co se stalo potom, to nevím. Vždycky budu důvěřovat vedení týmu, ale nejdřív to s ním musím probrat," dodal.

Jenže chvíli chvíli po návštěvě boxů Vettelovi vypověděl službu motor jeho Ferrari. A protože odstavený vůz zůstal v únikové zóně, na trať vyjel safety car. To hrálo do not Hamiltonovi, jenž až v té chvíli měnil gumy a ocitl se v čele před Bottasem. Leclerc byl rázem až třetí.

Obhájce titulu si pak v poklidu dojel pro 82. vítězství v kariéře a náskok 73 tří bodů před druhým Bottasem. Do konce sezony chybí ještě pět Grand Prix, v nichž se i s bonusem za nejrychlejší kolo rozdělí maximálně 130 bodů.