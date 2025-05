V rudých boxech znovu sršely emoce. To je vtip, stěžoval si Leclerc v Imole

Pilotům Ferrari znovu unikly stupně vítězů. Charles Leclerc nedělní závod formule 1 v Imole vztekle komentoval.

Leclerc se z Imoly nevrací jako hrdina domácí stáje formule 1 Ferrari, ale jako její nejhlasitější kritik. Po další frustraci za volantem monopostu SF-25 už Monačan neskrýval zlost.

Ztracené tempo, nefunkční strategie a nepochopitelná rozhodnutí ho přivedla na hranici trpělivosti. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton sice vyjel solidní čtvrté místo, ale to Leclerca nemohlo uklidnit. Naopak - rozdílný výsledek obou pilotů ve stejném voze jen přilil olej do ohně.

"Nemůžu takhle dál pokračovat. Tohle už nejsem schopný přijmout," hlesl do kamer po dojezdu závodu.

Šesté místo, které by kdysi mohlo vypadat jako solidní výsledek, je pro Leclerca v letošní realitě Ferrari jen další připomínkou toho, že titul je znovu v nedohlednu.

Před domácími fanoušky, kteří se v Imole sešli ve statisících, chtěl Leclerc zazářit. Už v kvalifikaci ale přišel první úder - kvůli drobné chybičce ve druhém sektoru nezajel lépe než jedenáctý čas.

A protože Ferrari zatím na jedno rychlé kolo stále ztrácí, šance na výrazné zlepšení v závodě byla mizivá.

Sám jezdec přiznal, že už ve volných trénincích neměl dobrý pocit. "Vůz nemá rovnováhu, kterou potřebujeme. Trápíme se s přilnavostí a stabilitou při brzdění. Všechno je to na hraně a já se necítím v autě komfortně," popisoval.

V závodě sice postupně stoupal pořadím a dokázal se dostat až před Landa Norrise v McLarenu, ale vše zbrzdila kontroverzní situace s Alexem Albonem.

Monačan sice Thajcův Williams předjel, jenže podle komisařů ho při tom vytlačil mimo trať.

Ferrari mu přes týmové rádio nařídilo pozici vrátit. Leclerc odpověděl podrážděně: "To je, k***a, vtip." V ten moment už bylo jasné, že jeho nervy jsou na prahu exploze.

Ani po závodě nevychladl. Novinářům do mikrofonů říkal, že výkonnost vozu "je neakceptovatelná" a že "takto se nedá bojovat o nic velkého". Vyjádřil i pochybnosti nad tím, jak Ferrari ladí své strategie.

"Musíme přestat opakovat stejné chyby. Jinak budeme pořád jen doufat, že nám štěstí pomůže. A to není plán," dodal.

Vedle Leclercova utrpení působil Hamilton jako muž z jiné stáje. Startoval sice až ze dvanácté pozice, ale dobrá strategie a klidná hlava ho dostaly na čtvrté místo.

Po závodě pochválil tým za "výbornou práci v boxech" a vyjádřil naději, že pokud Ferrari zlepší kvalifikační výkon, může brzy vyhrát závod.

"Byl to opravdu pozitivní víkend. Když se na to podíváte objektivně, jsme na vzestupu. Ale pořád máme co dělat," řekl Hamilton a připomněl, že Imola není typický novodobý okruh, takže není radno dělat z neděle přehnané závěry.

Zatímco Hamilton našel na víkendu v Imole světlejší stránky a odjížděl s mírným optimismem, Leclerc bude mít těžkou hlavu. Nejen kvůli dalšímu ztracenému závodu, ale i proto, že tlak domácích fanoušků, médií i samotného vedení týmu začíná houstnout.

I když zatím obě strany - jezdec i Ferrari - trvají na tom, že spolu všechno zvládnou, nelze si nevšimnout, že jejich vztah začíná připomínat slepou uličku. Možná je ještě čas otočit volant. Ale Leclerc už zjevně nevidí světlo v tunelu.