Ferrari v extázi. Leclerc ukončil čekání stáje na domácí triumf, ovládl závod v Monze

před 2 hodinami

Velkou cenu Itálie vyhrál Charles Leclerc a Ferrari se díky němu dočkalo prvního vítězství v domácím závodě po devíti letech. Jednadvacetiletý monacký pilot navíc navázal na týden starý triumf z Belgie, kde ovládl první závod formule 1 v kariéře.

Leclerc odstartoval z pole position a o vítězství musel tvrdě bojovat. Dlouho na něj dotíral obhájce titulu a lídr šampionátu Lewis Hamilton z Mercedesu, který ale v závěru chyboval a propadl se na třetí pozici. Druhé místo obsadil jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

"Pro každého jezdce Ferrari je nejdůležitější vítězství z Velké ceny Itálie. Před týdnem jsem v Belgii poprvé vyhrál a teď mám druhé vítězství. To je prostě neuvěřitelné," uvedl Leclerc. "Bylo to hrozně náročné. Mercedes byl rychlejší a navíc za mnou byly oba jeho vozy, ale nakonec jsme to zvládli," dodal.

Nejtvrdší souboj s Hamiltonem svedl Leclerc ve 23. kole, ve kterém pětinásobného mistra světa vytlačil mimo trať a dostal za to od vedení závodu varování. Pilot Mercedesu o naději na vítězství přišel ve 42. kole, v němž probrzdil zatáčku, vyjel z trati a propadl se na třetí příčku. Na druhé místo se posunul Bottas, ani on ale Leclerca neohrozil.

"Já i Valtteri jsme na něj hodně tlačili, ale mně pak úplně odešly gumy. Navíc i když jsem se k němu dokázal dostat, tak na rovince byl rychlejší, takže jsem ho nedokázal předjet," řekl Hamilton. "Ale získali jsme důležité body pro tým a odskočili jsme Ferrari v Poháru konstruktérů. To je to hlavní," dodal.

Nepovedený závod prožil druhý jezdec domácího Ferrari Sebastian Vettel. Čtyřnásobný mistr světa v šestém kole dostal "hodiny" a propadl se na poslední příčku, navíc za nebezpečný návrat na trať dostal desetisekundový trest. Trojnásobný vítěz Velké ceny Itálie obsadil čtrnácté místo.

V průběžném pořadí je stále s bezpečným náskokem první Hamilton, druhý Bottas sedm závodů před koncem seriálu ztrácí 63 bodů. Třetí je Max Verstappen z Red Bullu, který v Itálii po startu z posledního místa skončil osmý. Na čtvrtou příčku se posunul Leclerc.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:15:26,665, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,835, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -34,364, 4. Ricciardo (Austr./Renault) -45,515, 5. Hülkenberg (Něm./Renault) -58,165, 6. Albon (Thaj./Red Bull) -59,315, 7. Pérez (Mex./Racing Point) -1:13,802, 8. Verstappen (Niz./Red Bull) -1:14,492, 9. Giovinazzi (It./Alfa Romeo), 10. Norris (Brit./McLaren) oba -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 21 závodů): 1. Hamilton 284 b., 2. Bottas 221, 3. Verstappen 185, 4. Leclerc 182, 5. Vettel 169, 6. Gasly (Fr./Toro Rosso) 65.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 505, 2. Ferrari 351, 3. Red Bull 266, 4. McLaren 83, 5. Renault 65, 6. Toro Ross 51, 7. Racing Point 46, 8. Alfa Romeo 34, 9. Haas 26, 10. Williams 1.