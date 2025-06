McLaren řeší montrealské ragby. Týmem otřásl bratrovražedný souboj

McLaren musí po dramatické Velké ceně Kanady formule 1 řešit důsledky kolize mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.

Bylo nevyhnutelné, že to jednou přijde, varoval už začátkem sezony šéf McLarenu Zak Brown. A stalo se včera v Kanadě.

V Montrealu se týmoví kolegové Lando Norris a Oscar Piastri pustili do ostrého souboje, který skončil kolizí, výpadkem prvně jmenovaného a rozbouřenou atmosférou uvnitř stáje.

Scéna na okruhu Circuit Gilles Villeneuve byla dramatická: čtyři kola před cílem se Norris pokusil o odvážný manévr ve snaze zabojovat o Piastriho čtvrté místo.

Ale nevyšlo mu to. Srazil se s ním, najel do bariéry, přišel o přední spoiler a okamžitě oznámil: "Celé je to moje chyba. Byla to ode mě blbost," řekl zkroušený Brit do týmového rádia.

Piastri dokončil závod na čtvrté pozici a navýšil náskok ve vedení šampionátu před Norrisem na 22 bodů. Přesto kolize otřásla důvěrou, kterou McLaren v oba jezdce a jejich čisté souboje vkládal.

Boss stáje Brown neváhal veřejně potvrdit dřívější předtuchy: "Lando, cením si tvé upřímnosti. Dobrý závod, Oscare. Poučíme se. Jdeme dál společně." Tím uznal chybu i odhodlání obou jezdců pokračovat.

Bylo to vůči Norrisovi vstřícné gesto, ale také varování, že McLaren nemůže opakovat scénář z roku 2011. Tehdy se v Montrealu do sebe pustili jeho piloti Jenson Button a Lewis Hamilton.

Týmový ředitel Andrea Stella zdůraznil, že šlo o "nepřijatelné" nedorozumění. Upozornil, že interní směrnice o soubojích mezi stájovými kolegy mají pravidla. Piastri dodal, že souboj byl "těžký, ale férový" a že Norrisova omluva přišla bleskově - což prý pomohlo situaci zvládnout.

Z tréninků a kvalifikace bylo jasné, že McLaren měl v Montrealu slušnou rychlost - Norris startoval sedmý, Piastri třetí.

Ale závodní strategie a touha být co nejrychlejší dovedly situaci až k okamžiku, kdy si oba jezdci uvědomili, že vnitřní soupeření může přinést víc škody než užitku.

A aby to nebylo jednoduché, do toho všeho zasáhl i Max Verstappen z Red Bullu. Obhájce titulu získal v Montrealu 18 bodů za druhé místo a začal se Norrisovi v průběžném hodnocení nebezpečně přibližovat. Jeho výkon potvrdil, že McLaren má pořád i soupeře mimo své boxy.

Navíc je tu také Mercedes, který také těží z vnitřních turbulencí a drží druhé místo v Poháru konstruktérů.

Když se Norris vrátil k týmovému šéfovi po závodě, byl otevřený: "Jsem rád, že jsem mu (Piastrimu) nezničil závod. Nakonec se omlouvám týmu."

V jeho slovech byla cítit pokora, ale také krocení vzteku nad selháním. "Byl to hloupý manévr," přiznal Norris.

Co se teď bude v McLarenu dít?

Norris má po kolizi oslabenou pozici v týmu i u fanoušků. Piastri si upevnil vedení, ale dal zároveň najevo, že týmová jednota je pro něj důležitá. McLaren musí udržet rovnováhu mezi jezdci i přístupem k vedení.

Musí jasně nastavit hranice, jak jezdit v interních soubojích. Stella to nazval "nezbytnými konverzacemi".

Brown zdůraznil, že přiznání a otevřenost mají hodnotu, ale událost nakonec ovlivní týmový marketing i sponzory. Kanadský incident se promítne do příštích tiskových konferencí a vystoupení.

Montreal byl jen jedním závodem z 24. Pokud chce zůstat ve hře o titul, musí zachovat týmové zdraví a sbírat body stabilně a bez zbytečných kolizí. Verstappenovo stahování ztráty je důkazem, že konkurence neklepe na dveře, ale naopak se do čela žene.