Souboj pilotů McLarenu skončil zbytečnou kolizí, v Montrealu se radoval Russell

Velkou cenu Kanady formule 1 ovládl George Russell v Mercedesu, ale z hlediska boje o titul byla v Montrealu nejzajímavějším momentem kolize mezi dvojicí jezdců McLarenu.

Russell si dojel pro čtvrté vítězství v kariéře. Druhý dojel Max Verstappen s Red Bullem a třetí Andrea Kimi Antonelli s dalším Mercedesem.

18letý Ital se stal třetím nejmladším jezdcem na stupních vítězů v historii šampionátu.

V 67. ze 70 vypsaných kol došlo při souboji o čtvrtou pozici k "bratrovražednému" souboji mezi jezdci McLarenu.

Lando Norris s použitím DRS chtěl předjet lídra seriálu Oscara Piastriho. Jenže špatně vyhodnotil situaci a do mezery mezi oranžovou formulí a bariérou se nevešel a urazil si přední spoiler.

Tím pro uchazeče o titul mistra světa závod skončil.

"Sorry, byla to moje chyba. Bylo to ode mě hloupé," hlesl zklamaný Brit ještě v kokpitu.

Piastriho náskok v čele seriálu před Norrisem se díky kolizi v Montrealu navýšil na 22 bodů, o dalších 21 zpět je Verstappen.

Start vyšel nejlépe Russellovi, který si za sebou udržel Verstappena. Na třetí místo poskočil Antonelli před Piastriho.

Už ve 12. kole Verstappen jako první jezdec z čela zajel vyměnit ojetou pneumatiku střední směsi za tvrdou. O kolo později ho následoval Russell, Mercedes zvolil stejnou strategii.

Naopak Norris, který na tvrdé gumě vystartoval, zůstával na trati a držel se v čele před Charlesem Leclercem s Ferrari.

Z této dvojice to byl pilot Scuderie, který zajel první k mechanikům. Krátce po něm udělal totéž Norris, který se ale díky strategii posunul na páté místo za Piastriho.

Russell v čele si jistil vedení, Verstappen zatím s útokem vyčkával. Místo toho Nizozemec zajel k mechanikům pro další várku tvrdých gum.

U Stříbrných šípů po stejném manévru sáhli o pět okruhů později.

Zopakovala se tak situace z první části Grand Prix. Norris a Leclerc jeli v čele a za nimi piloti v Mercedesu a Red Bullu. Norris se po oddálené výměně gum vrátil za Piastriho, Leclerc poté za Brita.

V posledních deseti kolech se první pětka pořadí "scvrkla" do šesti sekund, což slibovalo dramatické souboje o čelní příčky.

Ostrý souboj obou pilotů McLarenu skončil kontaktem, při němž Norris přišel o přední křídlo a ve Velké ceně skončil.

Na trať vyjel safety car a celé závodní pole zamířilo pro nové gumy. Protože odtahování rozbitého McLarenu nebylo možné do konce Grand Prix stihnout, závod skončil za safety car.

Velká cena Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:31:52,688, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,228, 3. Antonelli (It./Mercedes) -1,014, 4. Piastri (Austr./McLaren) -2,109, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,442, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -10,713.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 24 závodů): 1. Piastri 198, 2. Norris (Brit./McLaren) 176, 3. Verstappen 155, 4. Russell 136, 5. Leclerc 104, 6. Hamilton 79.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 374, 2. Mercedes 199, 3. Ferrari 183, 4. Red Bull 162, 5. Williams 55, 6. Haas a Racing Bulls po 28.