Kvalifikační thriller v Monze patřil Verstappenovi. Porazil oba McLareny

Obhájce titulu porazil o 77 tisícin sekundy Landa Norrise v McLarenu, třetí byl další McLaren. Piastri na vítěze ztratil 19 setin.
"Tady na trati s nižším přítlakem je vždycky těžké zajet dobré kolo. Pro nás je fantastické, že jsme tady na pole position," řekl spokojený Verstappen.
Ferrari na první řadu nedosáhlo, přesto domácí tifosi mohlo potěšit čtvrté místo Charlese Leclerca a páté Hamilton. Brit ale kvůli trestu na startovním roštu přijde o pět míst.
Už úvodní fáze sobotního dopoledního programu v Monze přinesla velké překvapení. Isack Hadjar, který senzačně skončil třetí v předchozí GP Nizozemska, tentokrát vypadl.
Druhá část boje o pole position málem přinesla obrovskou senzaci. Norris do nejlepší desítky proklouznul na poslední chvíli a o pouhých 14 setin sekundy.
Ve třetí části kvalifikace měl smůlu Juki Cunoda, jehož Red Bull začala zlobit baterie.
Velká cena Itálie formule 1 startuje v neděli v 15:00 SELČ.
Výsledky kvalifikace: