Další Piastriho katastrofa v boji o titul. Norris vyhrál sprint, Australan boural

Aktualizováno před 2 hodinami
Lando Norris v McLarenu vyhrál dnešní sprint v rámci Velké ceny Brazílie formule 1 a navýšil své vedení v šampionátu na devět bodů. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul Oscar Piastri totiž v Sao Paulu havaroval.
Havárie Oscara Piastriho v McLarenu během sprintu v rámci VC Brazílie F1 2025
Havárie Oscara Piastriho v McLarenu během sprintu v rámci VC Brazílie F1 2025 | Foto: Reuters

Za Norrisem dojeli oba piloti Mercedesu: nováček Andrea Kimi Antonelli a George Russell.

Aby těch starostí Piastri neměl málo, Max Verstappen, který obsadil čtvrté místo, snížil jeho náskok na 30 bodů.

Po Australanově havárii byl závod přerušen, protože na stejném místě bourali chvíli po něm i Franco Colapinto s Alpine a pilot Sauberu Nico Hülkenberg.

Na už postupně schnoucí trati po nočním vydatném dešti vyrazil po startu nejlépe držitel pole position Norris před Antonellim a Piastrim.

Toto pořadí vydrželo do šestého kola, kdy Piastri v třetí zatáčce najel na obrubník, formule mu ustřelila a zamířila do svodidel.

Stejně tak se vedlo Colapintovi i Hülkenbergovi.

Po krátké pauze byl závod restartován. Šlo o letmý start, takže Norris si v pohodě pohlídal vedení před dvojicí Mercedesů v pořadí Antonelli a Russell.

I přes veškerou snahu nováčka si lídr seriálu udržel v pohodě vedení až do cíle a mohl slavit zisk důležitých osmi bodů.

"Bylo to náročné. V takových těžkých podmínkách je vítězství ještě cennější. Nebyl to lehký závod, ale to v Brazílii není nikdy," řekl Norris v cíli.

Smolně zakončil závodní premiéru před svými fanoušky Brazilec Gabriel Bortoleto. Jezdec Sauberu v posledním kole boural při nájezdu do první zatáčky.

V Sao Paulu je na programu ještě dnes od 19:00 SEČ kvalifikace a zítra v 18:00 SEČ startuje vlastní Grand Prix.

Velká cena Sao Paula, závod mistrovství světa vozů formule 1:

Sprint: 1. Norris (Brit./McLaren) 53:25,928, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,845, 3. Russell (Brit./Mercedes) -2,318, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,423, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,483, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -18,306.

Průběžné pořadí MS: 1. Norris 365, 2. Piastri (Austr./McLaren) 356, 3. Verstappen 326, 4. Russell 264, 5. Leclerc 214, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 148.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 721, 2. Mercedes 368, 3. Ferrari 362, 4. Red Bull 351, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls a Aston Martin po 72.

19:00 kvalifikace.

 
