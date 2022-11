"Těžší než Rallye Dakar." Cesta do skutečného Dakaru prověřila Čechy, Tomeček slavil

Kandidátní listinu, kterou ve čtvrtek podal senátor Pavel Fischer do prezidentských voleb, podepsalo 54 poslanců a senátorů. Kandidaturu mu podpořili i čtyři senátoři z předchozího volebního období. Pod listinou jsou podle Fischera podepsáni vládní politici, ale i třeba zástupci hnutí ANO, řekl před čtvrtečním odevzdáním kandidatury na ministerstvu vnitra. Kandidaturu dosud podalo 12 zájemců o účast v prezidentských volbách.

Do voleb Fischera podpořilo 20 poslanců a 34 senátorů. "Z toho ale zřejmě budou čtyři (podpisy) neplatné, protože senátorům, kteří mi to podepisovali, mezitím skončil mandát," řekl. Stál o to, aby měl podporu z obou komor Parlamentu, i když podle zákona stačí k podání kandidatury deset podpisů senátorů, 20 poslanců nebo 50 tisíc občanů. "Je to pro mě vizitka, že jako prezident budu umět pracovat s Parlamentem s oběma komorami napříč, mám tam dokonce podepsané senátory zvolené například za hnutí ANO nebo další, to znamená nejenom vládní," doplnil.

Fischer patří do trojice kandidátů, které podpořila vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Dalšími jsou bývalá rektorka Danuše Nerudová a generál Petr Pavel.