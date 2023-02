"Monumentální výkon." LeBronovi gratuloval překonaný Abdul-Jabbar i prezident Biden

LeBronu Jamesovi k překonání střeleckého rekordu NBA gratulovali hráči, trenéři, legendy i americký prezident. Hvězdný basketbalista Los Angeles Lakers v úterním utkání proti Oklahomě City (130:133) nastřílel 38 bodů a s 38 390 body se stal nejlepším kanonýrem v historii soutěže.

Dosavadním rekordmanem byla hvězda 70. a 80. let Kareem Abdul-Jabbar. "Vždycky jsem věděl, že se ten rekord dá překonat. Chtělo to jen někoho, kdo se bude stále soustředit na ofenzivu," uvedl pětasedmdesátiletý Abdul-Jabbar, jenž Jamesovi gratuloval osobně na hřišti.

"LeBronova kariéra je kariérou člověka, jenž plánoval, že bude tomuto sportu dominovat. A dělá to už téměř 20 let. Musíte ho ocenit už jen za to, jak hraje a jakou má dlouhověkost a dominanci," dodal autor 38 387 bodů.

Další bývalá legenda Magic Johnson si cenila toho, že James vytvořil nový rekord právě v dresu losangelského klubu. "Nikdy jsem si nemyslel, že Kareemův rekord někdo překoná. Pro mě a naše fanoušky to je o to cennější, že nosíš purpurové a zlaté barvy a dokázal jsi to jako Laker. Je to historický okamžik, protože už nikdy neuvidíme dalšího LeBrona Jamese," řekl pětinásobný šampion NBA.

Gratulace Jamesovi přišla i z Bílého domu od amerického prezidenta Joea Bidena: "Celým svým srdcem a duší jsi překonal úžasný rekord. Pozvedl jsi tento sport. A co víc, stejně jako Kareem, Bill Russell a ostatní, kteří tu byli před tebou, jsi inspiroval celý národ."

Podle komisionáře NBA Adama Silvera je na Jamesově výkonu mimořádné i to, že na něj dosáhl ještě v plné síle. "Je to monumentální výkon, který potvrzuje jeho setrvalou dokonalost během 20 sezon v lize. A je úžasné, že LeBron stále hraje na nejvyšší úrovni a jeho basketbalová historie se stále píše," řekl šéf nejlepší ligy světa.

Pokračování ve skvělých výkonech od Jamese očekává i Kyrie Irving, jeho spoluhráč z mistrovského týmu Clevelandu z roku 2016. "Dali jsme klíče od celého byznysu osmnáctiletému klukovi, kterému je nyní 38 let a stále dominuje. Myslím, že bychom neměli být překvapeni. Měli bychom mu pogratulovat, co nejvíc ho oslavovat a stále si užívat tu show, kterou předvádí," řekla nová posila Dallasu.

Slova uznání měl pro hráče, s nímž se dlouhá léta střetával jako soupeř, legendární kouč San Antonia Gregg Popovich: "LeBron je sebevědomý člověk. Ví, že je skvělý hráč. Ví, čeho dosáhl. Ale stále má svou pokoru. Neztratil ji," ocenil nového rekordmana NBA její pětinásobný vítěz Popovich.