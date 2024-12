Menšík jede vyhrát. Pro mě je to tréninkový týden, projevil rival překvapivou neúctu

Měli by to být hlavní rivalové, dvě největší hvězdy, které si to rozdají už ve skupině. Česká naděje Jakub Menšík a ostřílenější Francouz Arthur Fils. Zatímco první bere turnaj Next Gen v saúdskoarabské Džiddě jako prestižní záležitost, kterou jede vyhrát, jeho soupeř mluví o tréninkovém týdnu.

Zbytek tenisového světa teprve ladí formu před povánoční cestou na zahájení okruhu do Austrálie, mladá smetánka hráčů se sešla v Saúdské Arábii, aby si tu zahrála o trofej pro nejlepšího tenistu do 21 let. Stejně jako před dvěma lety bude mít i letos Next Gen Finals, jak se podnik pro osmičku nejlepších mladíků sezony nazývá, českého zástupce. Po Jiřím Lehečkovi se kvalifikoval Jakub Menšík, čerstvý držitel titulu pro Nováčka roku ATP. "Jedu si pro vítězství a nebojím se to říct. Sezona byla fakt povedená. Tihle hráči, kteří se tam dostali, jsou špičkou do 21 let, kteří měli také vydařený rok. Je skvělé, že si tam s nimi mohu porovnat síly," hlásí sebevědomý tenista z Prostějova. Rozhodně to ale není žádná přehnaná ambice. Devatenáctiletý talent má třetí pozici na žebříčku (48. na okruhu, pozn. red.) z celé osmičlenné skupiny a k tomu čtyři zářezy proti hráčům první desítky. Hned základní skupina mnohé napoví. Menšík se v ní střetne s hráčem první dvacítky a největším favoritem Arthurem Filsem, který ale novináře hodně překvapil tím, jak k celému turnaji přistupuje. "Je to pro mě tréninkový týden. Samozřejmě udělám všechno, co bude v mých silách, abych turnaj vyhrál. Ale víc se soustředím na trénink," prohlásil. Dvacetiletý Fils už je v tomto ohledu mazák. Loni si na Next Gen Finals zahrál finále a prohrál s Hamadem Medjedovičem. "Tentokrát se hraje ale hodně pozdě. V podstatě už začíná nová sezona, mám za sebou nějaké tři týdny tréninku a blíží se turnaje v Austrálii," komentoval předvánoční termín Francouz. Prý je pro něj důležité být na takovém turnaji dostatečně uvolněný a nepřipouštět si tlak. "Musím si to užívat, mít potěšení ze hry, pak hraju dobrý tenis," dovysvětlil Fils. Zábavy si osmička užila dost. Pořadatelé novou generaci tenistů vyvezli jachtou na moře, kde se hráči koupali, skákali z paluby do hlubin, jezdili na skútru a nakonec i společně povečeřeli. Sundaze. pic.twitter.com/XgNcYQPOIX — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) December 17, 2024 Ve středu ale začíná boj o prestižní trofej, kterou už v minulosti vyhrály pozdější hvězdy, jako jsou Ital Jannik Sinner nebo Španěl Carlos Alcaraz. Next Gen Finals navíc provázejí zvláštní pravidla. Hraje se na ryze singlovém kurtu bez deblových čar a to až na pět setů. V každém z nich se čeká, kdo získá čtyři vítězné gamy jako první. Rozcvička před zápasem trvá jen tři minuty a pauza mezi výměnami je 15 nebo 25 vteřin v závislosti na tom, kolikrát přešel míč přes síť při předchozím bodu. Menšík se v prvním zápase střetne s Američanem Learnerem Tienem, 122. hráčem světa. Jejich bitva je na programu po 17. hodině a on-line deník Aktuálně.cz vám ji přinese v on-line reportáži. Související Troufalý Menšík překvapil v Džiddě zvláštním mottem. Pak se přirovnal k Sinnerovi