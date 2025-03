Ukrajinka na závěr debaklu "zneuctila" Rusku. Berdycha za to sudí kdysi okradl

Nevídaný způsob ukončení zápasu, který v americkém Miami předvedla ukrajinská tenistka Marta Kosťuková proti Rusce Anně Blinkovové, znovu zažehl debaty o specifickém úderu.

Před lety patřila mezi největší mladé senzace světového tenisu. Kosťuková už v patnácti dokázala porážet dospělé a vysloužit si přirovnání k Martině Hingisové, potom ale přišel pád a vystřízlivění ze snu o fenomenální kariéře.

Ukrajinka přesto v posledních letech dokázala z popela povstat a prokázat příslušnost k širší světové špičce.

Momentálně je dvaadvacetiletá hráčka pevnou součástí elitní třicítky a daří se jí i na aktuálním podniku v Miami.

Kosťuková v neděli prošla mezi šestnáctku nejlepších, když Blinkovovou rozstřílela výsledkem 6:2, 6:1.

Ruskou soupeřku přitom "dodělala" při mečbolu vzácným způsobem: zvolila netradiční podání spodem, Blinkovová se nezmohla na reakci a výsledkem bylo eso.

Hráčky si následně u sítě nepodaly ruce, což nemělo se svérázným ukončením duelu nic společného. Kosťuková, podobně jako další Ukrajinky, od invaze ruské armády do jejich země ruce Ruskám nepodává.

Znovu se však rozjela polemika o podání spodem, úderu, který má stále u části příznivců kontroverzní pověst něčeho neuctivého.

V minulosti zaznívaly hlasy o zesměšňování soupeře či nedostatku respektu ke hře a zejména se tato diskuse otevírala v případech, kdy servis spodem zahrál Nick Kyrgios.

"Měl by mít víc úcty k soupeři i k našemu sportu jako takovému," vyjádřil se Rafael Nadal po jedné z vypjatých bitev proti "zlobivému" Australanovi. Právě servis spodem byl jednou z věcí, která španělskému gigantovi příliš nevoněla.

Nakonec se ale ocitl v menšině.

Když nedávno tenisové organizace udělaly mezi tenistkami a tenisty anketu, drtivá majorita respondentů se nekonvenčního řešení zastávala a nepovažovala ho za nic špatného.

"Když hráč stojí šest nebo sedm metrů za základní lajnou, je to naprosto přirozený a často úspěšný způsob. Není to jen nějaká póza, je to chytrá hra," prohlásil nedávno slavný Andy Murray.

V době, kdy se řešily podobné pokusy Kyrgiose proti Nadalovi, byl jednoznačně pro i Roger Federer.

"Žádný problém, je to taktika, které věřím. Nikdo by se neměl stydět za to, že to zkusí. Maximálně budete vypadat hloupě, když se to nepovede," vyjádřil se Švýcar.

Co je hlavní, žádné pravidlo podání spodem nezakazuje. Navzdory tomu si v roce 2013 musel prožít naprostou raritu na kurtu v kanadském Montrealu Tomáš Berdych.

Tehdy šestý hráč světa hrál proti domácímu Vaskovi Pospisilovi. Servis se mu hrubě nedařil a v jednom momentu dostal od sudího varování za nedodržování časového limitu před podáním.

Český tenista situaci vyřešil překvapivě: rychle podal spodem, trefil se těsně za síť a zaznamenal eso.

"Takhle podávat nemůžeš," oznámil tehdy umpirový sudí šokované české hvězdě.

Berdych se chvíli hádal, ale marně. Šlo tehdy o bezprecedentní situaci. Rozhodčí Čecha okradl, na neuznání esa neměl nejmenší právo.

Specifický úder se v minulosti používal jen zřídka, jako první ho proslavil Američan Michael Chang při nezapomenutelné výhře na Roland Garros 1989 proti favorizovanému Ivanu Lendlovi.

O deset let později spodní servis dostala zpět do světel reflektorů Martina Hingisová, která jej dvakrát vyzkoušela při své finálové porážce na French Open proti Steffi Grafové.