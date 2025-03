Madridská bitva v Lize mistrů těsně pro Real. Arsenal krutě zesměšnil Eindhoven

Loňský vítěz fotbalové Ligy mistrů Real Madrid vstoupil do osmifinále výhrou 2:1 v derby s Atléticem. Na soupeřových hřištích uspěly oba anglické kluby.

Kylian Mbappé a Brahim Diaz po druhém gólu Realu do sítě Atlética. | Foto: Reuters

Arsenal vyhrál v Eindhovenu rekordně 7:1 a Aston Villa v Bruggách 3:1, když se tam domácím vůbec nepovedl závěr. Ani Borussia Dortmund nevyužila domácí prostředí a hrála s Lille 1:1. Zbývající čtyři zápasy jsou na programu ve středu, odvety se budou hrát příští týden.

Atlético si ve skupinové fázi vedlo lépe, také ve španělské lize je před Realem a v prvním duelu uhrálo přijatelný výsledek. Na San Bernabéu viděli diváci v prvním poločase dva krásné góly.

Nejprve si domácí Rodrygo navedl míč z křídla až do středu šestnáctky a poslal ho přesně k tyči. Pro brazilského útočníka to byl už pátý gól v tomto ročníku. To samé předvedl hned o dvě minuty později, tentokrát ho obránce Galán v poslední chvíli zastavil a domácí marně reklamovali, že si pomohl faulem.

Na druhé straně si argentinský mistr světa Álvarez podobně vydařenou střelou z rohu šestnáctky připsal už sedmou branku v soutěži. "Bílý balet", jemuž ve středové řadě kvůli žlutým kartám citelně chyběl Angličan Bellingham, se dlouho nemohl prosadit. Ale v 55. minutě si Maročan Díaz pohrál se čtveřici protihráčů a zajistil Realu nejtěsnější vítězství.

Eindhoven na podzim ve skupině zdolal i lídra anglické ligy Liverpool, ale dnes neměl šanci.

Arsenal vyhrál v Lize mistrů pátý zápas v řadě, což se mu naposledy povedlo v roce 2006, kdy došel až do finále. V Eindhovenu nebylo vůbec znát, že se mu prakticky rozpadl útok, na marodce jsou Saka, Havertz, Martinelli i Gabriel Jesus, kteří dali deset ze 16 gólů v tomto ročníku. Méně známí spoluhráči je dokonale nahradili a už v prvním poločase šokovali domácí obranu třemi góly.

První dal svým krajanům obránce Timber, který vyrostl v konkurenčním Ajaxu. Druhý přidal Nwaneri a ve věku 17 let, deset měsíců a osm dní se stal druhým nejmladším střelcem v historii Ligy mistrů. Jen barcelonský Yamal byl loni v září ještě o osm měsíců mladší.

V destrukci pokračoval Španěl Merino, pak sice Lang z penalty snížil, ale Arsenal po změně stran přidal další čtyři góly. Dvakrát se trefil Nor Ödegaard, jednou Francouz Trosaard a Ital Calafiori. Londýnský klub tak překonal svůj rekord ve venkovních zápasech Champions League, který vytvořil výhrou 5:1 roce 2003 na půdě Interu Milán.

V Dortmundu Borussia vyhrála jen první poločas, když Adenyemi napřáhl za hranicí šestnáctky a od tyče se míč odrazil do sítě. Ale guinejský kanonýr Guirassy, s deseti góly nejlepší střelec soutěže, se proti klubu, v jehož dresu vstoupil před deseti lety do velkého fotbalu, neprosadil. Naopak Islanďan Haraldsson vyrovnal a francouzský tým, který ve skupinové fázi dokázal porazit Real i Atlético, není v odvetě bez šance.

V Bruggách se střetly dva týmy, které byly loni až v semifinále Konferenční ligy. Domácí prošli do vyřazovací fáze z posledního místa jen díky lepšímu skóre, ale svého anglického soupeře na podzim ve skupině porazili 1:0. Tentokrát však začali hosté lépe z Birminghamu.

Už ve 3. minutě Belgičan Tielemans rozehrál proti svým krajanům přímý kop a Jamajčan Bailey z hranice šestnáctky zamířil přesně. Asistenci si připsal Mings a tak trochu napravil, že v podzimním utkání zavinil kuriózní penaltu, když nesmyslně sáhl při rozehrávce na míč v šestnáctce. Už po devíti minutách však po rychlém brejku obránce De Cuyper oslavil svůj 100. zápas v dresu Brugg vyrovnávacím gólem.

Víc šancí pak měli domácí. Nebezpečnou střelu vypálil devatenáctiletý talent Talbi, ale argentinský mistr světa Martínez míč reflexivně vyrazil. Hlavička kapitána Vanakena jen těsně minula tyč.

Aston Villa se většinou jen bránila, ale v závěru Bruggy soupeři vítězství doslova darovaly. Nejprve si Mechele, hrající s obličejovou maskou, srazil centr do vlastní sítě. Pak Řek Tzolis v šestnáctce zbytečně fauloval Cashe a Španěl Asensio, který teprve nedávno přišel na hostování z PSG, ještě zvýšil náskok do odvety.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

FC Bruggy - Aston Villa 1:3 (1:1)

Branky: 12. De Cuyper - 3. Bailey, 83. vlastní Mechele, 88. Asensio z pen.. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.)

Real Madrid - Atlético Madrid 2:1 (1:1)

Branky: 4. Rodrygo, 55. Díaz - 32. Álvarez. Rozhodčí: Turpin (Fr.).

PSV Eindhoven - Arsenal 1:7 (1:3)

Branky: 43. Lang z pen. - 47. a 73. Ödegaard, 18. Timber, 21. Nwaneri, 31. Merino, 48. Trossard, 85. Calafiori. Rozhodčí: Gil Manzano (Šp.).

Borussia Dortmund - Lille 1:1 (1:0)

Branky: 22. Adeyemi - 68. Haraldsson. Rozhodčí: Sánchez (Šp.).