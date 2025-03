Ledecká vyškolila soupeřky, po osmi letech má zlato z MS na prkně a zbořila historii

Ester Ledecká se po osmi letech vrátila na snowboardové mistrovství světa jako královna, v obřím slalomu navázala na titul z roku 2017. Trojnásobná olympijská vítězka, která už v únoru získala bronz ve sjezdu na lyžařském MS v Saalbachu, jako první získala v téže sezoně medaile na dvou různých světových šampionátech pod hlavičkou mezinárodní federace FIS.

Ledecká je na snowboardu olympijskou šampionkou z let 2018 a 2022 a ve Svatém Mořici dnes od rána dominovala. Kvalifikaci vyhrála o více než tři sekundy před vítězkou celkového hodnocení Světového poháru Cubaki Mikiovou z Japonska.

Ani ve vyřazovacích jízdách nenašla přemožitelku. Italku Jasmin Corattiovou v osmifinále předjela o 3,21 sekundy. Ve čtvrtfinále vyřadila patnáctiletou Bulharku Malenu Zamfirovovou, která po chybě jízdu nedokončila. V semifinále byla o 55 setin rychlejší než domácí Švýcarka Ladina Caviezelová.

Ve finále Ledecká předčila královnu této sezony Mikiovou. V boji o titul byla o 48 setin rychlejší než jeho obhájkyně a celkově získala své třetí světové zlato na snowboardu. Vedle trofeje z obřího slalomu v roce 2017 má brzy třicetiletá česká hvězda ještě titul ze slalomu z roku 2015. Z bronzové medaile se dnes radovala Polka Aleksandra Krolová-Walasová.

Druhá česká reprezentantka ve vyřazovacích bojích Zuzana Maděrová vypadla v osmifinále. Po sedmém místě z kvalifikace ve vyrovnaném souboji s Rakušankou Martinou Ankeleovou vedla, ale těsně před cílem chybovala a vyjela mimo trať. "Jela jsem moc blízko k tyči. Vzala jsem to botou a rozhodilo mě to," popsala jednadvacetiletá reprezentantka kritický moment v nahrávce pro média.

Celkově obsadila Maděrová 10. příčku, což je její nejlepší umístění na MS. Měla z toho rozporuplné pocity. "Mrzí mě to, samozřejmě jsem chtěla jít dál. Na druhou stranu nevím, co bych udělala zpětně jinak. Je to o dost vylepšení od minula. Postup do finále je super, jede se dál. O víkendu je slalom. Udělám, co budu moct, ve slalomu," dodala Maděrová, která před dvěma lety brala na MS 14. místo ve slalomu a 30. příčku v obřím slalomu.

Mužský titul získal Ital Roland Fischnaller. Ve finále porazil o devět setin Němce Stefana Baumeistera. Třetí skončil Korejec I Sang-ho.

Paralelní slalom je na snowboardovém MS naplánovaný na sobotu. Jeho konání v tomto termínu ale může ohrozit očekávané silné sněžení.

Mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici (Švýcarsko) - paralelní obří slalom:

Muži: 1. Fischnaller (It.), 2. Baumeister (Něm.), 3. I Sang-ho (Korea), 4. Caviezel (Švýc.), …v kvalifikaci 29. Minárik, 35. Počinek, 39. Mareš (všichni ČR). Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Mikiová (Jap.), 3. Krolová-Walasová (Pol.), 4. Caviezelová (Švýc.), …10. Maděrová, v kvalifikaci 21. Keclíková, 30. Šonková (všechny ČR).