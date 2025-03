Ledecká zažila nepříjemný moment. Před jízdou zkolaboval člověk, zasahoval vrtulník

Lyžařka Ester Ledecká skončila sedmá v dnešním super-G Světového poháru v La Thuile. Trojnásobná olympijská šampionka odstartovala po dlouhém přerušení závodu, během kterého zdravotníci zasahovali u kolapsu člověka blízko trati. Česká reprezentantka pak byla v italském středisku o 89 setin pomalejší než vítězná Němka Emma Aicherová.

Lyžařky měly dnes původně na programu sjezd, ale kvůli špatnému počasí neabsolvovaly žádný trénink, takže se nakonec závodilo v superobřím slalomu. Pro něj pořadatelé zvolili níže položený náhradní start, proto měly nejrychlejší závodnice časy pod 58 sekund.

Olympijská vítězka v této disciplíně z roku 2018 Ledecká si vylosovala startovní číslo jedenáct. Po předchozí jízdě Italky Federiky Brignoneové ale přišlo přerušení. Nejdříve se zdálo, že pořadatelé jen opraví poničenou branku, ale nakonec byl problém vážnější. Zkolaboval jeden z lidí pohybujících se bezprostředně u trati, po lékařském zásahu ho ze svahu transportoval vrtulník. Pauza se protáhla bezmála na půl hodiny.

"Samozřejmě byla trošku škoda, že mě nechali tak dlouho stát na startu, ale to prostě k lyžování patří. Musím na to být připravená a znova se soustředit. Myslím, že se mi to povedlo," uvedla Ledecká v nahrávce pro média.

Po své jízdě se zařadila na šesté místo. Pak ji předstihla jen vedoucí žena hodnocení této disciplíny Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která obsadila čtvrtou příčku. "Ta jízda byla fajn. Já s Larou jsme jediné dvě, které se dostaly po té pauze do desítky. To beru jako dobrou zprávu, protože Lara je úžasná lyžařka a super-G je její parádní disciplína," řekla Ledecká, která potřetí v sezoně skončila v super-G v elitní desítce. Jejím maximem v tomto ročníku je šestá příčka.

Solidně se vyrovnala i se specifickým povrchem trati. "Byl hrozně zajímavý sníh. Něco, na čem jsme moc často neměly šanci jet nebo trénovat. V noci hodně nasněžilo, oni to nasolili, takže to byl takový zvláštní mix jarního a zimního sněhu," uvedla devětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka.

Jednadvacetiletá Aicherová se po mistrovství světa, kde jako poslední ohrožovala bronzové umístění Ledecké ve sjezdu, dostala do skvělé formy. Na dva týdny staré první a druhé místo ze sjezdů v Kvitfjellu navázala prvním pódiovým umístěním v superobřím slalomu. A hned to byla výhra, když porazila o šest setin Italku Sofii Goggiaovou.

Třetí skončila s odstupem 39 setin na Aicherovou další Italka Brignoneová, která si upevnila vedení ve Světovém poháru před Gutovou-Behramiovou. Švýcarce se navíc přiblížila v hodnocení super-G na 45 bodů.

Další superobří slalom by měly lyžařky v La Thuile absolvovat v pátek. Pokud by to podmínky nedovolily, je připravený náhradní termín v sobotu. Pak se Ledecká vydá na snowboardové mistrovství světa do Švýcarska.

SP ve sjezdovém lyžování v La Thuile (Itálie):

Ženy - superobří slalom: 1. Aicherová (Něm.) 57,89, 2. Goggiaová -0,06, 3. Brignoneová (obě It.) -0,39, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,47, 5. Macugaová (USA) -0,55, 6. Bassinová (It.) -0,71, 7. Ledecká (ČR) -0,89. Průběžné pořadí super-G (po 7 z 9 závodů): 1. Gutová-Behramiová 515, 2. Brignoneová 470, 3. Goggiaová 386, 4. Macugaová 267, 5. Lieová (Nor.) 263, 6. Curtoniová (It.) 224, …10. Ledecká 173.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1354, 2. Gutová-Behramiová 1022, 3. Goggiaová 851, 4. Ljutičová (Chorv.) 790, 5. Rastová (Švýc.) 718, 6. Hectorová (Švéd.) 692, …20. Ledecká 356, 81. Dubovská 36.