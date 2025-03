Kyselý Černý se omluvil. On to tak prostě má, hájil Hašek reprezentanta

Trenér reprezentace Ivan Hašek nehodlá vyvozovat žádné závěry z toho, že Václav Černý nelibě nesl střídání v zápase kvalifikace MS 2026 proti Gibraltaru. V něm ofenzivní fotbalista výrazně přispěl k vítězství Česka 4:0. "Byl kyselý asi dvě minuty, pak se omlouval," prohlásil kouč národního mužstva.

Černého stáhl Hašek ze hřiště v portugalském Faru, kde se zápas hrál, v 79. minutě. A křídelník Glasgow Rangers z toho vážně nebyl nadšený.

"On to tak prostě má, je to emoční hráč," vykládal stratég české reprezentace po zápase.

"Koukal jsem, jak hráli s Rangers proti Fenerbahce. V poločase prodloužení už nahlásili v televizi, že ho budou střídat. On byl na masáži vedle, zjistil to a vrátil se na hřiště. Nikdo to nechápal, ale nevystřídal. Prostě to tak Venda má, nechce ze hřiště," líčil Hašek.

Černý proti Gibraltaru vstřelil klíčový úvodní gól, druhý pak připravil a byl nejlepším hráčem zápasu. "Zaslouženě, protože je to rozdílový hráč do zavřených obran," ocenil kouč.

Zároveň je Haškovi líto, že podobných fotbalistů nemá k dispozici víc. "Když se podíváte na Francii, tak jich má asi osm. My máme takového jednoho, dva," posteskl si. "Je tady Karel Poborský, ten ale už nemůže. Ten už je starší," zmínil 52letého vicemistra Evropy z roku 1996.

Zatímco v sobotu český celek vydřel při vstupu do kvalifikace výhru nad Faeřany až gólem v 85. minutě, ve Faru rozhodl dříve.

"Jsou to povinné body, o to je to těžší. Proti Faerským ostrovům to nebylo ideální, nebylo to samozřejmě bez chyb, ale poctivě odvedená práce. Jsem především rád, že na hráčích je vidět odhodlanost, koncentrace," pochvaloval si Hašk.

"To vidím každý den, nikdo nic nepodcenil. Kluci se připravovali, jak nejlíp uměli. Věřím, že takhle to půjde dál," doplnil.

Při pokračování bojů o MS 2026 přivítá jeho tým Černou Horu, pak nastoupí na půdě favorita pětičlenné skupiny Chorvatska.

"Teď nás v červnu čekají dva důležité zápasy. Viděli jste sami, že Černá Hora dala gól proti Faeřanům v 96. minutě. Faeřané opravdu nejsou jednoduchý soupeř na to je přehrát, jak jsou zorganizovaní. Musím říct, že jsem spokojený s tím, jak se kluci chovali, jak pracovali," zopakoval Hašek.