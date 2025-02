Koulař Staněk poprvé v sezoně překonal 21 metrů, Maňasová útočila na rekord

Koulař Tomáš Staněk poprvé v sezoně překonal 21 metrů. Sedmý domácí titul v hale dnes získal výkonem 21,18 metru a zařadil se na čtvrté místo letošních evropských tabulek. Sprinterka Karolína Maňasová na šampionátu v Ostravě vyhrála běh na 60 metrů za 7,17 sekundy a přiblížila se na dvě setiny vlastnímu českému rekordu.

Český rekordman Staněk měl v soutěži jen dva platné pokusy. Ve druhé sérii předvedl 19,30 metru a dostal se do čela. Ve čtvrtém pokusu se vzepjal k nejlepšímu letošnímu výkonu a pak soutěž ukončil. "Jsem rád za každý titul. Je to pro mě taková osobní povinnost. I s výkonem jsem spokojený, takže dvě mouchy jednou ranou," pochvaloval si Staněk v rozhovoru na ploše.

V domácí hale se dařilo také Maňasové, která si sezonní maximum vylepšila o dvě setiny. Na šampionátu přitom závodila z plného tréninku.

"Takový čas jsem nečekala. Je to dobrý ukazatel směrem k halovému mistrovství Evropy za dva týdny. Věřím, že tam by to mohlo být ještě lepší," řekla. V téže disciplíně mužů získal čtvrtý titul za sebou rovněž domácí Zdeněk Stromšík, který zvítězil výkonem 6,71 sekundy.

Bez českých jedniček se musely obejít soutěže tyčkařek a výškařek. Amálie Švábíková i Michaela Hrubá na sociálních sítích informovaly, že kvůli menším zdravotním problémům mistrovství republiky vynechají a soustředí se na evropský šampionát. Z titulů se radovaly tyčkařka Viktorie Ondrová (426) a výškařka Zdara Pezinková (181).

Titul v běhu na 3000 metrů získal Jakub Peterka, který má postižení pravé ruky. Zvítězil výkonem 8:22,92 minuty o více než dvě sekundy. Osobní rekord si vylepšil zhruba o deset sekund. "Já jsem si na to věřil, kluci mi to dobře rozběhli. Nechal jsem to na nich a až v závěru nastoupil, děkuji jim za dobrý závod," řekl.

Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě:

Muži:

60 m: 1. Stromšík (SSK Vítkovice) 6,71, 2. Koška 6,72, 3. Němejc (oba Dukla Praha) 6,76.

3000 m: 1. Peterka (Dukla Praha) 8:22,92, 2. Strnad (Nová Včelnice) 8:25,08, 3. Boháč (Hvězda Pardubice) 8:26,12.

60 m př.: 1. Kolomazník (Přerov) 7,64, 2. Štefko (Hradec Králové) 7,80, 3. Stráský (Univerzita Brno) 7,88.

Trojskok: 1. Halátek (Sokol Opava) 15,79, 2. Kunt (Uherské Hradiště) 15,46, 3. Pospíšil (Olomouc) 14,85.

Koule: 1. Staněk 21,18, 2. Procházka (oba TEPO Kladno) 19,05, 3. Vilímek (Spartak Třebíč) 17,29.

Ženy:

60 m: 1. Maňasová (SSK Vítkovice) 7,17, 2. Kvasničková (AC Pardubice) 7,42, 3. N. Bendová (USK Praha) 7,47.

3000 m: 1. Johanová (Atletika Litvínov) 9:23,48, 2. Lampová (Sokol Opava) 9:30,43, 3. Stýblová (Olymp Praha) 9:32,28.

60 m př.: 1. Jiranová (Dukla Praha) 8,08, 2. Šínová (Jižní Město) 8,19, 3. E. Bendová (USK Praha) 8,33.

Trojskok: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 13,76, 2. Maštalířová (Dukla Praha) 13,39, 3. Sochorová (Jablonec nad Nisou) 13,13.

Výška: 1. Pezinková (AC Pardubice), 2. Krejčiříková (Olymp Brno) obě 181, 3. Láníková (Spartak Třebíč) 178.

Tyč: 1. Ondrová (Olymp Praha) 426, 2. Šebáková 421, 3. Ap. Švábíková (obě USK Praha) 411.

Koule: 1. Brzyszkowská (SSK Vítkovice) 16,69, 2. Mazurová (Olomouc) 15,37, 3. Zachařová (Mladá Boleslav) 14,21.