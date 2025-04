Kometa ovládla první finálové drama. Obrat dokonal v prodloužení Holland

Hokejisté Komety Brno vstoupili vítězně do finále play off extraligy, na ledě Pardubic vyhráli 2:1 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 68:15 kanadský bek Rhett Holland. Druhý zápas série na čtyři vítězství se hraje v pátek od 18:00 opět v pardubické Enteria areně.

Dynamo vedlo od 36. minuty, kdy v přesilové hře tečí střely Petera Čerešňáka otevřel skóre kapitán Lukáš Sedlák, který se vrátil do sestavy po zranění a dvouzápasové absenci. V 54. minutě vyrovnal Fin Arttu Ilomäki.

"Můj spoluhráč z obrany Beaudin podpořil útok, tak jsem zůstal vzadu. Měl jsem to tam otevřené na modré čáře, Peter (Mueller) mě viděl. Udělal to skvěle," řekl novinářům Holland. "Viděl jsem, že je tam clona před brankou, tak jsem vystřelil," doplnil Holland, který se trefil poprvé v letošním play off a celkově podruhé v sezoně. Jeho maximem v české extralize jsou tři trefy v ročníku 2019/20 ještě v dresu Pardubic.

Sedlák se vrátil do play off poté, co ve třetím semifinále s Hradcem Králové po zákroku obránce Martina Pláňka spadl hlavou na led a strávil noc v nemocnici. Do hry se zařadil také další útočník Lukáš Radil, jenž se zranil už v prvním duelu s Hradcem. Dynamo se ale muselo obejít bez nejproduktivnějšího hráče play off Romana Červenky.

Brno mohlo po dvouzápasové pauze počítat s centrem Lukášem Cingelem. V obraně nahradil Michal Gulašiho Tomáš Dujsík. Na rozbruslení těsně před startem utkání dostal ránu pukem gólman Michal Postava, ale nakonec nastoupil. "Příjemné to není, všechno je cajk a odchytal výborný zápas," prohlásil kouč Komety Kamil Pokorný.

Oba celky byly od úvodu aktivní a střídaly se v tlaku v útočném pásmu. Velké šance ale dlouho chyběly. V 8. minutě trefil hostující Konečný z pravé strany bližší tyč a ve 14. minutě měl možnost Cingel, jehož našel před brankovištěm Ďaloga, ale Will si s jeho zakončením poradil. První přesilovku Komety při Hájkově vyloučení přerušil po 31 sekundách faulem Adam Zbořil. V oslabení hostů zahrozil po kombinaci s Flekem Kollár.

Na přelomu první a druhé třetiny hosté odolali při Beaudinově trestu a na druhé straně se dostal do úniku Flek, ale Willa neprostřelil. V 26. minutě měl možnost Kousal, ale Postava zasáhl. Brněnského gólmana nepřekonal ani Poulíček. Ve 32. minutě si sudí Jeřábek s Mejzlíkem prohlédli u videa Sedlákův zákrok na Pospíšila a udělili dvouminutový trest.

Pospíšil odkulhal z ledu a zápas pro něj skončil. "Museli jsme si s tím poradit. Zákrok jsem neviděl. Díval jsem se na nastřelený kotouč a pak tu akci neopakovali," podotkl Pokorný. Vyšší trest sudí neudělili. "Já jsem to taky neviděl, ale samozřejmě to tam hrozilo, když se na to šli podívat," doplnil kouč Pardubic Miloslav Hořava.

Dynamo se v oslabení ubránilo, ale těsně po něm měla Kometa možnost z přečíslení. Cingel ho vyřešil individuálně a málem Willa překvapil zadovkou. Na druhé straně po Vondráčkově přihrávce přestřelil Kousal. V čase 35:54 se domácí dočkali vedení při pobytu Stránského na trestné lavici. Čerešňákovu střelu od modré čáry tečoval před Postavou Sedlák. V následném tlaku ještě Postava zlikvidoval střely Mandáta a Sedláka.

Při Jonesově trestu z konce druhé části se Dynamo ubránilo a ve 43. minutě mohl zvýšit náskok právě Jones, který ale minul. Kometa odolala při dalším vyloučení Stránského a snažila se tlačit za vyrovnáním, ale Will držel čisté konto. V 53. minutě mohl pojistil náskok Vondráček, ale zakončení v úniku mu nevyšlo.

V čase 53:13 se naopak radovali hosté. Po Muellerově průniku se dostal k puku před brankovištěm Ilomäki a poslal jej za Willa. Pardubického gólmana ještě prověřil Mueller, Postava kryl Kondelíkovu možnost.

V úvodu nastavení měl možnost Smejkal a v 64. minutě v úniku nepřekonal gólmana bekhendovým blafákem ani Mandát. Will kryl Muellerovu ránu. Nakonec se radovali hosté. Mueller nabil k modré čáře rozjetému Hollandovi, který se trefil přesně k levé tyči.

"Během zápasu se to přelévalo. I v prodloužení jsme měli šanci zápas ukončit, bohužel rozhodla Kometa. Nedá se nic dělat, zítra musíme být lepší. Samozřejmě musíme být efektivnější, tak to je. Nemyslím si, že bychom v prodloužení byli horší, ale padne to tam soupeři," uvedl Radil.

Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 36. L. Sedlák (Čerešňák, Radil) - 54. Ilomäki (Mueller), 69. Holland (Mueller, H. Zohorna). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála - Smejkal, L. Sedlák, Mandát - Jones, Kondelík, Kelemen - Radil, Rákos, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Lichtag. Trenér: Hořava.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Zábranský, Ďaloga, Beaudin, Holland, Dujsík - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - T. Rachůnek, Kollár, K. Pospíšil - Konečný, Ilomäki, J. Kos - Ferda. Trenér: Pokorný.