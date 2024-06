Kane smetl vulgární kritiku od Linekera. Jemně mu připomněl, že taky nic nevyhrál

Hvězdný výběr Anglie si na Euru v Německu sice zajistil postup do osmifinále, výkony však zůstává daleko za očekáváním. Ostrovní fotbaloví odborníci už několik dní neúnavně rozpitvávají tragickou, nudnou a příliš takticky svázanou hru národního týmu. Padají přitom i ostřejší slova.

Rozvážně a s grácií zareagoval kapitán Anglie Harry Kane na nedělní tiskové konferenci, když byl konfrontován s odsudky fotbalových expertů, zejména těmi z úst Garyho Linekera.

Jedna z největších legend anglického fotbalu v podcastu The Rest is Football totiž vzbudila pozornost vulgárním vyjádřením.

Tvrdé recenze jiných bývalých opor Albionu Alana Shearera či Rio Ferdinanda posunul Lineker ještě dál a výkon z utkání proti Dánsku označil slovem "shit". Netřeba překládat.

Kane se nejprve neubránil lehkému úsměvu, poté už se vší vážností a rozsáhle odpovídal na otázku, zda je podobná kritika vhodná a jestli vůbec něčemu pomáhá.

"Bývalí hráči si musí uvědomit, že je velmi těžké podobným výrokům nenaslouchat, zejména pro ty z nás, kteří na to nejsou tolik zvyklí. I odborníci mají nějakou zodpovědnost. Vím, že musí být upřímní a říkat své názory napřímo, zároveň jsou ale sami bývalými hráči a my k nim vzhlížíme. Lidé je poslouchají a záleží jim na tom, co říkají," rozpovídal se útočník Bayernu Mnichov.

"Jde o to, že my jako národ jsme žádný turnaj nevyhráli velmi, velmi dlouho a většina těchto odborníků toho byla součástí. Takže musí vědět, jak těžké to je," lehce Kane připomněl Linekerovi, že ani on v národním dresu nezískal žádnou trofej.

Dnes třiašedesátiletý bývalý útočník byl v týmu, který na mistrovství světa v Itálii v roce 1990 dobyl semifinále.

Kane tuto metu vyrovnal o osmadvacet let později na šampionátu v Rusku a před třemi roky dovedl výběr Garetha Southgatea v roli kapitána až do finále Eura.

Angličané se tehdy ocitli nejblíže k napodobení zlatého úspěchu z World Cupu 1966, avšak s Itálií doma ve Wembley padli po penaltovém rozstřelu.

"V životě bych si nedovolil nerespektovat bývalého hráče. Ale tohle je realita. Oni vědí, jak těžké je hrát za Anglii a jak těžké je hrát tyto velké turnaje," prohlásil třicetiletý kanonýr.

A vyzval britské "pundity", aby - než něco řeknou - nejdříve zavzpomínali na vlastní aktivní kariéru.

"To je vše, co bych k tomu řekl: Vzpomeňte si, jaké to je nosit tenhle dres. Všichni chceme vyhrát titul a jsem si jistý, že i oni chtějí, aby se nám to povedlo. Proto by měli být co nejvíce nápomocní v budování naší sebedůvěry," uvedl Kane.

Angličané na turnaji nejprve porazili 1:0 Srbsko, ve druhém zápase remizovali 1:1 s Dánskem, když byli po většinu utkání horším týmem. Třetí zápas základní skupiny odehrají v úterý večer proti Slovinsku.