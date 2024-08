Jako Real Madrid, říká Trpišovský o soupeři, který dělí Slavii od vysněné Ligy mistrů

Trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčen, že fotbalisté Slavie potřebují k úspěchu v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů proti Lille především uhlídat ofenzivní choutky soupeře. Podle osmačtyřicetiletého kouče čeká Pražany v boji o hlavní fázi prestižní soutěže komplexní tým, postavením hráčů ho přirovnal k Realu Madrid.

"Musíme se především vyrovnat s jejich hrou celkově na útočné polovině, ale zejména v poslední třetině. Na takovou v české lize jen tak nenarazíte," prohlásil stratég Slavie před dnešním úvodním střetnutím ve Francii.

"Jejich styl je založen na velké kombinaci ve středu pole a v křídelních prostorech, kde jsou nejsilnější v momentě, kdy se dostanou do útočného postavení," doplnil Trpišovský.

Protivníkovi pak vysekl poklonu, když ho přirovnal k jednomu z nejslavnějích týmů světa a úřadujícímu šampionovi Ligy mistrů.

"Je to atypický styl, kdybych to měl přirovnat vzdáleně, tak v postavení hráčů trochu k Realu Madrid," uvedl kouč červenobílého souboru. "To jsou věci, na které se připravujeme," dodal.

"Určitě se chceme opřít o kvalitu v defenzivě, kterou jsme doposud měli. V takovém střetnutí potřebujeme být také kvalitní v kombinační hře a držet se na balonu, abychom nebyli pod takovým tlakem," vypíchl Trpišovský.

"Další věc jsou standardní situace, ve kterých je Lille velmi silné. Je to prostě komplexní tým," doplnil trenér českého vicemistra.

Lille bude stejně jako ve 3. předkole proti Fenerbahce Istanbul hrát v azylu ve Valenciennes, jeho stadion ještě není připraven poté, co nedávno hostil olympijské hry.

"Daleko raději bych se podíval na stadion Lille, nikdy jsem tam nebyl. I tenhle stánek je ale skvělý, zejména trávník vypadá fantasticky. Architektonickým zpracováním nám trošku připomíná Eden. Škoda, že nemá takovou kapacitu jako ten v Lille, asi ani atmosféra nebude tolik bouřlivá. I tak se ale nesmírně těšíme," řekl Trpišovský.

Jeho svěřenci mají výhodu domácí odvety, která se v Edenu odehraje za týden. "Když hrajete dvojzápas proti kvalitnímu týmu, potřebujete po celou dobu obou utkání být úspěšní a kvalitní. Nestačí vám hrát dobře pouze v jednom duelu. Po utkání s Unionem víme, že v obou střetnutích budeme muset podat dobrý výkon a mít dobrý výsledek," zmínil předchozího belgického soupeře.

"Nesmíme Lille pustit do ofenzivních manévrů, ve kterých jsou velmi silní. K tomu potřebujeme udělat první krok, abychom měli příští týden dobrou výchozí pozici, která by pro nás byla příznivá. Atmosféra na vás zapůsobí, víte, že vám zbývá udělat jediný krok," podotkl Trpišovský, který se Slavií může podruhé projít do hlavní fáze Ligy mistrů. Celkově Slavia usiluje o třetí účast v základní části soutěže.

Pražané o víkendu mezi úvodním duelem a odvetou nebudou hrát ligový zápas v Mladé Boleslavi, který si soupeř nechal odložit kvůli čtvrtečnímu utkání 4. předkola Konferenční ligy.

"My jsme chtěli s Boleslaví hrát. Nechtěli jsme mít pauzu osm dní, z tohoto pohledu je to pro nás spíše nepříjemnost a výhoda pro soupeře," mínil Trpišovský.