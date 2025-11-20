Lední hokej

Vítkovice těsně vyhrály i druhé derby, Třinec srazil Zdráhal

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Hokejisté Vítkovic v předehrávce 24. kola porazili Třinec 3:2. Ocelářské derby rozhodl ve 45. minutě třetím gólem Patrik Zdráhal, hosté už jen snížili a museli překousnout pátou prohru v řadě. Ostravané tak nejtěsnějším rozdílem ovládli i druhé derby v sezoně.
Vítkovice přehrály Třinec.
Vítkovice přehrály Třinec. | Foto: ČTK / Ožana Jaroslav

Všechno začalo lépe pro hosty. Hned první přesilovka skončila gólem, o který se ve čtvrté minutě postaral dorážkou Daňo.

Rychle obdržená branka ale s domácím celkem neotřásla a Vítkovice vyrovnaly krok i skóre. Ve 12. minutě podnikly bleskový protiútok, a i když Leahy po Hrivíkově přihrávce nestřílel prudce, rozhodující byla rychlost zakončení, na kterou Mazanec nestihl reagovat.

Derby nabízelo tradiční svižný a bojovný hokej s šancemi na obou stranách, přičemž zásadně roli hrály znovu přesilovky. Třinec si při Hauserově vyloučení mohl vzít vedení nazpět v úvodu druhé části, ale Kovařčík zazvonil na boční tyč.

Zato Ostravané v 30. minutě při hře pět na čtyři vystřihli kombinaci jako z učebnice a po nádherném Nellisově uvolnění z osy zavěsil do odkryté brány z křídla nechytatelně Yetman.

Třinec před třetí částí zamíchal sestavou a začal aktivně, ale vítr z plachet mu na moment ve 45. minutě vzal Zdráhal, který ze sóla trefil sice tyčku, ale šťastným odrazem o Mazancova záda se puk přece jen dokutálel za čáru a bylo to 3:1.

Hosté ale neklesli do deprese a už po 27 sekundách znovu vzkřísili šance zásluhou Adámka, jehož nahození Hrachovina přes klubko těl zahlédl až v síti.

Především v závěrečné pětiminutovce nápor Třince značně zesílil a hosté dusili svého soupeře v dlouhých intervalech před Hrachovinou, ten však všechny závary ustál. Už více než dvě minuty před koncem šli Třinečtí do power play a vyrovnání se vznášelo nad ledem, ale obléhání Hrachoviny branky nezúročili ve svých šancích Daňo ani Flynn a domácí velký nápor soupeře přečkali.

Předehrávka 24. kola hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Leahy (Hrivík, Hladonik), 30. Yetman (Nellis, Abdul), 45. P. Zdráhal (M. Kalus, Hrivík) - 4. Daňo (A. Nestrašil, J. Galvas), 46. Marian Adámek (M. Růžička, Miloš Roman). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Blažek, Peluha. Vyloučení: 2:2. Vyloučení: 1:1. Diváci: 9817.

Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Port, Leahy, Freibergs, Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Macias - Hauser, J. Šír, Řehák. Trenér: Varaďa.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, Daňo - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Měchura (V. Lajunen, Lalancette), 30. Schleiss (D. Simon, L. Strnad), 35. Holešinský (Merežko, Lalancette), 37. Schleiss (Merežko, D. Simon), 40. L. Strnad (Merežko, Percy), 50. Lalancette (Měchura, Zámorský), 58. V. Lajunen (Zámorský, D. Simon) - 9. Jurčík (Jaroslav Brož, Zygmunt), 53. Koblasa (M. Sukeľ). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 3184.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, V. Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - L. Strnad, D. Simon, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.

Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Baránek, Gajdoš - Pištěk, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Berka, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Petr.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Ludvig (Kondelík, Hrníčko), 6. Červenka (M. Tourigny, Sobotka), 13. L. Sedlák (Červenka), 60. Červenka - 41. O. Beránek (Černoch, Josef Myšák). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Augusta, Rampír. Vyloučení: 4:4, navíc Hájek (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváků: 8947.

Pardubice: M. Subban - Košťálek, Hájek, Čerešňák, Mikliš, M. Tourigny, Ludvig - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Sobotka, R. Kousal - Hrníčko, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Kaplan. Trenér: Pešán.

Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, Josef Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, Jiskra, P. Tomek - Šilhan, N. Jones, Čihař - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.

Tabulka:

1. Třinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. Pardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
3. Hradec Králové 22 11 4 0 7 64:45 41
4. Plzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
5. Sparta 25 11 3 1 10 73:64 40
6. Brno 22 11 1 3 7 62:59 38
7. Vítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Liberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. České Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. Olomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. Karlovy Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. Mladá Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Kladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. Litvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
 
