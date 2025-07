Ukončí Jágr kariéru? Útočník v Kladně nemá smlouvu. Musí o ni zabojovat, říká kouč

Legendární útočník Jaromír Jágr se připravuje s hokejisty Kladna na novou sezonu extraligy. Oficiálně ale zatím další pokračování kariéry nepotvrdil, médiím se po dnešním tréninku z rozhovorů omluvil. Hlavní kouč David Čermák ocenil, v jaké je třiapadesátiletý Jágr formě, sám ale podle svých slov čeká, jak se jeden z největších velikánů hokejové historie rozhodne.

Jágr byl s mužstvem na ledě už ve čtvrtek a v pátek, kdy měli Rytíři dobrovolné tréninky. Všeobecně se očekává, že si bohatou a už tak velmi dlouhou kariéru ještě prodlouží, ale dosud nepotvrdil, že bude hrát dál. Definitivně jasno není ani po dnešku. "Jako bych tu nebyl, spěchám na padel," prohodil směrem k novinářům Jágr, jenž koncem ledna prodal 80 procent kladenského hokejového klubu podnikateli Tomáši Drastilovi a ponechal si už jen dvacetiprocentní podíl.

"Jaromír se připravuje od jara, my uvidíme, co a jak, až se rozhodne, jestli bude pokračovat. Zatím mi nic ohledně toho nenaznačil, nemáme ani žádný deadline. Vypadá ale připravený. Zda však bude pokračovat, to se rozhodne on sám," uvedl trenér Čermák. "Zatím ale ani nemá smlouvu. Nejdřív ji musí podepsat. A také o ni zabojovat," dodal s úsměvem Čermák na adresu hvězdného veterána, jenž v minulé sezoně nastoupil do 39 utkání a připsal si pět gólů a 11 asistencí.

"A vy jste se ho ptali, jak to s ním bude? Nerad bych tady vyzradil nějaké tajemství, co má zůstat v kabině," smál se kanadský obránce Jérémie Blain při otázce ohledně Jágrovy budoucnosti. "Ale je to samozřejmě něco jedinečného, unikátní zkušenost. Už jen možnost být s někým takovým na ledě. Vždyť jde o druhého nejproduktivnějšího hráče NHL… Je tady pro lidi modlou, něco jako Wayne Gretzky v Kanadě," dodal Blain.

Při dnešním ostrém začátku přípravy na ledě doplňovali Jágra v útoku Antonín Melka a Kelly Klíma, posila z Liberce. "Dali jsme Jardu k Tondovi Melkovi, protože vím, že s ním hraje rád. Tonda chápe hokej, který Jarda hraje, proto spolu hráli," vysvětlil Čermák.

"Můj taťka s ním hrál, je to úžasná zkušenost. Samozřejmě bych nečekal, že bude hrát tak dlouho a budu si s ním moct zahrát i já, když hrál ještě s tátou, ale je to super," pochvaloval si Klíma, jehož otec Petr byl Jágrovým kamarádem a v sezoně 1996/97 si spolu krátce zahráli za Pittsburgh. "Trošku jsem o tom přemýšlel, chci se od něj učit věci a poslouchat, co mi řekne. Určitě se díky němu zase posunu a zlepším," věřil Klíma.

"Všichni víme, jakou legendou Džegr je. Je rozhodně zajímavé vidět ho, jak se připravuje i v tomto věku, pořád vypadá výborně. Nečekal jsem, že si s ním někdy zahraju v jednom týmu, jsem každopádně rád, že ho můžu vidět takhle zblízka," uvedl zkušený útočník Miroslav Forman, který přišel do Kladna po dlouholetém působení v pražské Spartě.