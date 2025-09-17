Lední hokej

Jágr nepil vodku, měl jinou slabinu, líčí exgubernátor. Promluvil i o závisti v týmu

Sport Sport
před 1 hodinou
Pomohl přivést Jaromíra Jágra do ruské KHL, teď bývalý gubernátor Omské oblasti Leonid Poležajev na angažmá české hokejové legendy zavzpomínal.
Jaromír Jágr v dresu Omsku
Jaromír Jágr v dresu Omsku | Foto: Profimedia

Jágr působil v Avangardu Omsk během výluky zámořské NHL v sezoně 2004/2005 a poté v letech 2008 až 2011, kdy překvapivě odešel ze zámoří.

"Hrál za nás čtyři sezony. Udržet takového hráče čtyři roky… Zkuste si to teď," prohlásil nyní 85letý Poležajev v rozhovoru pro ruský web sports.ru.  

Českou osmašedesátku pomohl na Sibiř přivést a i poté s ní byl v úzkém kontaktu.

"Věděl jsem o Jágrovi všechno - jak žije, kam chodí na pivo… Věděl jsem i to, že chodí po večerech sám trénovat. Uvědomoval jsem si, že to není jen tak ledajaký hráč a že má ve světě renomé. Bral jsem jako svou odpovědnost dávat na něj pozor, dbát na jeho bezpečnost," nechal se slyšet bývalý politik.

Prozradil také, že jako největší ligová hvězda to Jágr neměl ve všem jednoduché.

"Šlo mi také o vztahy v týmu. Aby, nedej Bože, nevznikla atmosféra, která by člověka odrazovala. Závistivců je spousta! Jágr totiž vyjede na led a mnozí vedle něj zblednou. Závist existuje i uvnitř týmu, lidé jsou prostě lidé. Proto bylo třeba na to dohlížet," podotkl Poležajev.

Jágr v Avangardu sbíral zhruba bod na zápas a vydělával si podobně, jako kdyby zůstal v NHL.

Část výdělku nicméně podle Poležajeva prohrál v kasinu. "Připouštím, že hrál. A že prohrával, někdy i dost velké sumy - ať už v Americe, nebo pak v Omsku. Byla to jeho slabina. Ale nevměšoval jsem se do toho, byla to jeho osobní věc. Neřešil jsem, kdo z hráčů pije vodku nebo kdo chodí za holkama," prozrazuje někdejší gubernátor.

A dodává: "Jágr vodku nepil, od žen se také držel dál. Jeho slabinou bylo kasino. Nevím ale o tom, že by u nás prohrál astronomické sumy. Spíš se tam chodil odreagovat."   

Po odchodu z Ruska nastoupil Jágr ještě do sedmi sezon v severoamerické NHL, během té doby vystřídal hned šest klubů.

Poté se vrátil do mateřského Kladna, jako hrající většinový vlastník dovedl Rytíře zpět do extraligy. Momentálně drží už jen menšinový podíl v klubu.

Do aktuální sezony nenastoupil, ale v přípravě se objevil a kariéru v 53 letech stále neukončil. "Nepřekvapuje mě to, Jágr je hokejový nadšenec, fanatik," doplnil Poležajev.

hokej sport Obsah Avangard Omsk Jaromír Jágr KHL

Další zprávy