Trest za baráž? Rolinek a spol. budou úřadovat na kase

Extraligové play out sice ještě neskončilo, avšak Pardubice a Karlovy Vary se letos baráži nevyhnou. Boj o extraligovou příslušnost začíná přesně za osm dní a lístky na něj budou prodávat sami hokejisté Dynama.

Pardubice - "Tak kolik těch vstupenek chcete?" ptá se Tomáš Rolinek staršího pána na pokladně pardubické ČEZ arény. Nikoliv, kapitán Dynama a bývalý český reprezentant povolání nezměnil, ovšem tento týden bude se svými spoluhráči prodávat lístky na domácí barážové zápasy, kterým se Dynamo letos nevyhne.

"Celý A-tým si váží obrovské podpory všech fanoušků Dynama, hráči proto půjdou sami od sebe prodávat vstupenky na zápasy baráže," stojí v tiskové zprávě, kterou klub k této akci zveřejnil.

S hokejisty se můžete setkat v pardubickém Atrium Paláci od pondělí do soboty s výjimkou středy, kdy hrají Pardubice utkání play out v Olomouci. Každý den v době od 16:00 do 18:00 se zde vystřídá trojice hráčů.

Chybět nebudou již zmiňovaný Tomáš Rolinek, Petr Sýkora, Jaroslav Hübl, Petr Hubáček, Američan Nicholas Schaus a další.

Ceny vstupenek snížilo klub oproti základní části na 50 Kč za stání (play out 30 Kč) a 100 Kč za místo na sezení (play out 80 Kč). "Dynamo věří, že Tipsport arena bude na všech šest zápasů zaplněna. Právě hlučná vlna podpory z hlediště může být pro vývoj těchto veledůležitých zápasů rozhodující," zní z Pardubic.

