Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas

Martin Nečas odstartoval gólem kanonádu Colorada, které porazilo New Jersey 8:4. V dresu Avalanche se blýskl hattrickem a pěti body Victor Olofsson.
Druhou hvězdou zápasu se stal Lukáš Dostál, který pomohl 31 zákroky k vítězství Anaheimu 3:2 po nájezdech na ledě Floridy.
Jakub Dobeš si připsal výhru i v šestém startu sezony. Montreal i díky jeho osmnácti zákrokům zdolal Seattle 4:3 v prodloužení.
Karel Vejmelka zastavil 19 střel při prohře Utahu 3:6 na ledě Edmontonu. Český gólman pustil pět branek v prostřední třetině.
Boston po debaklu 2:7 v Ottawě nezačal dobře, prohrával 0:2 už v čase 4:52. Více ale gólman Joonas Korpisalo nedovolil. Zneškodnil 33 střel Islanders a při vyhlášení hvězd jako jediný předčil Pastrňáka.
Bruins otočili vývoj třemi trefami v rozmezí 24. a 28. minuty. Obrat odstartoval v přesilové hře Elias Lindholm, jemuž přihrál Pavel Zacha. Druhou asistenci si u gólu ještě připsal Pastrňák, který poté vyrovnal střelou z pravého kruhu mezi betony.
Povedou pasáž završil Michael Eyssimont. Zbývající dva góly přidali ve třetí třetině Morgan Geekie v přesilové hře a Fraser Minten při risku Islanders bez brankáře.
Dostál na ledě obhájce Stanleyova poháru dlouho odolával. O čisté konto jej připravil až v 52. minutě Anton Lundell, který zůstal na hranici brankoviště osamocený a snížil na 1:2. Při hře bez gólmana vyrovnal tečí Sam Reinhart. V rozstřelu se prosadily oba týmy ve druhé sérii, Dostála překonal opět Lundell. Vzápětí ale ve třetím kole nájezdů rozhodl o výhře Anaheimu vydařenou kličkou Mason McTavish.
Výhru na stranu Vegas strhl Jack Eichel, který v závěrečných pěti minutách zlomil dvěma góly nerozhodný stav 3:3. Poslední slovo měl Hertl a střelou ze středního pásma zpečetil vítězství. Český centr si připsal ještě asistenci u vyrovnávací trefy na 1:1, když u zadního mantinelu vybojoval nahozený puk. Z jeho práce těžil Pavel Dorofejev, který v utkání skóroval dvakrát.
Nečas vstřelil úvodní gól zápasu ve druhé minutě, když v přesilové hře zamířil přesně z levého kruhu k bližší tyči a připsal si sedmou trefou sezony. Je nejlepším českým střelcem v soutěži, Pastrňák má na kontě šest branek a Hertl čtyři.
Dobeš držel čisté konto až do 49. minuty, poté si ale Seattle mohutným finišem vynutil prodloužení ze stavu 0:3. K vyrovnání přispěl obránce Brandon Montour třemi body (2+1), českého gólmana překonal v obou případech střelami od modré čáry. Prodloužení rozhodl po 44 sekundách svým druhým gólem v zápase Cole Caufield.
Výsledky NHL:
Boston - NY Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Branky: 24. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 27. Pastrňák, 28. Eyssimont, 46. Geekie, 57. Minten - 2. Horvat, 5. Palmieri. Střely na branku: 22:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Pastrňák, 3. McAvoy (všichni Boston).
Carolina - Vegas 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)
Branky: 4. A. Svečnikov, 33. Martinook, 43. Stankoven - 7. a 19. Dorofejev (na první Hertl), 56. a 58. Eichel, 47. Howden, 60. Hertl. Střely na branku: 24:35. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Dorofejev (oba Vegas), 3. Martinook (Carolina).
Philadelphia - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 18. a rozhodující sam. nájezd Brink, 23. Konecny - 11. Brazeau, 52. Crosby. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.245. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Šilovs (Pittsburgh), 3. Brink (Philadelphia).
Toronto - Calgary 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Branky: 24. a 58. Domi, 40. a 44. Knies - 5. Frost, 38. Farabee, 55. Honzek. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.454. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Domi, 3. Tavares (všichni Toronto).
Buffalo - Columbus 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 32. Doan, 35. McLeod, 43. Dunne - 54. a 63. Wood, 7. Činachov, 40. Werenski. Střely na branku: 38:39. Diváci: 15.059. Hvězdy zápasu: 1. Wood (Columbus), 2. Dunne (Buffalo), 3. Greaves (Columbus).
Florida - Anaheim 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)
Branky. 52. Lundell, 57. Reinhart - 30. Carlsson, 33. C. Gauthier, rozhodující sam. nájezd McTavish. Střely na branku: 33:17. Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,9 procenta. Diváci: 19.274. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Dostál (oba Anaheim), 3. Lundell (Florida).
Nashville - Tampa Bay 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Branky: 46. Evangelista, 58. F. Forsberg - 11. a 60. Girgensons, 36. Hagel, 48. D´Astous, 60. Kučerov. Střely na branku: 20:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. D´Astous (Tampa Bay), 2. Skjei (Nashville), 3. Girgensons (Tampa Bay).
Minnesota - Winnipeg 3:4 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)
Branky: 27. Kaprizov, 34. Faber, 44. Johansson - 13. Vilardi, 13. Naměstnikov, 52. Niederreiter, 61. Connor. Střely na branku: 36:22. Diváci: 16.102. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Faber (Minnesota), 3. Hellebuyck (Winnipeg).
St. Louis - Detroit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Branky: 1. B. Schenn, 56. Kyrou - 32. a 59. Larkin, 13. Chiarot, 20. DeBrincat, 33. E. Söderblom. Střely na branku: 22:20. Diváci: 16.496. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. B. Schenn (St. Louis).
Chicago - Ottawa 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)
Branky: 18., 23. a 44. Bedard, 7. Dach, 13. Crevier, 49. Donato, 53. Nazar - 25. Sanderson, 28. Amadio, 29. Stützle. Střely na branku: 26:24. Diváci: 15.100. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. N. Foligno, 3. Crevier (všichni Chicago).
Dallas - Washington 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 21. Seguin. Střely na branku: 19:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. L. Thompson (Washington), 3. Seguin (Dallas).
Colorado - New Jersey 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)
Branky: 23., 44. a 58. Olofsson, 28. a 36. MacKinnon, 2. Nečas, 4. Bardakov, 29. Kelly - 31. Noesen, 32. Hamilton, 34. Mercer, 35. J. Hughes. Střely na branku: 42:30. Diváci: 18.095. Hvězdy zápasu: 1. Olofsson, 2. MacKinnon, 3. Makar (všichni Colorado).
Edmonton - Utah 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)
Branky: 38. a 58. McDavid, 21. Ekholm, 24. Howard, 34. Draisaitl, 35. Emberson - 10. Cooley, 18. Peterka, 29. Hayton. Střely na branku: 25:23. Vejmelka odchytal za Utah 58:55 minuty, inkasoval pět branek z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 79,2 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ekholm, 2. Draisaitl, 3. Walman (všichni Edmonton).
Vancouver - NY Ranges 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 18. Zibanejad, 59. Carrick. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.919. Hvězdy zápasu: 1. Quick (NY Rangers), 2. Demko (Vancouver), 3. Zibanejad (NY Rangers).
Seattle - Montreal 3:4 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)
Branky: 49. a 59. Montour, 56. Wright - 11. a 61. Caufield, 18. Slafkovský, 46. Newhook. Střely na branku: 21:21. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři góly z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Caufield (Montreal), 2. Montour (Seattle), 3. Suzuki (Montreal).
San Jose - Los Angeles 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Branky: 36. W. Smith, 38. Kurashev, 45. Wennberg - 11. Perry, 24. Malott, 27. Doughty, 54. Clarke. Střely na branku: 40:14. Diváci: 12.804. Hvězdy zápasu: 1. Clarke (Los Angeles), 2. Kurashev, 3. Wennberg (oba San Jose).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|11
|8
|0
|3
|40:33
|16
|2.
|Detroit
|10
|7
|0
|3
|35:31
|14
|3.
|Toronto
|10
|5
|1
|4
|35:36
|11
|4.
|Florida
|11
|5
|1
|5
|27:31
|11
|5.
|Ottawa
|11
|5
|1
|5
|41:44
|11
|6.
|Buffalo
|10
|4
|2
|4
|30:31
|10
|7.
|Tampa Bay
|10
|4
|2
|4
|29:30
|10
|8.
|Boston
|12
|5
|0
|7
|39:44
|10
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|10
|8
|0
|2
|39:30
|16
|2.
|Pittsburgh
|11
|7
|2
|2
|40:30
|16
|3.
|Carolina
|9
|6
|0
|3
|34:28
|12
|4.
|Washington
|10
|6
|0
|4
|27:22
|12
|5.
|Philadelphia
|9
|5
|1
|3
|26:23
|11
|6.
|Columbus
|9
|5
|0
|4
|29:28
|10
|7.
|NY Rangers
|11
|4
|2
|5
|24:26
|10
|8.
|NY Islanders
|9
|4
|1
|4
|32:33
|9
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Utah
|11
|8
|0
|3
|40:30
|16
|2.
|Colorado
|11
|6
|4
|1
|41:30
|16
|3.
|Winnipeg
|10
|7
|0
|3
|34:25
|14
|4.
|Dallas
|10
|6
|1
|3
|29:30
|13
|5.
|Chicago
|10
|5
|2
|3
|33:26
|12
|6.
|Nashville
|11
|4
|2
|5
|28:37
|10
|7.
|Minnesota
|11
|3
|3
|5
|31:43
|9
|8.
|St. Louis
|10
|3
|1
|6
|29:44
|7
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|10
|6
|3
|1
|37:28
|15
|2.
|Seattle
|10
|5
|3
|2
|28:29
|13
|3.
|Los Angeles
|11
|5
|3
|3
|33:36
|13
|4.
|Edmonton
|11
|5
|2
|4
|35:35
|12
|5.
|Anaheim
|9
|5
|1
|3
|32:31
|11
|6.
|Vancouver
|11
|5
|0
|6
|29:33
|10
|7.
|San Jose
|10
|2
|2
|6
|32:46
|6
|8.
|Calgary
|11
|2
|1
|8
|24:39
|5