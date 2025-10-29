Lední hokej

Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
David Pastrňák přispěl v NHL gólem a asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 5:2 nad New Yorkem Islanders a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Český útočník tak pomohl probrat Bruins, kteří vyhráli teprve druhý z posledních devíti utkání. Prosadil se i Tomáš Hertl, jenž pečetil závěrečnou smršť Vegas, které dalo v posledních pěti minutách tři góly a rozhodlo o výhře 6:3 v Carolině.
Bodové příspěvky Davida Pastrňáka a Pavla Zachy v utkání Boston - Islanders | Video: NHL.com

Martin Nečas odstartoval gólem kanonádu Colorada, které porazilo New Jersey 8:4. V dresu Avalanche se blýskl hattrickem a pěti body Victor Olofsson.

Druhou hvězdou zápasu se stal Lukáš Dostál, který pomohl 31 zákroky k vítězství Anaheimu 3:2 po nájezdech na ledě Floridy.

Jakub Dobeš si připsal výhru i v šestém startu sezony. Montreal i díky jeho osmnácti zákrokům zdolal Seattle 4:3 v prodloužení.

Karel Vejmelka zastavil 19 střel při prohře Utahu 3:6 na ledě Edmontonu. Český gólman pustil pět branek v prostřední třetině.

Boston po debaklu 2:7 v Ottawě nezačal dobře, prohrával 0:2 už v čase 4:52. Více ale gólman Joonas Korpisalo nedovolil. Zneškodnil 33 střel Islanders a při vyhlášení hvězd jako jediný předčil Pastrňáka.

Bruins otočili vývoj třemi trefami v rozmezí 24. a 28. minuty. Obrat odstartoval v přesilové hře Elias Lindholm, jemuž přihrál Pavel Zacha. Druhou asistenci si u gólu ještě připsal Pastrňák, který poté vyrovnal střelou z pravého kruhu mezi betony.

Povedou pasáž završil Michael Eyssimont. Zbývající dva góly přidali ve třetí třetině Morgan Geekie v přesilové hře a Fraser Minten při risku Islanders bez brankáře.

Dostál na ledě obhájce Stanleyova poháru dlouho odolával. O čisté konto jej připravil až v 52. minutě Anton Lundell, který zůstal na hranici brankoviště osamocený a snížil na 1:2. Při hře bez gólmana vyrovnal tečí Sam Reinhart. V rozstřelu se prosadily oba týmy ve druhé sérii, Dostála překonal opět Lundell. Vzápětí ale ve třetím kole nájezdů rozhodl o výhře Anaheimu vydařenou kličkou Mason McTavish.

Výhru na stranu Vegas strhl Jack Eichel, který v závěrečných pěti minutách zlomil dvěma góly nerozhodný stav 3:3. Poslední slovo měl Hertl a střelou ze středního pásma zpečetil vítězství. Český centr si připsal ještě asistenci u vyrovnávací trefy na 1:1, když u zadního mantinelu vybojoval nahozený puk. Z jeho práce těžil Pavel Dorofejev, který v utkání skóroval dvakrát.

Gól Tomáše Hertla | Video: NHL.com

Nečas vstřelil úvodní gól zápasu ve druhé minutě, když v přesilové hře zamířil přesně z levého kruhu k bližší tyči a připsal si sedmou trefou sezony. Je nejlepším českým střelcem v soutěži, Pastrňák má na kontě šest branek a Hertl čtyři.

Dobeš držel čisté konto až do 49. minuty, poté si ale Seattle mohutným finišem vynutil prodloužení ze stavu 0:3. K vyrovnání přispěl obránce Brandon Montour třemi body (2+1), českého gólmana překonal v obou případech střelami od modré čáry. Prodloužení rozhodl po 44 sekundách svým druhým gólem v zápase Cole Caufield.

Výsledky NHL:

Boston - NY Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky: 24. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 27. Pastrňák, 28. Eyssimont, 46. Geekie, 57. Minten - 2. Horvat, 5. Palmieri. Střely na branku: 22:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Pastrňák, 3. McAvoy (všichni Boston).

Carolina - Vegas 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)

Branky: 4. A. Svečnikov, 33. Martinook, 43. Stankoven - 7. a 19. Dorofejev (na první Hertl), 56. a 58. Eichel, 47. Howden, 60. Hertl. Střely na branku: 24:35. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Dorofejev (oba Vegas), 3. Martinook (Carolina).

Philadelphia - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 18. a rozhodující sam. nájezd Brink, 23. Konecny - 11. Brazeau, 52. Crosby. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.245. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Šilovs (Pittsburgh), 3. Brink (Philadelphia).

Toronto - Calgary 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky: 24. a 58. Domi, 40. a 44. Knies - 5. Frost, 38. Farabee, 55. Honzek. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.454. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Domi, 3. Tavares (všichni Toronto).

Buffalo - Columbus 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 32. Doan, 35. McLeod, 43. Dunne - 54. a 63. Wood, 7. Činachov, 40. Werenski. Střely na branku: 38:39. Diváci: 15.059. Hvězdy zápasu: 1. Wood (Columbus), 2. Dunne (Buffalo), 3. Greaves (Columbus).

Florida - Anaheim 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky. 52. Lundell, 57. Reinhart - 30. Carlsson, 33. C. Gauthier, rozhodující sam. nájezd McTavish. Střely na branku: 33:17. Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,9 procenta. Diváci: 19.274. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Dostál (oba Anaheim), 3. Lundell (Florida).

Nashville - Tampa Bay 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Branky: 46. Evangelista, 58. F. Forsberg - 11. a 60. Girgensons, 36. Hagel, 48. D´Astous, 60. Kučerov. Střely na branku: 20:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. D´Astous (Tampa Bay), 2. Skjei (Nashville), 3. Girgensons (Tampa Bay).

Minnesota - Winnipeg 3:4 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 27. Kaprizov, 34. Faber, 44. Johansson - 13. Vilardi, 13. Naměstnikov, 52. Niederreiter, 61. Connor. Střely na branku: 36:22. Diváci: 16.102. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Faber (Minnesota), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

St. Louis - Detroit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Branky: 1. B. Schenn, 56. Kyrou - 32. a 59. Larkin, 13. Chiarot, 20. DeBrincat, 33. E. Söderblom. Střely na branku: 22:20. Diváci: 16.496. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. B. Schenn (St. Louis).

Chicago - Ottawa 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)

Branky: 18., 23. a 44. Bedard, 7. Dach, 13. Crevier, 49. Donato, 53. Nazar - 25. Sanderson, 28. Amadio, 29. Stützle. Střely na branku: 26:24. Diváci: 15.100. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. N. Foligno, 3. Crevier (všichni Chicago).

Dallas - Washington 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 21. Seguin. Střely na branku: 19:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. L. Thompson (Washington), 3. Seguin (Dallas).

Colorado - New Jersey 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)

Branky: 23., 44. a 58. Olofsson, 28. a 36. MacKinnon, 2. Nečas, 4. Bardakov, 29. Kelly - 31. Noesen, 32. Hamilton, 34. Mercer, 35. J. Hughes. Střely na branku: 42:30. Diváci: 18.095. Hvězdy zápasu: 1. Olofsson, 2. MacKinnon, 3. Makar (všichni Colorado).

Edmonton - Utah 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)

Branky: 38. a 58. McDavid, 21. Ekholm, 24. Howard, 34. Draisaitl, 35. Emberson - 10. Cooley, 18. Peterka, 29. Hayton. Střely na branku: 25:23. Vejmelka odchytal za Utah 58:55 minuty, inkasoval pět branek z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 79,2 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ekholm, 2. Draisaitl, 3. Walman (všichni Edmonton).

Vancouver - NY Ranges 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 18. Zibanejad, 59. Carrick. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.919. Hvězdy zápasu: 1. Quick (NY Rangers), 2. Demko (Vancouver), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Seattle - Montreal 3:4 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)

Branky: 49. a 59. Montour, 56. Wright - 11. a 61. Caufield, 18. Slafkovský, 46. Newhook. Střely na branku: 21:21. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři góly z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Caufield (Montreal), 2. Montour (Seattle), 3. Suzuki (Montreal).

San Jose - Los Angeles 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Branky: 36. W. Smith, 38. Kurashev, 45. Wennberg - 11. Perry, 24. Malott, 27. Doughty, 54. Clarke. Střely na branku: 40:14. Diváci: 12.804. Hvězdy zápasu: 1. Clarke (Los Angeles), 2. Kurashev, 3. Wennberg (oba San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 11 8 0 3 40:33 16
2. Detroit 10 7 0 3 35:31 14
3. Toronto 10 5 1 4 35:36 11
4. Florida 11 5 1 5 27:31 11
5. Ottawa 11 5 1 5 41:44 11
6. Buffalo 10 4 2 4 30:31 10
7. Tampa Bay 10 4 2 4 29:30 10
8. Boston 12 5 0 7 39:44 10

Metropolitní divize:

1. New Jersey 10 8 0 2 39:30 16
2. Pittsburgh 11 7 2 2 40:30 16
3. Carolina 9 6 0 3 34:28 12
4. Washington 10 6 0 4 27:22 12
5. Philadelphia 9 5 1 3 26:23 11
6. Columbus 9 5 0 4 29:28 10
7. NY Rangers 11 4 2 5 24:26 10
8. NY Islanders 9 4 1 4 32:33 9

Západní konference:

Centrální divize:

1. Utah 11 8 0 3 40:30 16
2. Colorado 11 6 4 1 41:30 16
3. Winnipeg 10 7 0 3 34:25 14
4. Dallas 10 6 1 3 29:30 13
5. Chicago 10 5 2 3 33:26 12
6. Nashville 11 4 2 5 28:37 10
7. Minnesota 11 3 3 5 31:43 9
8. St. Louis 10 3 1 6 29:44 7

Pacifická divize:

1. Vegas 10 6 3 1 37:28 15
2. Seattle 10 5 3 2 28:29 13
3. Los Angeles 11 5 3 3 33:36 13
4. Edmonton 11 5 2 4 35:35 12
5. Anaheim 9 5 1 3 32:31 11
6. Vancouver 11 5 0 6 29:33 10
7. San Jose 10 2 2 6 32:46 6
8. Calgary 11 2 1 8 24:39 5
 
