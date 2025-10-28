Lední hokej

"Jen příprava na baráž." Litvínov se blíží nejhorším propadákům v historii extraligy

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 5 hodinami
Hokejisté Litvínova rozjeli extraligovou sezonu tak mizerně, až oživili vzpomínky na tragická vystoupení některých klubů, které už v nejvyšší soutěži ani nepůsobí. Rekordním otloukánkem extraligy byl před 23 lety Havířov.
Zoufalství v Havířově zažíval i brankář Michal Mařík.
Zoufalství v Havířově zažíval i brankář Michal Mařík. | Foto: Dan Materna / MFDNES + LN / Profimedia

Kompletně nový realizační tým, zdravotní indispozice opor a nejistota způsobená avizovaným odchodem generálního partnera. I kvůli souhře těchto faktorů zažívá Litvínov mimořádně špatný začátek ročníku.

Táhl sérii deseti porážek v řadě, celkově vyhrál jen tři z osmnácti zápasů a třeba v polovině října ve Vítkovicích prohrával 1:8 už v 26. minutě.

Související

"Je šílené, co předvádí." Nejmladší hráč NHL připomněl zapadlý rekord české hvězdy

NHL Matthew Schaefer

Tvrdě dopadl na dno tabulky, na nejbližšího soupeře ztrácí devět bodů.

Aktuálně má Litvínov na kontě devět bodů z 54 možných, což znamená slabou celkovou úspěšnost 16,7 procenta.

Taková bilance vyzývá ke srovnání s historickými propadáky.

Nepomohl ani trenér z reprezentace

Nejméně bodů nasbíral Havířov v sezoně 2002/03, jež byla pro klub, který dnes působí ve třetí nejvyšší soutěži, tou poslední extraligovou. Panteři skončili na 20 bodech, s procentuální úspěšností 12,8.

V prvních čtyřech kolech obdržel Havířov 24 gólů a Kamila Konečného střídal na postu trenéra Josef Augusta. Ani osobnost, která předtím z pozice hlavního kouče dovedla reprezentaci ke zlatému hattricku na mistrovství světa, však nepomohla.

"V Havířově nemají přehnané ambice. Budu dělat s mladými, kteří potřebují hrát," těšil se Augusta. Že na veřejnost prosakují finanční potíže klubu, to řešit nechtěl.

O několik dní a také porážek později už byl poněkud zasmušilý.

"Všichni nad námi mají kvalitnější týmy. Vypadá to tak, že další zápasy pro nás budou jen přípravou na baráž s vítězem první ligy," hodnotil.

Nakonec trvala Augustova mise jen 13 kol, pak tým převzali František Vorlíček s Radomírem Kužílkem. Po první čtvrtině byl Havířov beznadějně poslední se ziskem tří bodů.

Augustova předpověď se tedy potvrdila. Mužstvo se mohlo vlastně po celou sezonu chystat na baráž, jenomže zatímco někteří hráči Havířov opouštěli, na posily neměl klub peníze.

V baráži potom tým kolem veteránů Tomáše Sršně a Petra Hrbka podlehl prvoligovému vítězi Kladnu, Havířov z extraligy vypadl po čtyřech letech.

Související

Jihlava jde do luxusu. Průlom pro region, extraliga může být i přes nákup, tvrdí šéf

Nová Horácká aréna v Jihlavě

Bezmoc v lize nabité hvězdami

24 bodů za celou základní část, tedy jen o čtyři více než Havířov, zapsala o dva roky později Jihlava. Dosáhla tedy na úspěšnost přibližně 15,4 procenta.

Coby extraligový nováček začala sezonu v televizním utkání, a rovnou gólem v prvním střídání. Jenže od té doby to šlo s Duklou z kopce.

Zatímco ostatní týmy rozsvítily hvězdy NHL, jejíž výluka se natáhla na celou sezonu, Jihlava nezískala ze zámoří nikoho.

Rezervovala si pro sebe poslední příčku a když v rozmezí mezi 22. říjnem 2004 a 7. lednem 2005 nevyhrála třiadvacetkrát v řadě, bylo o její účasti v barážové sérii definitivně rozhodnuto.

Hvězdy z NHL však zašlapaly Duklu i tam. České Budějovice totiž vedli Václav Prospal, Radek Dvořák a Kanaďan Andrew Ference, v bráně s Romanem Turkem.

Jihočeši vyřídili Jihlavu v pěti zápasech a vrátili jí barážovou porážku z roku 2004. Prospal s Dvořákem si následně protáhli sezonu ještě na zlatém šampionátu ve Vídni.

Související

Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

Litvínov, protest fanoušků

Třetí nejhorší výsledek v základní části (počítáno od sezony 2000/01, kdy se v extralize hraje tříbodovým systémem) zaznamenal Chomutov v ročníku 2013/14. Získal 27 bodů, to znamená 17,3 procenta ze všech možných.

Litvínov je momentálně se svou úspěšností 16,7 pod touto úrovní.

Odepisovat Severočechy předčasně však nelze. V neděli na ledě Sparty vstoupili teprve do druhé třetiny základní části, navíc po návratu bratrů Ondřeje a Davida Kašových výkony Litvínova stouply.

Trápí se také třináctá Mladá Boleslav. Odvolala trenéra Richarda Krále a manko devíti bodů na ni se v tuto chvíli nejeví nesmazatelně.

Na druhou stranu Litvínovu rozhodně neprospívá mimořádně chmurná nálada mezi fanoušky, kteří v pátečním domácím utkání s Libercem stávkovali, nebo spekulace o možném odchodu zmíněné bratrské dvojice Kašových do Pardubic, s nimiž v minulém týdnu přišel deník Sport.

Související

Růžička rozhodl nájezdy v Plzni, Kladnu nestačil náskok 3:0, Boleslav odvolala Krále

Martin Růžička slaví gól Třince ve čtvrtém čtvrtfinále play off proti Spartě
 
Mohlo by vás zajímat

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě

Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě

Ruská hvězda tápe, má ji probudit neobvyklý tah. Mezitím oslňuje Čech

Ruská hvězda tápe, má ji probudit neobvyklý tah. Mezitím oslňuje Čech

Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga hokej extraliga HC Verva Litvínov Havířov HC Dukla Jihlava Piráti Chomutov

Právě se děje

Aktualizováno před 32 minutami
Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Pavel pak na Hradě jmenoval generály
Domácí

ŽIVĚ
Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Pavel pak na Hradě jmenoval generály

Dění kolem akcí spojených s oslavami státního svátku sledujeme v online reportáži.
před 3 minutami

Lehečka na Masters v Paříži prohrál za necelou hodinu s Vacherotem

Tenista Jiří Lehečka ani při třetím startu v hlavní soutěži halového turnaje Masters v Paříži nepřešel přes 1. kolo. S Valentinem Vacherotem z Monaka dnes aktuální česká jednička prohrála za necelou…
Přečíst zprávu
před 11 minutami
Česká rarita: Bez zkušeností? Nevadí, rovnou k nároďáku jako hlavní kouč
Fotbal

Česká rarita: Bez zkušeností? Nevadí, rovnou k nároďáku jako hlavní kouč

Český fotbal znovu překvapil. Jaroslav Köstl bez zkušeností hlavního kouče povede reprezentaci jako dočasný trenér.
před 21 minutami
Nejsme tlučhubové, budeme tvrdí. Rozvržení výborů je pomsta, tvrdí "gen Z" Pirátka
Politika

Nejsme tlučhubové, budeme tvrdí. Rozvržení výborů je pomsta, tvrdí "gen Z" Pirátka

Rozhovor s Kateřinou Stojanovou (Piráti) o tom, jaká bude nová sněmovna, jestli se dá čekat revoluce generace Z či jaké bylo jednání o výborech.
před 29 minutami
Diskriminace starších na trhu práce. Čtyřicetiletým ajťákům už hrozí vyhazov
Domácí

Diskriminace starších na trhu práce. Čtyřicetiletým ajťákům už hrozí vyhazov

O lidech starších padesáti let panuje na pracovním trhu spousta předsudků. Firmy se tak mohou připravit o velmi kvalitní a věrné zaměstnance.
před 34 minutami
Čekání na katastrofu. Na Jamajku míří hurikán Melissa, nejsilnější za sto let
Zahraničí

Čekání na katastrofu. Na Jamajku míří hurikán Melissa, nejsilnější za sto let

Hurikán podle Červeného kříže postihne minimálně 1,5 milionu lidí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení
Hokej

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Bývalý hokejista NHL Ryan Kesler byl obviněn ze dvou případů sexuálního napadení. Jednačtyřicetiletý Američan vinu odmítá a je na kauci.
Další zprávy