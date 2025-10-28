"Jen příprava na baráž." Litvínov se blíží nejhorším propadákům v historii extraligy

Kompletně nový realizační tým, zdravotní indispozice opor a nejistota způsobená avizovaným odchodem generálního partnera. I kvůli souhře těchto faktorů zažívá Litvínov mimořádně špatný začátek ročníku.
Táhl sérii deseti porážek v řadě, celkově vyhrál jen tři z osmnácti zápasů a třeba v polovině října ve Vítkovicích prohrával 1:8 už v 26. minutě.
Tvrdě dopadl na dno tabulky, na nejbližšího soupeře ztrácí devět bodů.
Aktuálně má Litvínov na kontě devět bodů z 54 možných, což znamená slabou celkovou úspěšnost 16,7 procenta.
Taková bilance vyzývá ke srovnání s historickými propadáky.
Nepomohl ani trenér z reprezentace
Nejméně bodů nasbíral Havířov v sezoně 2002/03, jež byla pro klub, který dnes působí ve třetí nejvyšší soutěži, tou poslední extraligovou. Panteři skončili na 20 bodech, s procentuální úspěšností 12,8.
V prvních čtyřech kolech obdržel Havířov 24 gólů a Kamila Konečného střídal na postu trenéra Josef Augusta. Ani osobnost, která předtím z pozice hlavního kouče dovedla reprezentaci ke zlatému hattricku na mistrovství světa, však nepomohla.
"V Havířově nemají přehnané ambice. Budu dělat s mladými, kteří potřebují hrát," těšil se Augusta. Že na veřejnost prosakují finanční potíže klubu, to řešit nechtěl.
O několik dní a také porážek později už byl poněkud zasmušilý.
"Všichni nad námi mají kvalitnější týmy. Vypadá to tak, že další zápasy pro nás budou jen přípravou na baráž s vítězem první ligy," hodnotil.
Nakonec trvala Augustova mise jen 13 kol, pak tým převzali František Vorlíček s Radomírem Kužílkem. Po první čtvrtině byl Havířov beznadějně poslední se ziskem tří bodů.
Augustova předpověď se tedy potvrdila. Mužstvo se mohlo vlastně po celou sezonu chystat na baráž, jenomže zatímco někteří hráči Havířov opouštěli, na posily neměl klub peníze.
V baráži potom tým kolem veteránů Tomáše Sršně a Petra Hrbka podlehl prvoligovému vítězi Kladnu, Havířov z extraligy vypadl po čtyřech letech.
Bezmoc v lize nabité hvězdami
24 bodů za celou základní část, tedy jen o čtyři více než Havířov, zapsala o dva roky později Jihlava. Dosáhla tedy na úspěšnost přibližně 15,4 procenta.
Coby extraligový nováček začala sezonu v televizním utkání, a rovnou gólem v prvním střídání. Jenže od té doby to šlo s Duklou z kopce.
Zatímco ostatní týmy rozsvítily hvězdy NHL, jejíž výluka se natáhla na celou sezonu, Jihlava nezískala ze zámoří nikoho.
Rezervovala si pro sebe poslední příčku a když v rozmezí mezi 22. říjnem 2004 a 7. lednem 2005 nevyhrála třiadvacetkrát v řadě, bylo o její účasti v barážové sérii definitivně rozhodnuto.
Hvězdy z NHL však zašlapaly Duklu i tam. České Budějovice totiž vedli Václav Prospal, Radek Dvořák a Kanaďan Andrew Ference, v bráně s Romanem Turkem.
Jihočeši vyřídili Jihlavu v pěti zápasech a vrátili jí barážovou porážku z roku 2004. Prospal s Dvořákem si následně protáhli sezonu ještě na zlatém šampionátu ve Vídni.
Třetí nejhorší výsledek v základní části (počítáno od sezony 2000/01, kdy se v extralize hraje tříbodovým systémem) zaznamenal Chomutov v ročníku 2013/14. Získal 27 bodů, to znamená 17,3 procenta ze všech možných.
Litvínov je momentálně se svou úspěšností 16,7 pod touto úrovní.
Odepisovat Severočechy předčasně však nelze. V neděli na ledě Sparty vstoupili teprve do druhé třetiny základní části, navíc po návratu bratrů Ondřeje a Davida Kašových výkony Litvínova stouply.
Trápí se také třináctá Mladá Boleslav. Odvolala trenéra Richarda Krále a manko devíti bodů na ni se v tuto chvíli nejeví nesmazatelně.
Na druhou stranu Litvínovu rozhodně neprospívá mimořádně chmurná nálada mezi fanoušky, kteří v pátečním domácím utkání s Libercem stávkovali, nebo spekulace o možném odchodu zmíněné bratrské dvojice Kašových do Pardubic, s nimiž v minulém týdnu přišel deník Sport.