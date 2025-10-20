Lední hokej

Pastrňák dvakrát skóroval, i po krásné asistenci Zachy. Ale výhru slavil Čech v bráně

Aktualizováno před 2 minutami
Ani dva góly Davida Pastrňáka a přihrávka Pavla Zachy nestačily Bostonu v NHL na vítězství. Bruins prohráli 2:3 s Utahem, za který chytal Vítek Vaněček. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem prohrál s Chicagem 1:2 v prodloužení.
Sestřih utkání Boston - Utah včetně dvou gólů Davida Pastrňáka | Video: NHL.com

Pastrňák překonal poprvé krajana v brankovišti Utahu Vaněčka v početní převaze a srovnal v první třetině na 1:1.

Kanonýr z Havířova byl sám před brankou, kde ho šikovným protečováním vybídl ke skórování Zacha.

Čtvrtý gól v sezoně dal Pastrňák v 26. minutě, kdy po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem zakončil přečíslení Bruins dva na jednoho.

Domácí Mammoth ale utkání po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera otočili a zvítězili potřetí za sebou. Naopak Boston prohrál už počtvrté v řadě. Vaněček měl 24 úspěšných zákroků z 26 střel.

"Bohužel to zase nedopadlo dobře," řekl Pastrňák, jenž dal svou 395. branku v NHL, čímž vyrovnal obránce Ray Bourquea v historické tabulce Bruins na šesté příčce nejlepších střelců.

"Myslím si, že jsme ale hráli docela dobře, mnohem lépe než v předchozích zápasech nepovedeného venkovního turné. Jedeme zpět domů před naše fanoušky s bilancí tří porážek, takže se musíme zase rychle zvednout," dodal.

Dlouho bezbrankové utkání v Chicagu okořenil gólem až v čase 49:43 Frank Nazar, když překonal Dostála. Ducks srovnali skóre 36 sekund před koncem základní hrací doby, při hře bez brankáře si Mason McTavish vynutil prodloužení.

V něm ale Dostál inkasoval podruhé, tentokrát z hole Ryana Donata. Na rodáka z Brna letělo v zápase 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta.

"Škoda, mohlo to pro nás dopadnout ještě lépe. Lukáš Dostál odchytal skvělý zápas. Měli jsme spoustu šancí, ale i jejich brankář byl dobrý. Bohužel jsme nedokázali v prodloužení skórovat a dojít si pro extra bod navíc," řekl obránce Ducks Jackson LaCombe.

Útočník David Tomášek se poprvé v sezoně nedostal do sestavy Edmontonu a Oilers prohráli na ledě Detroitu 2:4. Domácím Red Wings pomohli k výhře dva dvougóloví střelci, kapitán Dylan Larkin a dvacetiletý Emmitt Finnie.

Hokejisté Vancouveru vyhráli ve Washingtonu 4:3. Utkání nedohrál český útočník Canucks Filip Chytil, jenž musel odstoupit po tvrdém hitu Toma Wilsona v závěru první třetiny. Úspěch Vancouveru podpořil svou jubilejní 100. brankou v NHL obránce Tyler Myers.

NHL:

Chicago - Anaheim 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 50. Nazar, 63. Donato - 60. McTavish. Střely na branku: 30:39. Dostál odchytal za Anaheim 61:47 minut, inkasoval dvě branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 16.262. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Donato, 3. Nazar (všichni Chicago).

Utah - Boston 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 5. L. Cooley, 36. Keller, 51. Guenther - 15. a 26. Pastrňák (na první Zacha). Střely na branku: 27:26. Vaněček odchytal za Utah 59:55 minut, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller, 3. Schmaltz (všichni Utah).

Detroit - Edmonton 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky: 29. a 38. Larkin, 32. a 59. Finnie - 33. Philp, 48. Draisaitl. Střely na branku: 24:18. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Finnie, 2. Larkin (oba Detroit), 3. Kulak (Edmonton).

Washington - Vancouver 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Branky: 34. Leonard, 50. Chychrun, 58. Carlson - 1. E. Pettersson, 18. T. Myers, 18. Sherwood, 25. Bluger. Střely na branku: 31:24. Diváci: 17.018. Hvězdy utkání: 1. T. Myers, 2. Garland (oba Vancouver), 3. Chychrun (Washington).

 
