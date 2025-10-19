Maléry se kupily a trenér soptil: Teď jsme v prd... Pak vedl Spartu k zázračné otočce

V listopadu 2005 skončil ve Spartě trenér Jaromír Šindel. Tým byl před reprezentační přestávkou na osmém místě, paradoxem bylo, že vedení Šindela odvolalo po výhře ve Zlíně.
"Vůbec jsem to nečekal, hodně mě to překvapilo," reagoval tehdy kouč, na jehož místo nastoupil František Výborný s asistentem Marianem Jelínkem.
Výborný získal se Spartou titul už v roce 2000, ale o pět let později měl zrovna rozjeté angažmá u slovinské reprezentace.
"Tam jsem byl spokojený, měl svůj klid. Říkal jsem šéfovi Sparty Vildovi Sivkovi, že se mi do Prahy moc nechce, chvíli jsem přemýšlel. Ale pak přeci jen převážilo, že je to Sparta," vzpomíná Výborný po dvaceti letech.
"Do Slovinska jsem dojížděl na reprezentační akce, nicméně ve Spartě to šlo zpočátku hodně ztuha," vybavuje si dnes 72letá legenda.
"Začátky byly těžké, ale pan Výborný je trenér s velkým T. Je to skvělý psycholog a atmosféru v mančaftu změnil tak, že jsme si postupně začali věřit," přidává tehdejší sparťanský kapitán Martin Chabada.
"Obětovaný" turnaj v Davosu
Výsledky neměl Výborný zprvu nijak oslnivé, jeho bilance činila před Vánoci čtyři vítězství a sedm porážek. Sparta prohrála výrazným rozdílem v Liberci nebo Třinci, padla i na ledě zoufalého Vsetína.
V tomto rozpoložení vyrážela do Švýcarska na Spenglerův pohár, kam hráči logicky necestovali zrovna s nadšením.
"Když nehrajete, na co máte, nálada v šatně samozřejmě není dobrá. Spengler nám ale ve výsledku strašně pomohl, nakopl nás," říká Chabada.
"Pojali jsme ten turnaj tak, že tam nejedeme vyhrát, i když bychom se tomu nebránili. Spíš jsme chtěli kluky rozhýbat. Ať v té vysoké nadmořské výšce naberou kondici i herní praxi," vysvětluje Výborný.
"Od října byl ve Spartě Pepík Straka, ale totálně bez kondice. Výborný hráč, který se pak rozjel a pomohl nám," pokračuje trenér. "Důležité byly v sezoně taky příchody Franty Ptáčka a Jardy Hlinky," doplňuje Chabada.
Na Spenglerově poháru prohrála Sparta všechny zápasy. Výborný s Chabadou se však shodují v tom, že konfrontace se špičkovými soupeři typu Magnitogorsku nebo Kanady tým pozvedla.
"Napadlo mě, že letos je na tom Sparta podobně, a taky se chystá do Davosu na Spengler," usmívá se Výborný v narážce na podobnost s trápícím se současným mužstvem, které po odvolaném Pavlu Grossovi převzal Jaroslav Nedvěd.
Vzkříšení Tona a trenérova předtucha
V sezoně před dvaceti lety se Sparta po Vánocích přeci jen rozjela, leč postup do osmičky pro play off si zajistila až v posledním kole základní části v derby proti Slavii.
"Postupně z nás šel strach, ale v lednu se nám v Litvínově zranil Petr Ton. Byl to náš klíčový hráč, vedoucímu mužstva Jardovi Velechovskému jsem tehdy říkal, že jsme v pr*eli," přiznává Výborný.
Ton byl v té době nejlepším střelcem extraligy, Jan Marek okupoval zase přední příčky kanadského bodování, které nakonec vyhrál.
"Ale hrozně těžko jsme se do toho play off hrabali. Věřil jsem, že to zvládneme dříve než v posledním kole," vypráví trenér. Pro klíčovou bitvu se Slavií byl přeci jen připraven i Ton.
Zlomenou vřetenní kost, která ho podle doktorů měla vyřadit až na půl roku, dal zázračně dohromady za necelé dva měsíce. K výhře 6:1 nad Slavií přispěl gólem a dvěma asistencemi, Sparta díky tomu proklouzla do play off ze šesté příčky.
"Všude jsem říkali, jak jsem rádi za samotný postup a že si to v play off jen vyzkoušíme. Ale znovu vzpomenu Jardu Velechovského, kterému jsem po té Slavii říkal, že s nimi budeme hrát finále," chechtá se Výborný.
Jeho předtucha se totiž vyplnila. Sparta ve čtvrtfinále otočila sérii se Zlínem ze stavu 0:2, v semifinále vyřadila Znojmo a celá finálová bitva se pak skutečně odehrávala v hlavním městě.
"Ti kluci měli v sobě takovou vůli… Jirka Vykoukal hrál finále prakticky o jedné noze, ale strašně ten titul chtěl. Nakřáplý byl Karel Pilař, s tou rukou hrál se sebezapřením i Ton," říká Výborný.
Slávisté už ale sparťany nezastavili. Pohár zůstal po šestém finále ve Sportovní hale v Holešovicích.
Sparta jako New York Rangers
"Moc bych si přál, aby ta současná sezona byla pro Spartu podobná. Zaslouží si hrát v tabulce úplně jinde než teď. Někdy prostě sezonu zlomíte až v půlce nebo dvou třetinách," krčí rameny Chabada.
"Jsem rád, že trenérský post vzal Méďa, který má obrovské sparťanské srdce. Prošel tím klubem jako hráč, vyhrál tituly, je pro Spartu takový obouchanější," hodnotí kapitán mistrů z roku 2006.
Také Výborný považuje Nedvěda za správnou volbu.
"Říkal jsem to už před lety, ať tam Jardu nechají. Ale ve Spartě se to musí pořád točit. Méďovi věřím. Sparta je jako New York Rangers, pořád má plnou halu, ale tituly nesbírá," komentuje.
Na zmíněnou sezonu 2005/06 navázal Výborný zlatou obhajobou, od té doby čeká Sparta na mistrovský pohár marně. A jen dvakrát hrála finále.
"V tabulce se zvedne a pak se uvidí," je přesvědčený Výborný. "Změna se udělala včas, na Pavlovi (Grossovi) už bylo vidět, jak se trápí. Já toho kluka ohromně uznávám, ale když se to vyčerpá a mužstvo vás nebere, neuděláte už nic," říká.
"Mělo by se pracovat na tom, aby se sestava dlouhodoběji ustálila. Podívejte na Pardubice, stavěly nový mančaft a pořád nic, taky jim trvá, než se zaběhnou. Chápu, že to pro fanoušky není jednoduché, že je tam netrpělivost, ale za sebe bych si přál, aby Sparta zapracovala více svých mladých hráčů. To jí stoprocentně chybí," uzavírá Chabada.