Osm proher za sebou a debakl. Tragický Litvínov se loučí s trenérem Brošem

ČTK Sport
před 4 hodinami
U hokejistů Litvínova skončil trenér Michal Broš, pod jeho vedením prohrál tým v extralize osmkrát za sebou a je poslední v tabulce. Ve středu utrpěl debakl 2:8 na ledě Vítkovic.
Hokejisté Litvínova
Foto: ČTK

V pátečním utkání v Karlových Varech mužstvo povedou dosavadní asistenti Jakub Petr a František Ptáček. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

"K ukončení spolupráce došlo po vzájemné dohodě a pochopitelně také v reakci na dosavadní výsledky A-týmu. Michalovi děkujeme za jeho práci, nasazení i energii, kterou mužstvu věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů do další trenérské kariéry," řekl generální ředitel Pavel Hynek.

Devětačtyřicetiletý Broš, mistr světa z roku 2000, se stal litvínovským koučem letos v dubnu. Společně s ním přišli i Petr a Ptáček. U extraligového týmu Broš působil jako hlavní kouč poprvé v kariéře. Verva se stala druhým klubem v tomto ročníku nejvyšší soutěže, který se rozhodl změnit složení realizačního týmu.

Jako první k výměně trenéra sáhla Sparta, která minulý týden odvolala Pavla Grosse. Místo něj se týmu ujal bývalý obránce pražského celku Jaroslav Nedvěd, jenž přišel z prvoligových Litoměřic.

Broš v Litvínově skončil přesto, že Hynek i sportovní manažer Tomáš Vrábel v minulých dnech uvedli, že kouč má i po sérii porážek jejich důvěru.

"Když třikrát, pětkrát, sedmkrát prohrajete, očekává se, že se něco stane. Ale není to na pořadu dne. I pro trenéry je to strašně těžká situace. Všichni tři přišli k mužstvu jako noví, do nového prostředí a za nesmírně těžké situace, v níž se klub nachází. To pak jde ruku v ruce, problémy se promítají i do hokeje. Takže trenéři nemají klid na práci," uvedl Hynek v rozhovoru pro deník Sport před posledním debaklem s Vítkovicemi.

Severočeský klub řeší svou budoucnost. Společnost Orlen Unipetrol v létě oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu.

Litvínov rozežírají i absurdní spory uvnitř. A vedení mlčí, mám strach, říká legenda

Zklamaní hokejisté Litvínova
 
