Litvínov rozežírají i absurdní spory uvnitř. A vedení mlčí, mám strach, říká legenda

Polský vlastník litvínovské chemičky se z hokeje stahuje a Litvínov musí hledat prostředky, aby přežil. Otázkou však je, jestli to v příští sezoně bude ještě v extralize.
Poté, co Severočeši v první čtvrtině jen dvakrát vyhráli, uhráli pouhých sedm bodů z 39 a z posledního místa tabulky nabírají ztrátu, to vypadá na tvrdý boj o udržení.
"Není to vůbec dobré. Každý v litvínovské hokejové obci je na pozoru, co bude dál," vydechne klubová legenda Vladimír Kýhos, bývalý dlouholetý hráč i trenér Litvínova.
Jeho otec Vladimír byl v roce 1959 prvním kapitánem Litvínova v nejvyšší soutěži, kterou klub od té doby nikdy neopustil. Vyrostly zde osobnosti jako Ivan Hlinka, Martin Ručinský, Robert Reichel nebo Jiří Šlégr. Před deseti lety došel Litvínov k titulu.
"Teď mám o klub strach. Nechci, aby zmizel z extraligové mapy," říká Kýhos, kterého nyní s Litvínovem spojuje i zeť, útočník Nicolas Hlava.
"Zpráva o konci Orlenu přinesla velkou nejistotu, i když proklamovali, že tahle sezona je ještě v pořádku. Výkony mužstva tomu ale nepomáhají, každá porážka to dělá ještě horší, krize se prohlubuje," pokračuje.
Sám jako trenér zachránil Litvínov v extralize před pěti lety, kdy se Verva vyhnula tehdejšímu přímému sestupu až v klíčovém posledním kole základní části proti Kladnu.
Kýhose pak mrzelo, že od nového generálního manažera Pavla Hynka nedostal šanci v práci pokračovat. Klubové struktury se kompletně změnily, mluvilo se o sporech Hynka s ikonami Ručinským nebo Reichlem.
"Je to tak, v kancelářích klubu už vlastně nedělá nikdo, kdo tam byl dříve. Já na zimák moc nechodím, s Pavlem Hynkem se pozdravím, prohodíme pár slov, ale to je tak všechno," reaguje Kýhos.
Tím, že z klubu zmizeli místní lidé, kteří s ním byli dlouho spjatí, Hynek spoustu fanoušků rozezlil. Na druhou stranu přivedl bratry Ondřeje a Davida Kašovy, současné opory týmu, a v předminulé sezoně hrál Litvínov semifinále play off.
Teď je Hynek hromosvodem zloby fanoušků. Při domácích zápasech proti němu brojí, VIP prostory dokonce hlídají těžkooděnci.
"Fanoušci odvolávají vedení, trenéry. Není nic jednoduchého v tomhle pracovat. Pořádně to vře," komentuje Kýhos.
"Ti lidé na to ale mají právo. Někteří chodí na hokej třeba třicet let, mají ho v srdci, není jim to jedno. Ohromně složité je to pro trenéra Michala Broše, pro kterého je to první štace v extralize," doplňuje.
Při domácí porážce s Kladnem před pěti dny se ozývaly také pokřiky proti pražské Spartě - manažer Hynek a trenéři Broš s Františkem Ptáčkem jsou bývalými sparťany.
"Myslím, že lidi štve to, že se nic neděje. Žádné hráčské výměny, žádné vyjádření od vedení. Pomohlo by, kdyby se nějakým způsobem pokusili tu situaci vysvětlit," zamýšlí se Kýhos.
Bizarní spor o posilovnu
O víkendu sice vystoupil v rozhovoru pro Hokej.cz sportovní manažer Tomáš Vrábel, ale jeho slova jako by fanoušky ještě více rozdráždila. Rezonovaly hlavně jeho výroky o absurdních překážkách.
"V létě jsme více než dva týdny nemohli využívat prostory k regeneraci na zimním stadionu. Posilovnu, konkrétně její dvě patra ze tří včetně rotopedů a airbiků, od léta využíváme za běžného provozu společně s veřejností. Naprosto nestandardní věc na úrovni extraligy," řekl Vrábel.
Důvod? "Provozovatelem je mládež, minoritní akcionář klubu. Hledala se dohoda se zástupci klubu," podotkl sportovní manažer.
Na Facebooku se proti jeho výrokům ohradila vedoucí posilovny Radka Rédlová, další komentující vzali Vrábelovu zmínku jako chabou výmluvu.
"Posilovna i regenerace jsou pod správou mládeže, která je kompletně zrekonstruovala a platí veškeré provozní náklady. Historicky to fungovalo proto, že A‑tým mládež finančně podporoval a měl díky tomu bezplatný přístup a určitá privilegia. Letos od něj ale mládež nedostala nic - rozhodnutí vrcholného vedení," napsal do diskuze bývalý mediální manažer litvínovského hokeje Ondřej Vlk.
A-tým a mládež fungují v Litvínově už dlouhé roky jako oddělené subjekty, což Kýhose vysloveně nadzvedává.
"Nikdy jsem tomu nerozuměl. Vždyť mládež přeci máme sakra na to, aby z ní vzešla nastupující generace do áčka. Dneska je v týmu jediný odchovanec Ondra Jurčík," zmiňuje trenér, který v extralize vedl i Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Třinec a Mladou Boleslav.
"Je to smutné, protože dřív byl Litvínov, třeba s Kladnem a Pardubicemi, hokejovou baštou, zásobárnou talentů. Zato teď jsou vztahy mezi áčkem a mládeží v Litvínově dlouhodobě napjaté," přidává Kýhos.
Osm výher z 38 zápasů
Za velkou chybu současného vedení považuje to, že v Litvínově nezůstal kouč Karel Mlejnek, který tým v předminulé sezoně dotáhl mezi nejlepší čtyřku. Asistenty mu dělali Reichel s Davidem Kočím.
Teď Mlejnek působí v Pardubicích jako asistent Filipa Pešána.
"Co jsem s nimi mluvil, chtěli v Litvínově pokračovat. Proč se nepovedlo s nimi domluvit, to by musel objasnit manažer Hynek," krčí rameny Kýhos.
Nicméně už pod Mlejnkem výsledky mužstva ve druhé polovině minulé sezony upadaly a celková bilance Litvínova v extralize za kalendářní rok 2025 je doslova tristní. Osm výher z 38 zápasů.
"V téhle sezoně se tým od začátku pere s marodkou a hlavně dojíždí na neproměňování šancí. Hráči, od kterých se čekají góly, si pak nevěří a krize se s každou další porážkou prohlubuje," všímá si Kýhos.
V klubu věří, že se situace začne obracet s návratem bratrů Kašových po zranění. Starší Ondřej nastoupil už proti Kladnu a Kometě, ale porážky 1:3 a 2:5 neodvrátil.
"Na ledě si ho hned všimnete. Jenže sám to všechno neudělá, i když na něj všichni koukají jako na spásu," uvědomuje si Kýhos a navazuje tématem s možným odvoláním trenérů.
Zatím má trio Broš, Ptáček a Jakub Petr důvěru i nadále.
"Ono by bylo hodně složité tam vůbec dostat nějakého nového trenéra. Kdo půjde do toho tlaku, že může být první, kdo s Litvínovem spadne? To je další těžká věc pro vedení," míní stříbrný olympijský medailista ze Sarajeva 1984.
Ukončit šňůru sedmi proher v řadě a umazat něco ze sedmibodové ztráty na třinácté Kladno se pokusí litvínovští hokejisté dnes od 17:30 v předehrávce 16. kola extraligy na ledě Vítkovic.