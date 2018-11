Sobotka dvakrát skóroval a pomohl k výhře. Krejčího tři přihrávky naopak nestačily

Aktualizováno před 26 minutami

Útočník Vladimír Sobotka přispěl ve čtvrtečním utkání NHL dvěma góly k výhře Buffala 6:5 v prodloužení na ledě Montrealu a stal se třetí hvězdou zápasu. David Krejčí zaznamenal tři asistence, ale Boston prohrál 5:8 s Vancouverem. Jakub Voráček připravil v prodloužení vítězný gól Philadelphie, která udolala Arizonu 5:4. Podruhé v sezoně skóroval David Kämpf, který ale s Chicagem podlehl Carolině 3:4.

Sobotka, který měl před zápasem na kontě jediný gól, dostal Buffalo v první třetině do vedení 1:0 a 2:1. Jedenatřicetiletý útočník nejdříve těžil v přečíslení dva na jednoho z výborné přihrávky Evana Rodriguese, po které zakončil akci do prázdné branky. Druhý gól vstřelil z dorážky střely Rodriguese, se kterým si před utkáním prohodil pozice v útoku. Trenér Buffala Phil Housley přesunul českého hráče z centra na levé křídlo.

"Myslím, že nám to fungovalo," komentoval změnu Sobotka, který dal poprvé od března 2013 alespoň dvě branky v jednom utkání. Tehdy dosáhl hattricku ještě v dresu St. Louis, odkud přišel před sezonou do Buffala. "Vnáší do naší hry hodně rychlosti a má přehled. Dobře přihrává i střílí. Šlo nám to," pochvaloval si Sobotka, který si v předchozích dvanácti zápasech připsal gól a přihrávku.

Montreal čtyřikrát smazal jednobrankové manko a v závěru druhé třetiny se ujal vedení 5:4. Jeff Skinner svým druhým gólem v zápase poslal zápas do prodloužení, které rozhodl Rasmus Ristolainen.

Krejčí odehrál nejproduktivnější zápas sezony a po jeho přihrávkách Boston vyrovnal na 1:1 a 3:3. Vancouver, lídr Pacifické divize, strhl utkání na svou stranu v rozmezí 34. až 52. minuty, kdy odskočil na 8:4. Krejčí si ještě připsal asistenci u poslední branky zápasu. Jeho spoluhráč David Pastrňák nebodoval a byl u tří inkasoavných gólů.

"Krejčí trefil v závěru druhé třetiny břevno. Mohlo to být 5:5, místo toho jsme vzápětí inkasovali. To byl zlomový bod," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Ale žádný z hráčů neměl dnes svůj den. V obraně jsme se od začátku dopouštěli mnoha ztrát, útočníci při třech gólech neblokovali střelu. Ani gólmani nás nepodrželi, některé střely viděli, ale nechytli je. Nebylo to tak, že by nás rozebrali kombinacemi," dodal.

Čtyřmi body (2+2) se na výhře Vancouveru podílel Bo Horvat, který u sedmé branky týmu využil chybu gólmana Tuukky Raska při rozehrávce. Finský brankář vystřídal za stavu 3:5 Jaroslava Haláka, který před utkáním vedl gólmanské statistiky v procentuální úspěšnosti zásahů. "Gólmani musí mít krátkou paměť. Je potřeba to hodit za hlavu a připravit se na další dva těžké zápasy, které nás o víkendu čekají," řekl Halák, který kryl 14 z 19 střel.

Philadelphia začala výborně, rychle vedla 2:0, ale ve 27. minutě už prohrávala 2:4. Flyers dokonce poslední dvě branky inkasovali při vlastní přesilovce během 24 sekund. Ale nesrazilo je to a k úspěšnému obratu pomohl také Voráček, který bodoval ve čtvrtém utkání za sebou. Kladenský odchovanec vybojoval v útočném pásmu puk a přihrál ho Shaynu Gostisbeherovi, který rozhodl zápas střelou bez přípravy z pravého kruhu.

"Věděl jsem, že (Voráček) vyhraje souboj o puk. Snažil jsem se uvolnit a on to sehrál výborně," pochválil autor vítězné branky Voráčka, který tak napravil chybu z minulého zápasu v San Jose, kde v prodloužení před rozhodujícím gólem ztratil puk.

Chicago během týdne změnilo po deseti letech trenéra. Joela Quennevilla nahradil třiatřicetiletý Jeremy Colliton, kterého klub přivedl z farmy v Rockfordu. Premiéra nejmladšího trenéra v soutěži nezačala vůbec dobře. Jeho svěřenci prohrávali s Carolinou po 22 minutách 0:4. Ale nevzdali se a třemi góly snížili. Druhý gól vstřelil Kämpf, který v předbrankovém prostoru tečoval střelu Brandona Saada. U trefy českého útočníka si připsal přihrávku i Jan Rutta.

"Hlavně v úvodu zápasu jsme si v našem pásmu počínali trochu zmateně a vlastními chybami jsme se sráželi," řekl Colliton po trenérské premiéře v NHL. "V průběhu zápasu jsme se zlepšovali. Začali jsme více bruslit, vytvářeli jsme tlak na hráče s pukem, lépe jsme bránili. To všechno nám pomáhalo, abychom si vypracovali šance," dodal.

Druhý zápas za sebou vynechal kvůli zranění Tomáš Hertl a San Jose bez něj prohrálo v Dallasu 3:4. Domácí pokazili jubilejní duel Joea Thortona, který je devatenáctým hráčem v historii NHL s 1500 starty. Dallas rozhodl gólem Devina Shorea z 55. minuty a v té době už hrál bez Johna Klingberga. Klíčový bek utrpěl při blokování střely zranění v dolní části těla a týmu bude chybět minimálně tři týdny.

Stejným způsobem se zranil koncem října ve Vegas i Ondřej Palát. Podle aktuálního vyjádření Tampy Bay bude český útočník scházet ještě další čtyři týdny. I bez něho Lightning porazili doma New York Islanders 4:2.

Výsledky NHL:

Montreal - Buffalo 5:6 v prodl. (3:3, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 10. Drouin, 15. Peca, 17. A. Shaw, 31. Tatar, 39. Deslauriers - 7. a 15. Sobotka, 26. a 43. Skinner, 16. Sheary, 62. Ristolainen. Střely na branku: 37:31. Diváci: 20.488. Hvězdy zápasu: 1. Skinner (Buffalo), 2. Domi (Montreal), 3. Sobotka (Buffalo).

Boston - Vancouver 5:8 (1:1, 3:5, 1:2)

Branky: 29. a 38. DeBrusk (na první Krejčí), 14. Grzelcyk (Krejčí), 21. Bergeron, 54. Heinen (Krejčí) - 3. a 50. Horvat, 28. a 34. Eriksson, 29. B. Hutton, 35. Roussel, 40. Gudbranson, 52. Virtanen. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Horvat (Vancouver), 2. DeBrusk (Boston), 3. Eriksson (Vancouver).

Florida - Edmonton 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 27. Dadonov, 29. Bjugstad, 44. Huberdeau, 60. Sceviour - 41. Draisaitl. Střely na branku: 33:27. Diváci: 11.484. Hvězdy zápasu: 1. Luongo, 2. Dadonov, 3. Barkov (všichni Florida).

Philadelphia - Arizona 5:4 v prodl. (2:1, 0:3, 2:0 - 1:0)

Branky: 6. a 43. Laughton, 2. Konecny, 58. Weise, 62. Gostisbehere (Voráček) - 9. Ekman-Larsson, 22. Richardson, 27. Stepan, 27. Grabner. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.884. Hvězdy zápasu: 1. Laughton (Philadelphia), 2. Ekman-Larsson (Arizona), 3. Weise (Philadelphia).

Ottawa - Vegas 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Branky: 38. Duchene, 47. Dzingel, 49. Chabot - 16. Marchessault, 20. Theodore, 38. Holden, 50. Carrier, 52. Bellemare. Střely na branku: 30:42. Diváci: 15.213. Hvězdy zápasu: 1: Bellemare (Vegas), 2. Chabot (Ottawa), 3. Marchessault (Vegas).

Tampa Bay - NY Islanders 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 26. Joseph, 32. J.T. Miller, 59. T. Johnson, 60. Stamkos - 4. a 49. Josh Bailey. Střely na branku: 27:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. T. Johnson (oba Tampa Bay), 3. Josh Bailey (NY Islanders).

Chicago - Carolina 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Branky: 25. P. Kane, 31. Kämpf (Rutta), 44. Schmaltz - 5. Svečnikov, 10. Slavin, 16. Di Giuseppe, 22. De Haan. Střely na branku: 38:34. Diváci: 21.331. Hvězdy zápasu: 1. De Haan (Carolina), 2. P. Kane (Chicago), 3. Svečnikov (Carolina).

Dallas - San Jose 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: 9. a 55. D. Shore, 27. Seguin, 28. G. Smith - 15. Meier, 32. Pavelski, 48. E. Kane. Střely na branku: 22:36. Diváci: 1. D. Shore, 2. Seguin (oba Dallas), 3. Burns (San Jose).

Los Angeles - Minnesota 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 5. Muzzin - 15. Niederreiter, 35. Parise, 60. Mikael Granlund. Střely na branku: 28:24. Diváci: 17.621. Hvězdy zápasu: 1. Parise (Minnesota), 2. Muzzin (Los Angeles), 3. Koivu (Minnesota).