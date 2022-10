Z Benátek až ke Global Series, dojal se Šimek. Jeho bratr žasl nad rychlostí NHL

Češi odlétají z pražských zápasů hokejové NHL s prázdnou, neboť San Jose podlehlo Nashvillu i podruhé. Obránce Radim Šimek bude na událost i tak vzpomínat do konce života.

V sobotu Šimek zažil výjimečnou chvíli už před startem duelu. Spolu s hvězdným Romanem Josim pózoval při slavnostním buly, které za aplausu zaplněné O2 areny vhodil legendární Jaromír Jágr.

"Věděl jsem den předem, že na buly půjdu. Asi mě tam dali proto, že jsem Čech, jinak to pro mě bylo první a asi poslední vhazování. Každopádně jsem si to užil. Jsem rád, že jsem Jardovi mohl podat ruku. Nikdy předtím jsem ho nepotkal. Je to pro mě další zážitek, budu na to vzpomínat do konce života," prohlásil 30letý zadák.

Jelikož šlo o slavnostní a ne zahajovací buly, Šimkovi se do statistik nezapočítalo. I po 167 zápasech v NHL je tak na nule.

Obránci chodí na vhazování jen ojediněle, zpravidla ve chvíli, kdy je centr vykázán rozhodčími a k dispozici není nikdo lepší. V minulém ročníku zámořské ligy okusilo buly šest beků a žádný z nich nevyhrál.

Samotné utkání si Šimek už tolik neužíval. Mírně favorizovaný Nashville po páteční výhře 4:1 zvítězil v odvetě 3:2, přestože na střely prohrál 18:33 a ve třetí třetině dokonce 3:15.

"Samozřejmě mě to mrzí, protože jsme si chtěli odvézt alespoň jedno vítězství, aby se nám do San Jose letělo trošku lépe, je to jedenáct hodin. Takhle bude v letadle trochu ponurá atmosféra," povzdychl si český zadák.

On sám ve třetím obranném páru strávil na ledě skoro čtrnáct minut, jednou vystřelil na bránu, ale také byl u inkasovaného gólu. V prostřední části zblízka sledoval, jak Filip Forsberg vyrovnává na 2:2.

"Byl to dost špatný gól, měli jsme hrát trpělivěji nebo si to prostě víc hlídat," litoval Šimek.

Celkově se v Praze zapsal do statistik jen třemi minusovými body v hodnocení pobytu na ledě. Přesto na událost bude vzpomínat v dobrém.

"S Libercem jsme tady vyhráli titul, s nároďákem mám bronzovou medaili. Tohle je můj další velký zážitek," líčil. "Je plno českých hráčů, kteří stoprocentně byli kvalitnější než já, ale v Praze si za klub NHL nikdy nezahráli. Musím si toho cenit. Jednou o tom můžu vyprávět dětem a vnoučatům."

"Když si vezmu, že jsem před lety hrál druhou nejvyšší ligu v Benátkách nad Jizerou… Teď mám možnost hrát za tým NHL a ještě k tomu Global Series, je to něco neskutečného," dojal se Šimek, který má se San Jose smlouvu až do léta 2024 a pobírá slušnou roční gáži 2,25 milionu dolarů.

V O2 areně ho stejně jako spoluhráče Tomáše Hertla sledovala rodina. "Rodiče mě sice viděli hrát už v Americe, ale třeba brácha mě takhle viděl poprvé," zmínil Šimek staršího bratra Martina, který hrával třetí nejvyšší soutěž za Nymburk. "Po prvním zápase mi psal, že si vůbec nedovedl představit, že v té NHL je to takový fofr. Seděli hned u ledu, takže o to rychlejší hokej viděli."