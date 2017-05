Proč Halák skončil na farmě? Po vystřídání odešel rovnou do sprchy a na hot dogy, vysvětluje novinář

před 1 hodinou

Praha - Jaroslav Halák začal sezonu perfektními výkony na Světovém poháru za tým výběru Evropy. V dresu New Yorku Islanders se ale bratislavskému rodákovi příliš nedařilo. Do loňského prosince odchytal slovenský brankář v NHL 21 zápasů, vychytal však pouhých šest vítězství.

Na první pohled se proto zdá, že byl slovenský brankář poslán na farmu do Bridgeportu z výkonnostních důvodů, ale podle kanadského hokejového komentátora Jeana-Charlese Lajoieho tomu tak není.

Kanadský novinář Lajoie na důvod Halákova přeřazení o patro níže upozornil během pátého semifinále play off NHL mezi Pittsburghem a Ottawou. V zápase, který Tučňáci ovládli v poměru 7:0, totiž došlo hned ke trojímu střídání brankářů.

Craig Anderson po šestnácti minutách a třech inkasovaných gólech přenechal své místo Mikovi Condonovi, kterého ale jen o další dvě minuty znovu nahradil. Jenže Anderson dostal další branku a od druhé třetiny dochytal zápas Condnon.

Příklad ze semifinále play off

A právě na tomto příkladu Lajoie vysvětlil pro rádiovou stanici Sports 91,9 FM, Halákův sešup do AHL. Anderson totiž zbylých čtyřicet minut hry sledoval ze střídačky a v případě zranění svého kolegy byl připraven znovu naskočit.

Dvaatřicetiletý Slovák se ale na konci prosince zachoval podle Lajoieho jinak. V zápase proti Minnesotě totiž z 24 střel inkasoval hned čtyřikrát a zápas pro něj skončil v 36. minutě, když na jeho místo naskočil Jean-Francois Berube.

Vedení Ostrovanů po zápase umístilo Haláka na listinu nechráněných volných hráčů. Vzhledem k tomu, že o Slováka tehdy nikdo neprojevil zájem, skončil brankář na farmě.

"Halák po vystřídání odešel rovnou do sprchy a poté si ještě došel na hot dogy. Kdyby se Berube zranil, tak by se Halák nestihl vrátit na led," přišel s informací kanadský novinář s tím, že mu to prozradil nejmenovaný zdroj.