Lístek za 25 tisíc. Toronto je strojem na peníze, teď může dobýt i sportovní pole

Toronto Maple Leafs. Slavný hokejový klub čeká na Stanley Cup padesát let a má za sebou dekádu plnou zmaru, ovšem finančně rozhodně nestrádá. Nyní myslí i na sportovní úspěchy.

Praha - Leckoho pobouřilo, když brněnská Kometa oznámila, že lístky na finále extraligy bude prodávat za 800 až 1 250 korun.

Oproti Torontu, hokejové baště severoamerické NHL, jde však o drobné. Byť slavní Maple Leafs hrají teprve první kolo play off, jejich fanoušci musí oželet nemalou část úspor. Alespoň pokud chtějí dění na ledě sledovat zblízka.

V aréně Air Canada Centre je minimum volných míst, zhruba 90 procent jich drží permanentkáři. Další sedačky obsadí nejrychlejší šťastlivci. Tím ale boj nekončí, v prodeji vstupenek pokračují samotní lidé. V ideálním případě fanoušci, kteří na vybraný duel nemůžou z nějakého důvodu přijít.

Poptávka je obrovská, a tak ceny šplhají strmě vzhůru. Pokud zájemce nemá vysoké nároky, zaplatí kolem 200 amerických dolarů (asi 5 000 korun). Nejlepší místa však běžně stojí kolem tisícovky (25 000 korun). Podle různých žebříčků vyjde play off NHL nejdráž právě diváky v Torontu.

Vzpoura podceňovaného giganta

Zároveň ovšem platí, že kdo přijde, nelituje. Maple Leafs měli proti Washingtonu, nejlepšímu mančaftu základní části, vyhořet. Místo toho s ním rozehráli neuvěřitelně vyrovnanou sérii.

Všech pět dosavadních soubojů rozhodl jediný gól, čtyři šly do prodloužení. Pozoruhodné jsou také údaje o skóre (15:16) a střelách na bránu (175:175). Ano, kanadský celek prohrává 2:3 na zápasy, ale před nedělním kláním na vlastní půdě nepostrádá sebevědomí.

Když Mike Babcock, lodivod Toronta, naposledy opouštěl arénu favorita, tamnímu personálu vykládal: "Uvidíme se za pár dní." Že čeká rozhodující sedmou bitvu, dal najevo rovněž novinářům: "Věříme, že pořád máme šanci zvítězit. A to také uděláme."

Babcock může na kdekoho působit nabubřele, ale úspěchy za ním jsou. A jaké! Jako kouč vyhrál Stanley Cup, olympiádu, mistrovství světa i Světový pohár. Ročně vydělává přes šest milionů dolarů, bezkonkurenčně nejvíc mezi ligovými trenéry.

Maple Leafs přivedli eso na střídačku před dvěma roky. S mimořádně lukrativním kontraktem (50 milionů za osm let) neměli problém. Přestože v letech 2006 až 2016 postoupili do play off jedinkrát a často tápali na dně tabulky, utržili skoro 1,8 miliardy dolarů, nejvíc v soutěži.

I kvůli černému období ale ztratili pozici nejhodnotnější organizace NHL. Momentálně jsou třetí za Rangers a Montrealem.

Vzhůru s Matthewsem a spol.

Existuje slušná šance, že Toronto se na post nejhodnotnějšího klubu NHL vrátí. A to brzy. Letošní postup do vyřazovací fáze není nahodilým záchvěvem, ale ukazatelem lepších zítřků.

Třem z pěti nejproduktivnějších hráčů Maple Leafs v současné sezoně je nanejvýš dvacet let. Nejvíc pozornosti nepřekvapivě poutá opěvovaný americký teenager Auston Matthews. V 82 zápasech nastřádal 69 bodů, z toho 40 gólů.

"Myslím, že je stále lepší a lepší," chválí svůj klenot Babcock. "Mám na něm rád, že je vyrovnaný a oplývá skvělou sebereflexí. Dokáže posoudit, co dělá dobře a co špatně. Samozřejmě má před sebou zářivou budoucnost."

Fanoušci z něj šílí už teď. Dres s Matthewsovým jménem byl po většinu základní části druhým nejprodávanějším, nakonec klesl na čtvrté místo. Pořád ale zůstal před Connorem McDavidem, Henrikem Lundqvistem nebo Alexandrem Ovečkinem. I díky zarytým fanouškům Toronta.

Ti jsou příslibem, že Maple Leafs v dohledné době neztratí lesk a nepřestanou vydělávat desítky milionů ročně, ať už stávající série s Washingtonem dopadne jakkoliv. Může být jen lépe. A nejspíš bude.

