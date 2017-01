Hvězda farmy Nosek: AHL člověka zocelí. Rodiče říkali, že s extraligou se vůbec nedá srovnávat

před 58 minutami

Šanci v NHL letos dostali Ondřej Kaše, Martin Frk nebo Jakub Vrána. To útočník Tomáš Nosek k Detroitu marně vzhlíží, přestože drží pozici nejproduktivnějšího Čecha (14+17 ve 30 zápasech) v AHL. "Je to těžká soutěž i z důvodu, že každý chce nahoru a snaží se hrát sám na sebe. Navíc máme hodně zápasů a cestujeme autobusem, ne letadlem. Člověka to alespoň zocelí, když ne nic jiného," říká 24letý Nosek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví také o šancích na povýšení či mateřských Pardubicích.

Neříkáte si, že pozvánka od Detroitu musí přijít každou chvíli? Na farmě v Grand Rapids sbíráte bod na zápas, zvládáte i defenzivu.

Herně je to pořád stejné. Myslím si, že hraju dobře. Letos je to jiné v tom, že chodím na přesilovky, ve kterých se body sbírají o trošku lépe. Každý samozřejmě doufá, že dostane pozvánku. Já se snažím odvádět, co po mně chtějí, a čekám, jestli to přijde, nebo ne.

Detroitu se nedávno zranili Dylan Larkin a Thomas Vanek, co zvyšuje šanci, že vedení povýší někoho z farmy. Sledujete dění v hlavním týmu?

Jasně, že sleduju. Mám ale pocit, že oba dvou jsou day-to-day (de facto se můžou vrátit každou chvíli, pozn. red.) a tým má na soupisce dva útočníky navíc. Myslím si, že mě neplánují povolat.

V minulé sezoně jste v NHL odehrál šest zápasů. Co jste si z toho odnesl?

Určitě to byla velká zkušenost, která mi trošku dala i sebevědomí. Vzal jsem si z toho, že tu ligu hrát můžu. Jen musím dál tvrdě pracovat.

Kdysi jste uvedl, že Detroit – jak je známo – pouští hráče do hlavního mužstva, jen když jsou stoprocentně připravení. Vy jste stoprocentně připravený?

Myslím, že jo. Nebo spíš doufám. Řekl bych, že už loni jsem dokázal, že jsem připravený, takže jenom čekám na další šanci. Doufám, že přijde co nejdřív.

Myslíte, že máte těžší pozici kvůli tomu, že jste nebyl draftovaný?

Nevím, možná je lepší být nedraftovaný, protože si pak můžete vybírat z více týmů. Je pravda, že někdy dá klub přednost tomu, koho si vybral třeba v prvním kole, ale myslím si, že tady to zas takovou roli nehraje.

Když sledujete dění v Detroitu, jistě vám neunikly výkony Petra Mrázka. Překvapuje vás, že se letos trápí?

Je to dané tím, že se nedaří celému týmu. V takové situaci nepomůže sebelepší gólman. Mráza je pořád stejně kvalitní.

Bavíte se s ním někdy?

Asi před měsícem jsem byl povolaný nahoru, ale nehrál jsem žádný zápas. Tehdy jsme se bavili. Jinak mi jednou za čas napíše.

Berete AHL jen jako přechodnou stanici na cestě do NHL, nebo je to atraktivní soutěž sama o sobě?

Když jsem sem šel, vůbec jsem nevěděl, co je to za soutěž. Trošku jsem měl obavy, jakou bude mít úroveň. Teď vím, že je čím dál kvalitnější a že je v ní čím dál víc mladých kluků. To je velká změna. Dřív se to tady hodně řezalo, dneska už jsou zápasy, ve kterých se nikdo nepopere. Je to těžká soutěž i z důvodu, že každý chce nahoru a snaží se hrát sám na sebe. Navíc máme hodně zápasů a cestujeme autobusem, ne letadlem. Člověka to alespoň zocelí, když ne nic jiného.

Občas se debatuje, jestli je kvalitnější farmářská AHL, nebo česká extraliga. Jaký je váš názor?

Nerad to srovnávám, ale zrovna asi před čtrnácti dny tady byli rodiče. Oni chodí v Pardubicích na extraligu pravidelně, takže jsem po nich chtěl nějaké porovnání. Říkali, že se to vůbec nedá srovnávat a že AHL je kvalitnější, rychlejší, lepší.

Jistě víte o momentální situaci Pardubic, které udělaly řadu změn napříč celým klubem. Byly to dobré kroky?

Z dálky se mi to těžko hodnotí. Moc nevím, co se tam dělo. Doufám, že kluci to zachrání. Byla by velká škoda, kdyby Pardubice – hokejové město – ztratily extraligu. Doufám, že lidi, kteří nastoupili do vedení a do trenérského štábu, udělají maximum.

Čím to, že tradiční klub, s nímž jste zhruba před pěti roky vyhrál titul, zažil pád až k letošnímu boji o záchranu?

Nemyslím si, že to byla chyba trenérů. Za posledních pár let se jich tam vystřídalo mnoho. Když se podíváte, co za jména bylo v týmu, který před pěti lety vyhrál titul, a kolik kluků od té doby odešlo. Začalo to už s Buchtelem, pak šli Zohorna, Radil, Kousal, já. To je celá střední generace, která teď Pardubicím chybí.

