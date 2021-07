Hvězdný Laine opět v ráži, z pohasnutí viní kouče: Nevyužít můj potenciál je hloupé

Místo toho, aby nakopl nečekaně uvadající kariéru, odehrál svou dosud nejhorší sezonu v hokejové NHL. Teď Patrik Laine vysvětlil, proč nepookřál ani po velké výměně. A jak je jeho zvykem, byl zcela upřímný.

Už ve druhé sezoně za mořem soutěžil s velmistrem Alexandrem Ovečkinem o střelecký trůn. A jelikož mu bylo teprve 20 let, experti ho leckdy označovali jako Ovečkinova nástupce.

Realita po třech letech se však s prognózami zcela minula. V uplynulém ročníku vstřelil Laine jen dvanáct gólů.

Měla mu pomoct výměna z Winnipegu, kde podle svého úsudku trpěl tím, že nehrál v elitním útoku, ale když konečně přišla, Laine si nepolepšil. Naopak. Ve 45 kláních za Columbus nastřádal pouhých 21 bodů (10+11), přestože často dostával moře prostoru.

Dokonce v bodování výrazně zaostal za Jackem Roslovicem (12+22), který přišel spolu s Lainem coby méně podstatný střípek ve velké výměně za Pierra-Luca Duboise.

Nešlo ale jen o body. Už po pár zápasech v novém působišti byl Laine odstavený ze hry kvůli nemístným poznámkám k jednomu z trenérů. Nejhorší sezonu v životě navíc podtrhl 28 zápornými body v hodnocení +/-, nikdo v Columbusu na tom nebyl tak špatně.

"Léčba" nekompromisním trenérem Johnem Tortorellou, který je proslulý tím, že dokáže z hráčů vymáčknout maximum, očividně nezabrala.

Když Laine dostal na konci sezony otázku, jestli mu neškodila koučova defenzivní taktika, odpovídal: "Nemyslím si. To, že jsem nevstřelil moc gólů, bylo z velké části způsobené tím, že jsem prostě nehrál tak dobře, jak bych potřeboval. Není to chyba systému, ale moje. Nezáleží na tom, kdo stojí na střídačce. Tak jako tak musím jít na led a předvést, co ve mně je. Letos se mi to nepovedlo."

V letní přestávce však Laine otočil, konkrétně v rozhovoru s finským deníkem Aamulehti.

"Každý trenér má nějaká pravidla, ale samozřejmě vždycky doufáte, že pod ním budete moci využít svoje přednosti. Tortorella ale nikomu nedával volnost," líčil blonďatý dlouhán.

A zamyslel se: "Pokud se chcete stát králem střelců, musíte něco trošičku ošidit. Ale to není možné, pokud trenéři smýšlejí jinak. A já dělám to, co mi říkají."

"Chápu, že jasně daný systém je potřeba, ale každý hráč je jiný," pokračoval Laine. "A já nechci být jako všichni ostatní. Mám svůj vlastní styl, holt už takový jsem. Podle mě by všichni měli být sami sebou. Samozřejmě musíte plnit týmovou taktiku, ale myslím si, že nevyužít můj potenciál je hloupé."

Tortorella výroky finské hvězdy odmítl komentovat. Trénovat už ji stejně nebude. V Columbusu mu skončila smlouva a novou nepodepsal.

Šanci dostane dlouholetý Tortorellův asistent Brad Larsen. Do trenérského štábu si přizval i Pascala Vincenta, který z Winnipegu a jeho farmy dobře zná jak Laineho, tak Roslovica.

Dokážou Larson a spol. vzpružit zadřeného a dlouhodobě nespokojeného finského ostrostřelce?

Generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen s ním nejdřív musí uzavřít nový kontrakt. Poslední smlouva Lainemu vynášela kolem sedmi milionů dolarů ročně, teď se zřejmě bude muset uskromnit, zvlášť jako chráněný volný hráč, který nemůže vyjednávat s kýmkoliv.