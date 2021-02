Jsi drzý k trenérovi, nehraješ. Obávaný Tortorella zpražil v NHL další hvězdu

Columbus, kam přišel jako nová hokejová hvězda, rychle rozzářil svými góly. Idylka ale nevydržela dlouho. Už ve čtvrtém zápase zůstal Patrik Laine mimo hru, protože byl drzý k jednomu z trenérů.

Incident, o němž se v NHL bouřlivě diskutuje, přišel nečekaně.

Laine se v Columbusu, kam ho nedávno odvála megavýměna s Winnipegem, poměrně úspěšně zabydloval. Ve třech kláních třikrát skóroval. Vítali ho jako největší ofenzivní hvězdu klubu.

Zvrat nastal v pondělí, kdy 22letý Fin téměř polovinu klání proti Carolině proseděl na střídačce a do třetí třetiny nezasáhl vůbec. Columbus zvítězil 3:2, ale hlavním tématem bylo, proč svérázný kouč John Tortorella přibil Laineho na střídačku.

Zranění? Špatná defenzivní práce?

"Ne, nebylo to kvůli tomu, že by nesplnil nějaký úkol na ledě," odmítl Tortorella. Záhadu nicméně neobjasnil. Suše oznámil, že skutečný důvod "zůstane v kabině".

"S Pattym (Patrikem Lainem, pozn. red.) si o tom promluvím. Budu se snažit, aby pochopil, o co nám tady všem jde," doplnil. "Je důležité, aby trenéři s hráči rozebírali, co se stalo."

Všichni včetně generálního manažera Columbusu Jarma Kekäläinena o incidentu mlčeli. Až nyní deník The Columbus Dispatch přišel s tím, že Laine zůstal mimo hru, protože byl drzý k jednomu z trenérských asistentů. Není jasné, ke komu přesně, ale s Tortorellou letos stojí na střídačce pouze Brad Shaw, který diriguje obránce, a Brad Larsen, pod jehož palcem jsou útočníci.

Tortorella v pondělním klání posadil kvůli špatnému výkonu také švýcarského beka Deana Kukana, což ale u hokejistů na hraně sestavy není nic výjimečného.

To odstavení ofenzivní hvězdy zaujme, zvlášť v Columbusu, kde jde v krátké době už o druhý případ. Zlobu trenéra nedávno zažil rovněž první centr Pierre-Luc Dubois, který po loudavém střídání skončil s icetimem 3:55. Nedlouho poté ho manažer Kekäläinen vyměnil do Winnipegu právě za Laineho a ještě perspektivního středního útočníka Jacka Roslovica.

Bombastický trejd nicméně nebyl reakcí na laxní výkon. Dubois, trojka draftu 2016, o něj požádal už v prosinci. Neupřesnil, proč chce prchnout, ale později odmítl, že by mu vadil Tortorella.

Když ale přísný kouč odpovídal stanici Sportsnet na otázku, zda měl s Duboisem konflikt, vypálil: "No to si pište. Když tady někdo nechce hrát, je pro mě těžké to strávit."

Kdo se nesnaží, sedí

Columbus ze státu Ohio nepatří mezi hvězdami NHL k nejvyhledávanějším destinacím. Například vedle New Yorku působí nudně. Blue Jackets však vzhledem k průměrné sestavě válí. Do play off prošli čtyřikrát v řadě, přičemž jednou v prvním kole smetli silně favorizovanou Tampu.

Úspěch "zapadlého" klubu mnozí spojují s Tortorellou, s nímž pravidelná účast ve vyřazovacích bojích přišla. Trenérský staromilec, jenž současné generaci sportovců vyčítá měkkost, má ale také řadu kritiků. Spílají mu za ostré výroky či kontroverzní kroky, jako je třeba posazování hvězd.

"Nechápu, proč Torts schytává tolik nenávisti. Většina bývalých hráčů pod ním nastupovala ráda. Je přísný, ale férový," bránil kouče na sociální síti někdejší brankář Eddie Läck.

Tom Sestito, jiný hokejista, který už uklidil brusle do skříně, souhlasil: "Torts je nejlepší trenér, kterého jsem v NHL měl. Pro něj bych klidně proskočil zdí. Kempy pod ním byly peklo, ale nic jiného jsem nečekal."

V Columbusu pod Tortorellou dlouhodobě nastupuje forvard Cam Atkinson. Když měl okomentovat posazení Laineho, obecně vysvětlil, jak se věci u Blue Jackets mají: "Torts od nás očekává, že budeme dřít na maximum. Nezáleží na tom, kdo jste. Pokud neodevzdáváte sto procent a nesnažíte se, posadí vás."