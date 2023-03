Sleva pro seniory, popíchl kouč Krejčího s Bergeronem. Mají od něj zvláštní výhody

Bostonští Bruins mohou pokořit ceněné rekordy hokejové NHL, v první řadě ale myslí na play off. Proto v závěru základní části budou šetřit některé hráče v čele s veterány Davidem Krejčím a Patricem Bergeronem.

Už teď mají první dva centři klubu zvláštní výhody, nemusejí například absolvovat každý týmový trénink. "Je to sleva pro seniory," smál se po jejich nedávné absenci trenér Bostonu Jim Montgomery. "K volnému dni ještě dostanou polévku zdarma," dodal ve stejném duchu.

V závěru základní části podle kouče nepůjde jen o vynechání tréninků, ale i zápasů. Zbývá jich patnáct. Vedle Krejčího s Bergeronem mohou dostat v den utkání volno také někteří jejich pochroumaní spoluhráči.

Cílem je, aby mužstvo bylo co nejlépe nachystané na boje o Stanley Cup. Klesá tím ale pravděpodobnost, že Bruins překonají nebo alespoň vyrovnají ligový rekord v počtu vítězství (62) a bodů (132).

Momentálně mají 51 výher a 107 bodů, s přehledem vedou NHL. Ke stovce dokráčeli nejrychleji v historii soutěže.

"Je to hezký rekord a myslím, že bychom na něj měli být pyšní, ale za dalšími se nehoníme. Dokonce bych řekl, že jsme o tom v šatně ani jednou nemluvili. Prostě na tom nezáleží," prohlásil Krejčí.

Do Bostonu se vrátil po extraligové sezoně v Olomouci a po Davidu Pastrňákovi a Bradu Marchandovi je ve 36 letech třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva. V 62 duelech nastřádal 52 bodů (13+39).

Jako by nestárnul. Při bližším pohledu na statistiky je ale patrné, že nehraje tolik jako zamlada, kdy byl na ledě při všech situacích. Teď už prakticky vůbec nenastupuje v oslabení, i když defenzivně zdatný je.

O rok starší Bergeron, kapitán mančaftu, je zase až devátým nejvytěžovanějším útočníkem týmu při hře pět na pět. Čas na ledě nahání hlavně v přesilovkách. Na rozdíl od Krejčího chodí i do oslabení, ale mezi forvardy je až trojkou za Charliem Coylem a Tomášem Noskem, kteří zastanou většinu černé práce.

Celkově má Bergeron icetime 17:43, Krejčí je na tom s časem 17:16 podobně. Oba na vrcholu kariéry hráli i přes 20 minut za zápas, teď jsou - co se týče vytíženosti - až ve druhé padesátce ligových centrů. Montgomery je šetří.

Spolu s Marchandem jsou také jedinými hráči klubu, kteří pamatují zisk Stanley Cupu 2011.

Nyní mají možná poslední šanci na další triumf. Po sezoně jim končí smlouva a není jisté, zda podepíší novou. Generální manažer Bostonu Don Sweeney navíc bude hodně bojovat s napjatým platovým stropem. Celý současný kádr neudrží.

Momentálně jsou ale Bruins největšími favority na celkové vítězství a mladší hráči si uvědomují, že Bergeron a Krejčí jsou s nimi možná naposledy.

"Hrozně moc by pro nás znamenalo, kdybychom ho dostali až na vrchol," prohlásil o Bergeronovi 25letý obránce Charlie McAvoy. "Určitě nám to dává motivaci navíc, bylo by to fantastické. Stejné je to s Krejčím. Příští rok už tu být nemusejí, takže je nechceme zklamat."