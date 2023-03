"Jsou přímo děsiví." Bruins ovládli i zbrojení, expert je srovnal s legendárním týmem

Strana práv občanů - zemanovci ukončí svou činnost. O sloučení s jinou stranou neuvažovala. CNN Prima NEWS to řekl 1. místopředseda Marian Keremidský. Čestným předsedou strany je prezident Miloš Zeman, kterému ve středu končí druhý prezidentský mandát.

"Řešíme to, ale s velkou pravděpodobností budeme činnost strany ukončovat," řekl televizi Keremidský. "Víceméně jsme z větší části ve shodě, že s koncem mandátu pana prezidenta skončíme i my," uvedl. Odmítl ale, že by Zeman měl na ukončení činnosti strany nějaký vliv. "Že by nám říkal, zda musíme ukončit činnost, to určitě ne," podotkl.

Strana vznikla z občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana v roce 2009. Ustavující sjezd se konal v březnu 2010, kdy byl předsedou zvolen Zeman. Strana je s prezidentem úzce spojena a v minulosti střídavě vkládala do svého názvu a opětovně z něj vypouštěla slovo zemanovci.

Sloučení s jinou levicovou stranou se zřejmě nechystá, přestože například řada členů SPOZ byla dříve členy ČSSD. "Udělali jsme to i z toho důvodu, že žádné jiné strany o sloučení neměly zájem, nebo jsme o tom ani neuvažovali. Kdyby se někdo ozval, tak bychom to řešili, ale k tomuto rozhodnutí jsme se nedostali," dodal Keremidský. Podle něj byl problémem mohly být i různé zákonné náležitosti při slučování stran.