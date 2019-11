Můžeš jen trénovat. Kovalčuk v NHL dál upadá, zámoří vyhlíží jeho neslavný konec

Aktuální kapitola Ilji Kovalčuka v hokejové NHL spěje k neslavnému konci. Ruský útočník v Los Angeles nehraje a podle severoamerických médií je na odchodu.

Loňským návratem z Ruska do zámoří rozhodně nenapodobil Jaromíra Jágra. Kovalčuk v první sezoně za Los Angeles nasbíral jen 34 bodů (16+18). Přestože podepsal tříletou smlouvu s průměrným ročním platem 6,25 milionu dolarů.

Nenašel společnou řeč s koučem Williem Desjardinsem a dokonce zažil potupu v podobě zahřívání tribuny.

"Nemám tady šanci," stěžoval si tehdy veterán. "Hraju pět šest minut za zápas. Několikrát jsem nastoupil s Anžem (Kopitarem) a dařilo se nám. Bodovali jsme ve všech pěti zápasech, ale pak nás trenér rozdělil a já už tolik nehrál."

Od nové sezony nahradil Desjardinse trenér Todd McLellan. Jenže 36letý Kovalčuk stále nepřipomíná muže, který kdysi dvakrát překonal magickou metu 50 gólů. Trápí se. Proto opět skončil na tribuně.

Nenastoupil do posledních dvou zápasů a podle reportéra Elliottea Friedmana se v "dohledné budoucnosti" na soupisce mužstva neobjeví. Může trénovat, ale ne hrát.

Kovalčuk letos v 17 startech bodoval jen devětkrát (3+6) a v hodnocení pobytu na ledě má deset minusových bodů, čímž překonává všechny spoluhráče. Lídr mužstva Anže Kopitar ruského parťáka vychvaluje, jenže zároveň dodává: "Na ledě to z nějakého důvodu prostě nefunguje. To je vše, co můžu říct."

Příliš hovorní nejsou ani trenér McLellan a generální manažer Rob Blake. Otázky na budoucnost třetího nejlépe placeného muže mančaftu odpalují pryč.

Podle zámořských novinářů usilovali Kings o výměnu Kovalčuka. Časopis The Hockey News dokonce informoval o tom, že obě strany finalizují rozvázání spolupráce. Pak by veterán mohl podepsat smlouvu s jiným klubem NHL, nebo odejít do Ruska.

Zatím však žádné definitivní rozhodnutí nepadlo.

"Nevím, o čem se informuje," komentoval Kovalčuk otázky na svou budoucnost. "Jsem obyčejný hráč. A každý někdy spadne do role zdravého náhradníka. Jsme poslední, takže se trenér snaží něco udělat. Já jsem tu pro kluky a tým každý den. Pokud mě budou potřebovat, budu připravený."

Rozchod Rusa s Los Angeles může komplikovat podpisový bonus. K 15. prosinci má Kovalčuk dostat 5,3 milionu dolarů. Navíc ho chrání speciální smluvní klauzule - s výměnou do jiného klubu i s odchodem na farmu musí sám souhlasit.

Podle novináře Pierra LeBruna dává smysl, aby Kovalčuk kývl na trejd poté, co obdrží slíbený bonus. Otázkou je, jestli Kings najdou vhodné zájemce. Udat 36letého veterána, který pod platovým stropem zabírá 6,25 milionu a neodvádí odpovídající výkony, nezní jako snadný úkol.

Je možné, že Kovalčukova aktuální epizoda za Atlantikem skončí předčasně. A neslavně.