Lov talentů zahájí Devils, nováček z Vegas bude vybírat šestý

New Jersey bude mít při letošním draftu právo první volby. "Je to velký stavební kámen k tomu, aby se klub posunul kupředu," pochvaluje si generální manažer Devils.

Toronto - První volbu v letošním draftu NHL bude mít New Jersey. Rozhodla o tom sobotní loterie. Jako druhá si bude při výběru talentů volit Philadelphia a třetí přijde na řadu Dallas. Nový tým soutěže Vegas Golden Knight si bude vybírat jako šestý. Draft se uskuteční 23. a 24. června v Chicagu.

New Jersey bylo se 70 body z 82 utkání čtvrtým nejhorším týmem uplynulé sezony a při zařazení Vegas se posunulo v loterii z páté na první pozici. Statisticky na to měli Devils šanci 8,5 procenta.

Po přestěhování klubu před sezonou 1982/83 budou Devils volit jako první vůbec poprvé. Předtím ještě jako Colorado Rockies měl klub právo první volby jen v roce 1979 a tehdy si vybral obránce Roba Ramageho.

"Je to skvělé pro náš klub a fanoušky. Máme letos celkem jedenáct výběrů a teď i číslo jedna. To je velký stavební kámen k tomu, aby se klub posunul kupředu," řekl generální manažer New Jersey Ray Shero oficiálním stránkám NHL.

Favority jsou Patrick a Hischier

Philadelphia se posunula z 13. na druhé místo a Dallas z osmého na třetí. Popáté za posledních šest let nezůstal na nejvyšší pozici nejvýše nasazený tým. Nejhorší celek uplynulého ročníku Colorado Avalanche měl na první volbu šanci 18 procent, ale bude vybírat jako čtvrtý. Vancouver klesl z druhé na pátou pozici.

Shero neprozradil, po kom se chystají Devils sáhnout. Za favority jsou považováni dva centři - Kanaďan Nolan Patrick z Brandonu z WHL a Švýcar Nico Hischier z Halifax z QMJHL.

"Jsou to oba skvělí hokejisté. Patricka v této sezoně trápilo zranění, ale všichni vědí, že je opravdu skvělý hráč a bude dobrý. Hischier má dobré parametry a talent. Získáme jednoho skvělého hokejistu, což náš klub teď potřebuje," dodal Shero. Devils chybí v play off letos už popáté za sebou.

Pořadí výběru v letošním draftu NHL mezi týmy, které nepostoupily do play off:

1. New Jersey, 2. Philadelphia, 3. Dallas, 4. Colorado, 5. Vancouver, 6. Vegas, 7. Arizona, 8. Buffalo, 9. Detroit, 10. Florida, 11. Los Angeles, 12. Carolina, 13. Winnipeg, 14. Tampa Bay, 15. New York Islanders.

