Columbus hraje jako v rozhodujícím finále, žasne Jágr. Slavný rekord jeho Pittsburghu může padnout

před 55 minutami

Columbus, který do sezony vkročil jako outsider, může vyrovnat slavný rekord Pittsburghu z 90. let. Od 17. výhry v řadě ho dělí jediný úspěch. Velkolepá jízda stojí na skvělém brankáři, nečekaných hvězdách a fungující filozofii svérázného trenéra Johna Tortorelly.

Praha – Jaromír Jágr je jediným aktivním hokejistou, jenž ví, co hráči Columbusu momentálně prožívají.

V ročníku 1992/93 slavil coby hvězda Pittsburghu šňůru 17 výher. Tehdy taková dominance nikoho nepřekvapila. Střídačce velel Scotty Bowman, v útoku dominovali Mario Lemieux či Ron Francis. Byť tenhle tým nakonec nedokráčel ke třetímu Stanley Cupu v řadě, jeho vítěznou sérii dosud nikdo nepřekonal.

Teď má šanci Columbus, který je na 16 výhrách. Dnes nastoupí ve Washingtonu, o víkendu doma uvítá newyorské Rangers. Velký okamžik je blízko, napětí roste i díky faktu, že americký klub vstoupil do sezony jako outsider.

Nejoptimističtější experti mu předvídali těsné proklouznutí do vyřazovacích bojů, ovšem zbytek ho viděl spíš na ligovém dně. Úšklebky nejsou namístě, Blue Jackets měli za sebou mizerný rok, přes léto zásadně neposílili a jejich trenér John Tortorella zpackal Světový pohár – silné Spojené státy nedovedl k jediné výhře.

Chvála od Jágra

Nyní mužstvo českého útočníka Lukáše Sedláka vévodí tabulce, dostává nejméně gólů a má nejlepší přesilovky. Podle sázkových kanceláří už patří mezi hlavní adepty na zisk Stanleyova poháru.

"Mají hodně dobrý tým," soudí Jágr. "Základní část je dlouhá, musíte najít hodně motivace, abyste v 82 zápasech hráli jako v play-off. Oni ke každému utkání přistupují jako k rozhodujícímu finále. Takhle by to měl dělat každý, ale je to těžké."

Columbus má oproti Pittsburghu z 90. let výhodu v tom, že výhru může urvat i v nájezdech, které tehdy neexistovaly. Když nerozhodlo pětiminutové prodloužení, skončilo klání remízou.

Za takových okolností by šňůra Blue Jackets skončila hned dvakrát. Na druhou stranu, dnešní NHL sází v rámci platového stropu na vyrovnanost, a tak je těžší ostatní válcovat.

Bobrovskij, nové hvězdy a Tortorellova filozofie

Důvodů, proč rozjetý americký klub brilantně zvládá nástrahy soutěže, je několik a navzájem se prolínají. Hodně hlasů zpoza i zevnitř mužstva připisuje zásadní podíl brankáři Sergeji Bobrovskému. Urostlý Rus zažil po zisku Vezinovy trofeje před čtyřmi roky výkonnostní propad, ale teď znovu dominuje. Momentálně má lepší statistiky pouze Devan Dubnyk z Minnesoty.

"Je jako skála, vyletěl na úplně jinou úroveň," chválí parťáka útočník Cam Atkinson.

Radost má rovněž John Tortorella, jenž novinářům před časem pověděl: "V New Yorku jsem měl Lundqvista, který byl velmi podobný. (Bobrovskij) je páteří našeho týmu. Jsem na něj pyšný, protože loni to pro něj bylo těžké. Buď byl zraněný, nebo průměrný. A věděl o tom."

Září však víc hráčů, někteří z nich nečekaně. Doteď neznámý Atkinson patří k neproduktivnějším hokejistům ligy, roli elitního centra skvěle zvládá Alexander Wennberg, mistrně rozehrává nováček v obraně Zach Werenski. K tomu ožil Sam Gagner.

Jedno z nejmladších mužstev NHL hodně sází na rychlý hokej a – jakkoliv to zní divně – moc netrénuje a netráví hodiny u videa. Když se však sejde, všichni makají nadoraz. Taková je filozofie kouče Tortorelly.

Pokud známý bouřlivák uspěje i v noci na zítřek ve Washingtonu, může nejdelší vítěznou sérii v historii soutěže oslavit proti Rangers, svému bývalému klubu. A hlavně doma. Columbus, který má pátou nejhorší návštěvnost (průměr pod 15 tisíc diváků), by takový zářez potřeboval.

autor: Daniel Poláček | před 54 minutami

