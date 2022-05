Čechy do utkání o bronz poslalo nepovedené semifinále proti Kanadě. Výběr Kariho Jalonena sice vedl díky bombě Davida Krejčího a v první třetině měl i další šance, ale do šatny šel za stavu 1:1. A pak to přišlo. Kanaďané se dostali do vedení a přidávali další góly. Česku nepomohlo ani zamíchání s formacemi před třetím dějstvím. Z křeče nakonec byla vysoká porážka 1:6.