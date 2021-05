Slovensko - Švédsko. Slováci si vítězstvím mohou zajistit postup do čtvrtfinále

Slovensko je po pěti utkáních v poněkud nečekané pozici. Aktuálně je totiž na druhém místě, přičemž má stejný počet bodů jako první Rusko a třetí Švýcarsko, které má jedno utkání k dobru. Případné dnešní vítězství proto svěřence kouče Ramsayho může posunout do čtvrtfinále. Páté Dánsko by totiž mělo ztrátu sedmi bodů, což by už logicky nemohlo stáhnout. Dokonce by si Slovensko mohlo zajistit nejhůře třetí pozici!