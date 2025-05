Legendy vzývají "Dánský dynamit" na ledě. Potupa hvězdné Kanady měla dvojí rozměr

Ve čtvrtek způsobili Dánové na hokejovém mistrovství světa šok, který přebil všechny dosavadní události turnaje. Někteří mluví o výhře proti Kanadě jako o největší senzaci v dějinách hokeje. Ta může mít pokračování v dnešním semifinále proti Švýcarsku.

Stockholm (od našeho zpravodaje) - Hokejový svět se doslova přestal otáčet, když Dánové v závěru čtvrtfinálového zápasu MS, který hráli ještě doma v Herningu, otočili skóre proti Kanadě a vyhráli 2:1.

Největší favorit turnaje se superhvězdami Sidneym Crosbym, Nathanem MacKinnonem a dalšími nezvládl duel proti týmu, který hrál play off šampionátu teprve potřetí v historii. A vůbec poprvé uspěl.

"To je největší hokejová senzace všech dob," radoval se v titulku dánský deník B. T. Objevila se také přirovnání k výhře Bělorusů proti Švédsku na olympiádě v Salt Lake City 2002 nebo bláznivému triumfu Poláků nad "sovětskou mašinou" na MS v Katovicích 1976.

Bývalí dánští hokejisté Mikkel Boedker a Nichlas Hardt, kteří hráli v součtu na osmnácti MS, si zase vypomohli srovnáním z jiného sportu.

"Nemůžu uvěřit svým očím, je to hokejový zázrak," rozplýval se Hardt ve studiu televize ViaPlay. "Jak říkal Mikkel, tohle je jako fotbalový evropský šampionát v roce 1992," přidal.

Tehdy parta kolem Petera Schmeichela a Briana Laudrupa, přezdívaná "Dánský dynamit", překvapila na mistrovství, na kterém neměla původně vůbec startovat. Nahradila válkou zmítanou Jugoslávii a došla pro zlato.

A možná souvislost s hokejem?

Fotbalové ME v roce 1992 se hrálo ve Švédsku, kam se po čtvrtfinále MS přesunuli také dánští hokejisté. Fotbalisté začali na turnaji před 33 lety remízou a porážkou, hokejisté letos také neslavně - dokonce třemi porážkami.

Ale pak zapsali tři výhry bez ztráty bodu a v klíčovém duelu o postup do play off zdolali na nájezdy Němce. To už hrál i Nikolaj Ehlers, aktuálně zřejmě největší hrdina dánských hokejových dějin.

Útočník Winnipegu, majitel více než 700 startů v NHL, obrovsky pozvedl hru Dánů a proti Německu i Kanadě pomohl důležitými trefami. A teď se chystá na souboj se zemí, ve které díky angažmá otce Heinze hokejově vyrůstal.

Na semifinálový souboj proti Švýcarsku.

"Bude to pro mě zábava. Zároveň víme, jak silný tým tady Švýcaři mají," řekl Ehlers před zápasem proti úřadujícím vicemistrům světa, který ve Stockholmu začne dnes v 18:20.

I přes zázračnou výhru Dánů proti Kanadě je Švýcarsko jednoznačným favoritem, však si také deník Blick neodpustil poznámku o "volné cestě do finále", byť zároveň upozornil, že podcenit Dánsko rozhodně nelze.

Kanadě se to krutě vymstilo.

Jak se po čtvrtfinále ukázalo, Kanaďané cestovali ze Stockholmu, kde vyhráli svou skupinu, do Herningu pouze s nejnutnějším oblečením a hygienickými potřebami. Tak byli přesvědčeni, že si na čtvrtfinále jen odskočí a na semifinále jsou zase zpátky ve Švédsku.

Místo toho jejich potupa posléze nabrala dvojí rozměr, když vyšlo najevo, že zpět do Stockholmu letěli stejným letadlem jako Dánové. Zatímco ti vyrazili vstříc medailovým bojům, slovutní Kanaďané se jen vraceli pro věci.

Švýcary ještě Dánové na mistrovství světa nikdy neporazili, ovšem na olympiádě v Pekingu 2022 to zvládli - poměrem 5:3. Pokud by dokázali něco takového zopakovat, slova o největší hokejové senzaci všech dob by už nikdo nemohl považovat za nadsazená.

Online deník Aktuálně.cz nabídne z jejich semifinále podrobnou online reportáž. O čtyři hodiny dříve, tedy ve 14:20, nastoupí ve Stockholmu v úvodní bitvě o finále domácí Švédové proti Američanům.