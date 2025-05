Nebyl to souboj rovného s rovným, zmínil Rulík. Obhajoba by se rovnala zázraku

Loni dovedl kouč Radim Rulík české hokejisty na domácím mistrovství světa v Praze k titulu mistrů světa, na který čekal národní tým dlouhých 14 let. Cesta za obhajobou však skončila už ve čtvrtfinále prohrou se Švédy.

Jak Rulík uvedl v rozhovoru s novináři, zopakovat cestu až na vrchol by se rovnalo zázraku. I proto nevnímá brzké vyřazení jako neúspěch.

"Myslím, že vyhrát šampionát dvakrát za sebou by byl zázrak. Muselo by přijet to nejlepší, co český hokej má, což se ale podaří jednou za čas. Když jsme tehdy (v letech 1999 až 2001) vyhráli třikrát v řadě, podívejte se, kolik hráčů jsme v té době měli v NHL. To číslo bylo daleko vyšší, teď jich máme míň a míň. A jsme rádi za každého z nich, který chce reprezentovat," prohlásil Rulík.

Domácí Švédové byli favoritem, přesto je brzká stopka zklamáním. S ohledem na sílu týmu i jeho dobré výsledky ve skupině. "Veřejnost to bude přijímat jako neúspěch. My to však jako úspěch nepřijímáme. Ale stejně jako se nám povedla Praha, tak teď víme, jaký byl poměr sil tady," poznamenal Rulík.

I přes porážku trenérský tým poděkoval hráčům za reprezentaci i jejich výkony. "Měli jsme dost omluvenek, takže mužstvo bylo trochu jiné než loni. Navíc velice kvalitní týmy přivezly Amerika nebo Švédsko, které proti nám nenasadilo jediného hráče z Evropy, což svědčí o jejich kvalitě," připomněl Rulík.

Při skóre 0:3 po úvodní třetině je nasnadě, co bylo hlavní příčinou neúspěchu. "První třetina se nám nepovedla," přiznal Rulík, jenž však zároveň ocenil mužstvo za to, jak se snažilo vydrápat z propasti v dalším průběhu.

"Kluci se nevzdali a nechali na ledě všechno. Druhá i třetí část snesly měřítko a byli jsme vyrovnaným soupeřem. Náskok soupeře však rozhodnul," dodal Rulík.

Mrzelo ho, že ještě před první přestávkou vyšplhal až na rozdíl tří branek. "Inkasovaná branka v oslabení se stane, to chápu. Ale druhý ani třetí gól být neměly. Trvalo nám, než jsme se srovnali s tempem a kvalitou soupeře. Ale tak to ve sportu někdy je," podotkl Rulík.

Jedním z impulzů do dalšího průběhu bylo střídání v brankovišti, kde Karla Vejmelku nahradil Daniel Vladař.

"Také Michael Špaček šel do hry místo Adama Klapky a odehrál výborné dvě třetiny. Loni jsme taky hráli proti skvělému týmu, teď měli ještě lepší. Přijeli jim Nylander nebo Zibanejad, kteří v Praze nebyli, ale účastnili se třeba Turnaje čtyř. Z téhle akce Švédi měli hned devět hráčů, to je ohromná kvalita. Naše hráče bych vůbec nekritizoval, protože se rvali o výsledek do poslední chvíle," řekl Rulík.

Nenapadlo ho nic, co by udělal jinak, kdyby mohl. "Reagoval jsem na výkony hráčů, od nich se to odvíjelo. Nedokážu teď říct, co bych udělal jinak. Nic zásadního nevidím," řekl Rulík.

Připomněl, že i když na Švédy poslala jeho výběr porážka na závěr programu ve skupině s USA, Američané ve čtvrtfinále porazili Finy.

"A stejným rozdílem jako nás. Spočítejte si, kolik hráčů měli z NHL. Až jich budeme mít stejně jako soupeř, tak to bude souboj rovný s rovným. Ale když se měří evropští hráči s těmi z NHL, není to padesát na padesát. To se na mě nezlobte, tak to je a já to nezměním," řekl Rulík.

'Vážím si toho, že se naši kluci z Evropy dokáží těm nejlepším z NHL vyrovnat. Ne je předčít, ale vyrovnat ano, což ukázala už Praha. Tam nám pomohli diváci a měli jsme tam nejsilnější výběr, co jsme byli schopni poskládat. Nebylo by fér teď kritizovat nováčky, kteří zvládli turnaj výborně a je to pro ně skvělá zkušenost. Nechali na ledě všechno," ocenil Rulík.

Vyzdvihl ale také přístup zámořských posil. "Nesmírně si vážím toho, že opět přijel David Pastrňák. Myslím si, že odehrál výborný turnaj. Vím, že byli s Romanem na prvním místě v produktivitě, což mluví samo za sebe. První formace mužstvo táhla," řekl.

"Potom se připojili Martin Nečas, David Kämpf, který nakonec odehrál jenom jedno utkání. Kdyby byl s týmem déle, bylo by to lepší. Ale i tak jsme moc rádi, že nás doplnil," dodal Rulík.

Stejně jako celý hokejový svět i zkušeného kouče ohromil obrat Dánů proti Kanadě z 0:1 na konečných 2:1.

"Koukám jako blázen… Svědčí to o tom, že to Kanada podcenila, protože měla mnohem větší kvalitu než Dánsko. Potom o tom, že se Dánové vyhecovali k super výkonu před vlastními fanoušky. Hrálo roli i to, že Kanadě neprospělo cestování. Přitom byli první ve skupině. Což si myslím, že když vyhráli skupinu, měli být tady, neměli cestovat. Ale neznám regule, to neovlivním. Je to obrovské překvapení. Ale stane se to," řekl Rulík.

Šampionát bude sledovat až do konce. "Zajímá mě úroveň i výsledky. Nic na tom nemění, že se nám to nepovedlo, sportovní život jde dál," poznamenal Rulík.

Ohledně své budoucnosti u týmu byl do jisté míry tajemný a neprozradil, zda povede tým příští rok pod pěti kruhy, kam se vrací hvězdy z NHL. "Nevím, jestli pokračuju… Já to řeknu takhle - červen rozhodne o tom, co bude dál. Samozřejmě pro trenéra je to velká výzva. To je jasný. Tam jsou nejlepší týmy na světě," řekl Rulík.