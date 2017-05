Nechodit do centra, nejezdit MHD. Francouzi volí prezidenta, hráči pro jistotu zůstanou na hotelu

před 1 hodinou

Večeři v restauraci u Vítězného oblouku si čeští hokejisté dali včera poté, co na mistrovství světa deklasovali Bělorusko. Další výlety do centra francouzské metropole odloží na neurčito. První volný den na turnaji raději zůstanou na svém hotelu, Francouzi totiž volí prezidenta a v Paříži nemusí být bezpečno.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Bez Josefa Jandače i většiny hráčů základní sestavy dnes odpoledne hokejisté absolvovali dobrovolný trénink. První volný den na turnaji po prohře s Kanadou a debaklu Běloruska věnují odpočinku. Místo výletu do centra města ale raději zůstanou na svém hotelu.

Nejezdit dnes MHD, vyhnout se Champs-Élysées. Takové doporučení dal hokejistům realizační tým. A zřejmě nikdo z hráčů ani nemá v plánu dělat něco jiného. A to i s ohledem na zprávy z centra města, kde kvůli bezpečnostní hrozbě zavřeli prostor před Louvrem.

Zatímco Francouzi dnes ve druhém kole volí svého prezidenta a nálada v zemi je napjatá, hokejisté svůj volný den prožili ve znamení těžké pohody, odpočinku. A večeři u Vítězného oblouku, nebo výlet k Eiffelové věži část z nich zvládla už včera poté, co deklasovali Bělorusy 6:1.

"Ti co chtěli, si mohli zatrénovat, ostatní odpočinout. Hráli dva zápasy ve dvou dnech, to není jednoduché. Záleží na nich, co budou dělat. Procházkám stejně nenahrává ani počasí. Normální trénink bude až v pondělí před zápasem, aby se do toho všichni dostali. Turnaj je dlouhý, není to žádná sranda. Začátek máme takový, že hrajeme tři zápasy ve čtyřech dnech. Hráči si potřebují vyčistit hlavu, vyvětrat se a taky občas přestat myslet na hokej," usmál se asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Ani on se dnes nepřelékal, a během hodinového tréninku zůstal zavřený v kabině. Na ledě se neobjevil ani Josef Jandač, ten ho spolu s manažerem týmu Milanem Hniličkou sledoval ze střídačky. Trénink vedl trenér gólmanů Petr Jaroš. Třeba Tomáš Plekanec - centr druhého útoku - byl na ledě jen dvacet minut, pak zmizel v útrobách. Hráči si zastříleli, na konci udělali nějaké srandy.

Je pro ní důvod: po prohře s favorizovanou Kanadou, to hokejisté rozbalili povedeným výkonem proti Bělorusku, čímž získali klid na další práci. A na zítřejší zápas s Finskem.

"Každý zápas je důležitý. Pro psychiku týmu i proto, jak dopadne skupina. Chceme v ní být co nejvýš, jde o to, kdo se bude na čtvrtfinále stěhovat a kdo ne. A jde taky o to, abychom si věřili. Čím víc bodů budeme mít, tím větší klid budeme mít," řekl Špaček.

"Finové hrajou pořád stejně, ti nic nemění celý rok. Hrajou pořád zabezpečenou obranu středního pásma, jsou v defenzivní zóně pořád pohromadě. Takže to bude o tom hrát v pěti, protože oni rozhodují zápasy v přesilovce. S minima šancí, které mají, dokáží vytěžit maximum. Je to o taktice," řekl Špaček.

Jméno brankáře, který nastoupí zítra do branky, tají. Podle očekávání se ale mezi tři tyče vrátí Petr Mrázek, který v duelu s Běloruskem odpočíval. Velkou výhodu Češi vidí v odpočinku, zatímco oni si dnes užívají den volna, Finové od 16:15 hrají zápas s domácí Francií.

"To je důležitý, podle mě to bude mít velký vliv. Věřím, že na ně vlítnem a že je porazíme," uzavřel Špaček.