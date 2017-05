Bělorusové dodali sebevědomí, teď se řeší problém číslo dvě: Jak probudit Pastrňáka?

před 52 minutami

Tohle je zatím typická akce Davida Pastrňáka: Umí se dostat do vyložené šance, jenže gól zatím dát nedokáže. Tak jako na tomhle snímku: odražený puk po samostatném úniku naštěstí dorazil Voráček. | Foto: Michal Eger

Podle ideálního scénáře to bylo jasně dané, David Pastrňák přijede z Bostonu a začne sázet góly i za reprezentaci. Jenže praxe je jiná: Nejlepší český střelec sezony se trápí, puky mu přeskakují hůl nebo nejsou přesné. Trenér Josef Jandač začal reagovat, probudit bombarďáka chce vedle další superhvězdy Jakuba Voráčka. Přijdou totiž chvíle, kdy budou góly Pastrňáka potřeba, proto není dobré situaci podcenit.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Když si do týmu přivedete borce, který v jedné sezoně NHL nastřílí dohromady 36 branek, logicky od něj góly čekáte i v reprezentaci. Jenže David Pastrňák - český supertalent Bostonu - zatím nedal v Paříži ani jeden. A Češi začínají cítit, že tohle může být problém, který je třeba řešit.

Vlastně ani tolik nejde jen o jeho góly: hodnotit takhle hráče po pouhých dvou zápasech, které z pohledu celého týmu nabídly spíše více důvodů ke spokojenosti, by bylo moc laciné.

"Doufám, že mi to tam začne padat brzo. Hlavní je, že se do šancí dostávám. Je otázka času, kdy to přijde. Bělorusku jsme dali šest gólů, takže jsme ty mé nepotřebovali," řekl Pastrňák, nechce se nechat svázat tlakem okolí. I když všichni kolem vidí, že se herně trápí.

Neomylný kanón NHL je střelecky vůbec nejpilnějším hráčem týmu. Na branku soupeře vyslal ve Francii už deset střel, nikdo jiný jich nemá víc. Zároveň je ale jediný z českých hráčů, který vystřelil alespoň pětkrát a nedal gól.

Moc chce, tlačí se do zakončení, nabízí se spoluhráčům. V klíčovou chvílí mu puky buď přeskakují hůl, nebo míří vedle. Jakoby byla pohoda, kterou oplýval celou sezonu za mořem, pryč.

Nad tím, že Češi nedokázali v pátek porazit v úvodním zápase mistrovství světa Kanadu, už teď neštěkne ani pes. Vlastně to nejspíš stejně nikdo nečekal. Až včerejší dominantní výhra nad Běloruskem (6:1) dodala týmu pohodu a potvrdila přesvědčení, že postoupit do čtvrtfinále by neměl být problém.

Jenže fakt, že David Pastrňák gólově pořád mlčí, se jen tak přehlížet nemůže. Je to totiž on, kdo do Paříže přijel, aby klíčové zápasy turnaje rozhodoval. A trenér Josef Jandač už začal jednat, aby tomu pomohl. V průběhu zápasu s Běloruskem zamíchal sestavou.

"Chceme oživit Davida Pastrňáka, protože ta formace není tak úderná, jak by měla být," řekl. A místo Romana Červenky na křídlo první formace postavil Jakuba Voráčka, který do té doby hrál s Janem Kovářem a Lukášem Radilem.

Tah vyšel dokonale: Byl to totiž Červenka, který vedle nových parťáků Bělorusku vstřelil zlomový gól na 3:1. A po něm se v nových formacích prosadili i Plekanec s Voráčkem.

Jen Pastrňák pořád ne.

"Změny byly dobré. Červus (Červenka) dal góla, Voras (Voráček) dal góla. Týmově to pomohlo, a co já osobně? Voras je světový hráč, hraje se mi s ním dobře," řekl Pastrňák o nové spolupráci, kterou v zápase s Běloruskem vytvořila Jandačova improvizace.

V neděli mohou Češi souhru nově složených prvních dvou formací vypilovat, odpolední trénink na ledě je ale po dvou zápasových dnech jen dobrovolný.

V pondělí (20:15) nastoupí hokejisté proti Finsku.