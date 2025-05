Vždyť nepřišel ani jeden Dán, řekl Pastrňák. Nechápe, proč se hraje v Herningu

Velmi smutné kulisy mělo historicky první utkání Česka proti Maďarsku na hokejovém mistrovství světa. Na tribunách nebylo ani tři tisíce fanoušků, což rozladilo i Davida Pastrňáka. Ten přispěl k pohodové výhře 6:1 dvěma góly a asistencí a vede kanadské bodování šampionátu.

Herning (od našeho zpravodaje) - Ohlášena byla návštěva 2 939 diváků, druhá nejslabší v Herningu. Méně lidí přišlo jen předevčírem na Maďary proti Kazachstánu.

Čeští hokejisté nejsou na něco takového zvyklí. V jejich zápase to byla na MS nejslabší návštěva od Paříže 2017, kde přišlo na Slovince ještě o 134 diváků méně. Pokud z výčtu vynecháme covidovou Rigu 2021.

Rozdíl oproti loňskému mistrovství v Česku, kde chodili domácí příznivci ve velkém i na zápasy cizích reprezentací, je pak do očí bijící.

Přestože Pastrňák dvěma góly a asistencí řídil českou výhru a s bilancí 4+5 vede kanadské bodování turnaje, z atmosféry byl viditelně zklamaný.

Je těžké se v takovém prostředí nabudit?

Je to smutné. Upřímně, nevím, proč to dávají do míst, kde nechodí na hokej fanoušci a nezajímá je to. V Česku to bylo samozřejmě nejlepší, držíme rekord, lidi to baví. Nechápu, že je to v místech, kde lidi hokej nebaví.

Roman Červenka zmiňoval, že je to obrovský rozdíl oproti Praze.

Není to příjemné. Přece jen jsme na mistrovství světa. Ano, byli tady Maďaři a Češi, kteří udělali na tribunách výbornou atmosféru. Ale vždyť tady podle mě nebyl ani jeden Dán. Za mě hodně podivné.

Jak byste jinak zhodnotil výhru 6:1?

Měli jsme dva dny volna a chtěli jsme se soustředit na start, protože první třetiny nám příliš nevycházely. Teď to bylo lepší, měli jsme šance, udělali jsme si náskok. Ve druhé to moc nešlo, přestali jsme hrát. Ve třetí jsme se vrátili k naší hře a bylo to lepší.

Vstřelil jste dva góly, druhý po úniku a hezké kličce. Vnímáte, že jste zase udělal radost českým fanouškům?

Cítím se dobře, jede nám to v celé lajně. Zlepšujeme se každý zápas, což je dobré. Souhra a chemie se zvedá, což je důležité. Není jednoduché dát lajny dohromady, aby si to hned sedlo.

Vedete bodování turnaje. Co to pro vás znamená, pokud vůbec něco?

(úsměv) Asi nic. My se soustředíme hlavně na týmový výkon. Potřebujeme sbírat body do tabulky, dostat se do čtvrtfinále. To je teď náš hlavní cíl.

Hráli jste proti Maďarsku, v sobotu vás čeká podobný soupeř Kazachstán. Je těžké nepodcenit tyto týmy?

Nejsou to jednoduché zápasy. Je strašně důležité dát první gól, abyste mohli kontrolovat hru. Když dostanete jeden dva blbé góly, je to pak těžké. Důležité je připravit se na ně jako na jakéhokoliv jiného soupeře. To se dnes povedlo.

Vaše útočná formace byla vlastně v každém střídání v útočném pásmu. Jako byste hráli přesilovku.

Trenéři udělali výborný skauting. Věděli jsme, že jakmile budeme mít puk stoprocentně pod kontrolou, tak se Maďaři stáhnou do boxu, budou bránit střed a nechají nás tam jezdit. Někdy jsme trochu zbytečně jezdili dokola, nechtěli střílet a čekali na perfektní střelu.

Myslí v takovém zápase hráč i na to, aby se nezranil?

Ne, ne, tak to není.