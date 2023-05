Bojí se nás, komentují v Rusku absenci na MS. Podle zákulisních zpráv potrvá dlouho

Podle zákulisních informací novináře Gorda Millera může trvat ještě dlouhé roky, než hokejové společenství přijme zpět Rusko s Běloruskem, a to i v případě, že ruská válka na Ukrajině brzy skončí.

Po mistrovství světa v Tampere a Rize, kde Němci brali senzační stříbro a Lotyši bronz, zveřejnila hokejová federace IIHF aktuální světový žebříček. Češi v něm spadli na osmé místo mezi Švýcarsko a Slovensko. První je Kanada, po níž následuje Finsko.

Třetí příčku udrželo Rusko, přestože na dvou posledních šampionátech nestartovalo. To znamená, že stále dostává automatické body za umístění před svým vyloučením.

Ze stejného důvodu neklesá ani Bělorusko, které je 14. mezi Francií a Kazachstánem.

Obě východní země, jejichž představitelé stojí v probíhající válce proti Ukrajině, se tak teoreticky nadále nacházejí v nejvyšší skupině mistrovství světa.

Kdy si však mezi elitou skutečně zahrají, zůstává nejasné. Určitě to nebude na nadcházejícím šampionátu v Praze a Ostravě. Rozhodnutí o MS 2025 ve švédském Stockholmu a dánském Herningu učiní IIHF v březnu příštího roku.

Podle novináře kanadské stanice TSN Gorda Millera může návrat Rusů a Bělorusů na mezinárodní scénu přijít až za dlouhé roky.

Podle starého "jízdního řádu" mistrovství světa dvacítek, které se na základě smlouvy s TSN koná v Evropě jen jednou za tři roky, by mělo Rusko hostit nejlepší juniory na přelomu let 2031 a 2032. "V tuto chvíli je ale extrémně nepravděpodobné, že mu to bude umožněno," podotkl Miller.

K tomu prozradil, že na nedávném kongresu IIHF dospěly jednotlivé národní svazy k "drtivému konsenzu", že "potrvá roky, než budou Rusové s Bělorusy přijati zpátky, a to bez ohledu na to, kdy a jak válka na Ukrajině skončí".

Dříve Miller na základě zákulisních rozhovorů poznamenal, že návrat ruských sportovců na mezinárodní scénu by mohl být podmíněný zásadní změnou ruského režimu.

Také vyjádřil přesvědčení, že zápasy zahrnující sbornou se kvůli protiruskému naladění řady fanoušků nejdřív budou muset hrát před prázdnými tribunami.

Rusku se současný stav nezamlouvá. V tamních médiích pravidelně vycházejí soudy, že hokejové MS bez sborné nemá žádnou hodnotu.

"Světový šampionát je teď na stejné úrovni jako Evropské hry a brzy nebude nikoho zajímat," zhodnotil uplynulé mistrovství web Championat.

Ruský trenér a bývalý útočník zámořské NHL Andrej Nazarov zase prohlásil, že světový hokej vyobcoval sbornou, protože se bojí jejího triumfu: "Osobně nerozumím tomu, proč IIHF vzala naší zemi hokej. Myslím, že vysvětlení je nakonec jednoduché: Na Západě se bojí, že ruský tým by mohl světový šampionát vyhrát. Ve finále bychom byli určitě. Prostě hodně zvláštní a nepochopitelné rozhodnutí, míchají politiku se sportem."

Jako obvykle supěl bývalý sovětský reprezentant Alexandr Koževnikov; zarazilo ho, že Lotyši ukořistili historický bronz. "Kdyby se účastnilo Rusko, stoprocentně by se jim to nepovedlo. Brzy bude získávat medaile i Burkina Faso. Úplná noční můra," pálil.