Tajná zbraň Švédů na český tým má jméno Nylander. Útočník přiletí na MS z Toronta

Švédské hokejisty by měl na domácím mistrovství světa před čtvrtfinále s českou reprezentací posílit hvězdný útočník William Nylander z Toronta. Do Stockholmu zamířil stejně jako český útočník David Kämpf po vyřazení kanadského klubu v nedělním sedmém utkání 2. kola play off NHL s Floridou. Informují o tom švédská média.

Nylander nasbíral ve vyřazovacích bojích v 13 zápasech šest gólů a devět asistencí a v kanadském bodování mu patří páté místo. Se švédskou reprezentací může zaútočit na druhý titul mistra světa po triumfu v roce 2017 v Kolíně nad Rýnem. Tehdy byl zvolen nejužitečnějším hráčem turnaje. O dva roky později byl nejproduktivnějším hráčem šampionátu na Slovensku a byl znovu zařazen do výběru All Stars. Devětadvacetiletý útočník, jenž nastupuje za Toronto celou svou kariéru v NHL, je další posilou Švédů z týmů, které vypadly v 2. kole play off zámořské ligy. Obránce Washingtonu Rasmus Sandin a útočník Vegas William Karlsson nastoupili už v úterý ve Stockholmu proti Kanadě, která zvítězila 5:3 a uštědřila domácímu mužstvu první porážku.